280 Hz-es ívelt gamer monitort dobott jó áron piacra az AOC

A napokban mutatta be a világ egyik vezető gamer monitor gyártója legújabb, megfizethető ívelt monitorát, amit kifejezetten a játékosoknak fejlesztettek - az AOC GAMING C27G4ZXE ráadásul 280 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik, ami különösen jó ajánlattá avanzsálja azt.





Az itthon is egyre erősebb piaci szereplővé váló márka legújabb, az idén bejelentett G4 gaming termékcsalád részeként érkező hardvere 27 hüvelykes (68,6 cm) Full HD (1920x1080px) kijelzőt kapott, a dizájn pedig a "lopakodó vadászrepülő"-k formáját idézi a gyártó szerint.Ennek megfelelően a szögletes kialakítású, szürke és fekete színekből álló monitor 1500R görbülettel csábítja a játékosokat a virtuális csatatérre. A 280 Hz mellé 0,3 ms MPRT válaszidő (legmagasabb overdrive beállításnál) párosul, ami igen komoly teljesítmény a kategóriában, ezt pedig a vékony keretek koronázzák meg, A lábazat kompakt és nem állítható, a falra szereléshez 100x100 VESA konzol kompatibilitást kínál.A funkciókínálatban Adaptive-Sync technológia, továbbfejlesztett MBR (Motion Blur Reduction) üzemmód és MPRT (Moving Picture Response Time - Mozgókép-válaszidő) található meg, amivel gyakorlatilag elmosódásmentes képi megjelenítést kap a játékos. A hardveres specifikációk közül kiemelendő még a VA panel és a HDR10-támogatás is, amelyek együttesen mély feketéket és élénk színeket biztosítanak.Az AOC GAMING C27G4ZXE 2024 július végétől lesz elérhető hazánkban is, 3 éves garanciával 229 Euro (90 ezer forint) ajánlott fogyasztói áron.