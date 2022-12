Első világháborús környezetben hozza majd ránk a frászt az Amnesia: The Bunker

A Frictional Games csapata hosszú idő után egy új Amnesia-epizóddal érkezik, az Amnesia: The Bunker egy első világháborús környezetben ijeszt majd minket halálra, az új helyszín mellett természetesen egyéb újdonságokra is számíthatunk az új részben.













Jövőre új fejezettel bővül a legendás horror sorozat, az Amnesia, érkezik ugyanis az új epizód, az Amnesia: The Bunker . Sok szempontból formabontó lesz az új Amnesia-epizód, ugyanis a széria történetében előszöra minket üldöző szörnyeteg ellen.Főhősünk egy emlékezetkihagyással küzdő francia katona, Henri Clément, aki egy első világháborús földalatti bunkerből keresi majd a kiutat. Érdekesség, hogy az előző részekhez képest kevésbé lesz megkötve a kezünk, minimális mértékben lesz csak szkriptelt a játékmenet, nem várt meglepetésekkel és váratlan kihívásokkal kell majd szembenéznünk.Továbbá a csapat rengeteget finomított a saját fejlesztésű HPL grafikus motoron is, élethűbb bevilágítások és még parább hanghatások várnak majd ránk. Az Amnesia: The Bunker 2023-ban jelenik meg PC-re, PS4-re, valamint Xbox One és Xbox Series X|S konzolokra.

Nézd nagyban ezt a videót!