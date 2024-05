A Fallout 4 volt Európa legkelendőbb játéka áprilisban

A Fallout-játékok múlt hónapban az európai eladási lista első 10 helyéből hármat is elfoglaltak - derül ki a Games Sales Data adataiból, amelyek a főbb piacok fizikai játékeladásait és a legtöbb vezető kiadó digitális eladásait tartalmazzák, kivéve a Nintendo és az 505 Games kiadókat.

A Bethesda játéka az Amazon népszerű Fallout tévésorozatának megjelenésével és a nagy akcióknak köszönhetően került az első helyre. Mindeközben is, a listán a Fallout 76 a 7. helyen áll, a Fallout: New Vegas a 10., a Fallout 3 pedig a 14. helyen.Az EA Sports FC 24 megelőzte a Helldivers 2-t, míg a Grand Theft Auto 5 és a Red Dead Redemption 2 fért bele az első ötbe. Az új címek között a Stellar Blade a 9., a TopSpin 2K25 a 12., a No Rest For The Wicked pedig a 13. helyen szerepel.Eladások Európában a GSD szerint áprilisban (digitális+fizikai): Fallout 4 (Bethesda)EA Sports FC 24 (EA)Helldivers 2 (Sony)Grand Theft Auto 5 (Rockstar)Red Dead Redemption 2 (Rockstar)Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)Fallout 76 (Bethesda)Hogwarts Legacy (Warner Bros)Stellar Blade (Sony)Fallout: New Vegas (Bethesda)