A Dying Light fejlesztője több be nem jelentett projekten is dolgozik

Nehéz elhinni, de a Dying Light-franchise 10 éves lett és az évforduló tiszteletére a fejlesztő Techland felfedte terveit arra vonatkozóan, hogyan ünnepli meg a játékot, ezen kívül a nyáron megjelenő Dying Light: The Beast-ről is ejtettek szót.

Elárulták, hogy kedvenc eseményeink visszatérnek az első játékban, míg a Dying Light 2: Stay Humanban a fejpénzek révén különleges jutalmakat szerezhetünk az első játékból., sőt az eredetiben javítják a vizuális minőséget és felújítják a soundtracket is.Nem kell már sokáig várnunk arra, hogy játszhassunk a sorozat következő címével, hiszen a The Beast 2025 nyarára van kitűzve. Jelenleg a csapat a mozgások és az animációk finomításán dolgozik, de a sorozatot több, még be nem jelentett projekttel folytatják.Megosztottak néhány igen érdekes statisztikát is: 45 millió játékos lépett be a Dying Light világába, ők együttesen pontosan 75 926 162 940 zombit öltek meg, vagyis a világ népességének kilencszeresét, közel 1,2 milliárd órányi játékidő alatt.

Nézd nagyban ezt a videót!