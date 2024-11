A Capcom elégedetlen a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess eladásaival

A japán Gamebiz beszámolója szerint a Capcom a befektetőkkel folytatott kérdezz-felelek során elárulta, hogy a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess nem volt sikeres kereskedelmileg, de azért próbálják felpörgetni az eladásokat.

A fordítás szerint elhangzott, hogy a Capcom négy új játékot adott ki a második negyedévben, de a teljesen új Kunitsu-Gami: Path of the Goddess esetében nem sikerült elérni a tervezett eladásszámot. A Capcom elismerte, hogy aa felelős, de azt tervezik, hogy meghosszabbítják a marketingciklusát az eladások növelése érdekében. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a Capcom vadonatúj IP-je, amely egyedi módon ötvözi az akció, a stratégia és a tower defense elemeket és általánosságban jó fogadtatást kapott. Tesztünkben azt írtuk, tartalmas, kihívásokkal teli kalandot kínál és nem könnyű letenni, ugyanakkor néhány harc nehéz tud lenni és a harc monotonná is válhat.