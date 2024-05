Jó áron érkeztek meg az AOC 24G4XE és 27G4XE gaming monitorai

A világ egyik vezető gaming monitor és IT-kiegészítő gyártója, az AOC Amszterdamban mutatta be a márka legújabb üdvöskéit, a portfólió G4 sorozata a 23,8 hüvelykes (68,6 cm) 24G4XE és a 27 hüvelykes (60,5 cm) 27G4XE modellekkel bővült.





A nemrégiben bemutatott, a lopakodó repülőgépek inspirálta dizájnnal rendelkező G4 sorozat új szereplői állítható magasságú Full HD modellekkel és a QHD modellel léptek piacra, természetesen a gyártó ezeket is a gaming szcénának szánja - ennek megfelelően a 180 Hz képfrissítési sebesség és az akár 1 ms GtG válaszidő jellemzi a termékeket.Az új kijelzők közös jellemzője, hogy három oldalon keret nélküli kialakítást kaptak, a gyártó szándékai szerint ezzel is megkönnyítve a többmonitoros elrendezés lehetőségét. A G4 sorozat a G2-es modelleket váltja, ennek értelmében a külső burkolaton és a fedél alatt is jelentős frissítést kaptak az eszközök. Az eddigi alapmodellek 144/165 Hz modellek frissítési rátáját 180 Hz-re emelték, emellett minden modell állítható dőlésszögű és magasságú.A gyors IPS panel és Full HD (1920x1080) felbontás mellettvan még a specifikációs listán. Az új modellek 2x HDMI 2.0 és 1x DP 1.4 bemenettel rendelkeznek, és 2x2 W hangszórókat kaptak. Az AOC GAMING 24G4XE és 27G4XE monitorok 3 év garanciával kerülnek a boltokba, előbbi 159 Euro (61.500 forint), utóbbi 189 Euro (73 ezer forint) áron érhető el.