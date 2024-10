1982-es magyar számítógépre érkezett új játék - ráadásul gyűjtői kiadásban!

Tavaly decemberben érkezett a szívet melengető hír, hogy életre kelt egy régi magyar számítógépes klub, aminek apropójaként játékfejlesztési pályázatot is meghirdettek a szervezők - mostanra pedig már meg is jelent a nyertes játék.

A HomeLab 1 - amely sosem került kiadásra - és az 1982 tavaszára elkészült HomeLab 2-es otthoni számítógépet egy testvérpár, Lukács József és Endre alkotta meg, akik gyakorlatilag egy budapesti panellakásban házi barkács módszerekkel hozták létre a gépet, amelyből nagyjából 100 darab készült el, ahogy utódjából az otthon összeszerelhető Aircomp 16-ból is.









A nem hétköznapi fejlesztés a legendás magyar Homelab-2 számítógépre készült el, ráadásul nem is akármilyen formában: a Kildu című, igazán régivágású mászkálós játék ugyanis gyűjtői kiadást is kapott, amelyben a játékot tartalmazó kazetta, rövid ismertető, korhű képeslap és további apró meglepetések mellett egy fa burkolatú USB pendrive is helyet kapott, amely az emulátort használóknak könnyíti meg a játék betöltését.A nyertes játékban egyébként egy kobolddal kalandozhatunk, és minden olyan elem megtalálható benne, amire, hiszen az akkori játékélmény össze sem hasonlítható a maival. Mert hát hiába a végletekig realisztikus megvalósítás, azért a prünyögő pixelcsodák tették le az alapokat.A PleasureBytes Games által gondozott gyűjtői kiadásnak speciális változata is árverésre került egy ismert online piactéren, ezt a példányt - illetve az abban található képeslapot - a Lukács-fivérek látták el kézjegyükkel - az árverésből befolyt összeget a versenyt is kiíró és egyébként a magyar informatikatörténet ápolását zászlajára tűző Neumann Társaság kapja meg.