5 millió példányban fogyott a V Rising című vámpíros sandbox

V Rising a fejlesztő Stunlock szerint újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett az eladások terén és ezzel párhuzamosan egy nagyszabású új frissítés is készül a vámpíros játékhoz, amely PC-re és PS5-re jelent meg.

A mai sajtóközlemény szerint a V Rising hivatalosan is átlépte az 5 milliós eladási mérföldkövet, ami a fejlesztő szerint "megerősíti a játék státuszát az utóbbi évek egyik legnépszerűbb túlélőjátékaként". Ez persze elég szubjektív, de sokatmondó az, hogy a Steamen több mint 108 ezer értékelésből 96 ezer pozitív olvasható.A játék 1.0-s kiadása tavaly májusban jelent meg PC-re és a következő hónapban már PS5-re is megérkezett , így nem meglepő, hogy az eladások is megnőttek. Egy nagy frissítést is bejelentettek csütörtökön, a Stunlock szerint azEzen túlmenően várhatjuk a megújult fejlődést, a "kockázatmentes PvP lehetőségeket", testreszabható arénákat és még sok más, mindezt ingyenesen.