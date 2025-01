75 millió ügynöke lett a Hitman: World Of Assassinationnek

Az IO Interactive bejelentette, hogy a Hitman: World Of Assassination a megjelenése óta átlépte a 75 millió játékos mérföldkövet világszerte, ezzel még inkább biztosítva minden idők legsikeresebb Hitman-játékának státuszát.

A játék 2021-ben jelent még Hitman 3 címmel, majd két évvel később átnevezték , amikor a trilógia többi játékának tartalma is bekerült. A fejlesztő IO Interactive most egy nagyon szép számnak örülhet, sőt a stúdió szerint, akiket a Jean-Claude Van Damme-os új küldetés csábított.Közülük sokan valószínűleg az ingyenes Starter Pack opcióval próbálják ki a játékot, amely jelenleg is lehetővé teszi, hogy Van Damme-ot eltegyük láb alól. Az IO szerint a Van Damme-ot elintézni próbálók mindössze 40 százaléka járt sikerrel, ebből a leghosszabb 7 órán át tartott, a legrövidebb pedig mindössze 21 másodpercig.A háttérben mindeközben készülnek az új tartalmak, amelyek még idén megjelennek, bár arról még nincsenek részletek, hogy mik lesznek ezek. Továbbá az IO-nál zajlik a Projekt 007 című James Bond játék fejlesztése is.