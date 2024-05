Júniusban PS5-re is befut a V Rising

A Stunlock Studios bejelentette, hogy addig üti a vasat, amíg az még kellően meleg, így hirtelen kellemes sikert aratott V Rising című vámpíros túlélő akció-szerepjátékukat napokon belül PS5-re is kiadják majd.

Bár ez eddig is ismert volt, azonban pontos dátummal nem szolgáltak a készítők, egészen mostanáig, hiszen megtudtuk, hogy40 dolláros árkategóriában, de aki előrendeli a játékot, az már június 6-tól lecsaphat rá korai hozzáférésben.Sőt mi több, a PS5-ös V Rising többféle csomagban is megvásárolható lesz, így a standard kiadás mellett érkezik egy Legacy of Castlevania és egy 100 dolláros teljes pakk is, amelyek közül előbbi csak a prémium csomagot, utóbbi pedig a Castlevania tartalmak mellett egy sor más digitális extrát tartogat majd.

