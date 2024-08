AOC AGON Pro AG276QZD teszt - formás OLED gamereknek

Nemrégiben járt nálunk a TP Vision kötelékébe tartozó Philips Evnia 34M2C8600 monitor , amely ívelt, 34 hüvelykes méretével igen jelentős területet hasít ki az íróasztalunkból - most itt egy hagyományos kialakítású, sík képernyős és eleve kisebb méretekkel rendelkező kihívó, ráadásul igen komoly kiépítésben: az AOC AGON Pro AG276QZD egy 26,5 colos OLED gamer monitor, amibe bőven pakoltak extrát a mérnökök.

A szerencsére nem túl termetes dobozban - amely csomagolási grafikájával már önmagában is sugározza a gamer feelinget - praktikus és ésszerű elrendezésben érkezik az AOC monitora, amelynek összeszerelése nem igényel semmilyen szaktudást: a talpra rápattintjuk a kijelzőt és ennyi.Külső jegyeiben igencsak egyedi - már amennyire az lehet persze - az AG276QZD, ami leginkább a talpban és a hátlapon nyilvánul meg. Az asszimetrikus tartó ugyanis nem a megszokott kör vagy szétnyitott olló alakban található a készülék alján, hanem egy érdekes formát álmodtak meg a mérnökök, ami bár személyes szimpátiámat azonnal elnyerte, sokaknak azonban furcsa lehet.A hátlapon szintén ez jellemző a készülékre, az egyedi alakzatba csatlakozik bele a tartókar. Ezt egyébként körben szellőző rácsok takarják, körülötte pedig RGB ledek garmadája kapott helyet, amely már most előrevetíti, hogy. Ha valakit az ilyesmi zavar, megnyugtatjuk: ezek a fények nem csak állíthatók minden tekintetben, de ki is kapcsolhatók.

A különleges formájú talp stabilan tartja az AOC AGON Pro AG276QZD-t

Elöl persze a hagyományos megjelenés fogad minket, hiszen itt kapott helyet maga a kijelző (nahát!), ami egyébként roppant vékony kávába lett beépítve, ráadásul mind a négy oldalon ugyanolyan, alul sem vastagodik be, ezzel egészen szép vonalvezetést tudott kapni az alapvetően egyszerű forma., amit azonban megtörnek a kábelek és ez - az arra érzékenyek számára (én ilyen vagyok) - rengeteget ront az összképen.Az AOC megjelenítőjén ugyanis nem a hátlapon, hanem alul találhatók a csatlakozók (ezt már az Evnia 34M2C8600 tesztben is nehezményeztem), ennek értelmében egészen csúnyán lógnak ki alulról a HDMI és egyéb kábelek, de még a tápcsati is. Ez egyszerűen ronda megoldás. Persze a jack dugót megérti itt az ember, hiszen oda egyszerűen be tudjuk dugni a fülest így, de minden másnak a hátlapon, vagy a talpban kéne lennie.Miután ezen sérelmemen sikeresen túljutottunk, nézzük a finomabbnál finomabb adatokat! A 16:9 képarányú, 26.5 colos (67.3 centiméter) QHD OLED panelt az LG Display szállította, így azt már most leszögezhetjük, hogy a képminőséggel biztosan nem lesz gond. A 2560x1440 pixel felbontásra képes kijelző, amit csak tetéz a 0.03 ms válaszidő.

Nem ez a legszebb OSD menü amit valaha láttunk, de beállítási lehetőségekben nincs hiány

A HDR 10-re is képes villódzásmentes monitor 80 millió az egyhez dinamikus kontrasztarányt tud produkálni, ami. Az akár 1000 cd/m2 nites (az átlagos érték 260-280 nit) kijelző természetesen G-SYNC és FreeSync kompatibilis is, ahogy pedig néhány sorral ezelőtt említettem, akár 240 Hz-re is képes, amit DisplayPorton tud (48-240Hz), HDMI-n ez az érték 48 és 144Hz között mozoghat maximum. Fontos megemlíteni, hogy alapbeállításban 90%-os a fényerő, ami 200 alatti nit értéket jelent esetünkben. HDR bekapcsolásával ez egyébként 380-640 nitre is mehet átlagosan.Nyilván ezeket játék vagy böngészés, vagy mindennapi munka során nem érezzük - látjuk, hiszen a száraz adatokon felül csak annyit látunk, hogy. A színek, a fények, a fekete, a kontraszt mind olyan minőségben tolja ránk a kontentet, amiben egész egyszerűen nem lehet nem beleszeretni.A játékélmény igazán komoly, szó szerint beszippantja az embert. Természetesen tápoltuk FPS-ekkel, eSport játékokkal, kapott némi MOBA és még egyéb sport játékot is. A pörgős topdown shooterek vagy éppen platformerek is mind, soha semmilyen röccenés, akadás, vagy szellemkép nem volt tapasztalható.

A különleges formavilág hátul is folytatódik, körben pedig az RGB ledek teszik hangulatossá az élményt

Konzolosoknak is rendelkezésre áll a maximum 2560 x 1440 pixel, ami mellé 120Hz-es képfrissítés is társul. PS5-tel és Xbox Series X-szel is rommá hajtottuk az AOC-t és az elvárhatónak megfelelően roppant kellemes élményben volt részünk,. Itt egyébként igen jól jött a képre fixen kihelyezhet célkereszt, met a heccsátolás keményen a COD-ban., aminek köszönhetően gyakorlatilag matt kijelzőt kapunk, csillogás, fényvisszaverődés egyáltalán nem tapasztalható. A betekintési szögek egész egyszerűen kiválóak, konkrétan oldalról sem érzékelni semmi minőségromlást, a gyári adatlapon feltüntetett 178/178 tehát abszolút helytálló.A kijelző magasságát 13 centiméteren tudjuk szabadon mozgatni, előre-hátra dönteni -4 és +21,5 fok között van lehetőség, míg jobbra-balra forgatni -30 és +30 fok közötti tartományban tudjuk. Ez bőven elég bármilyen beállításra, nagyon kényelmesen személyre tudjuk tehát szabni a megtekintési élményt.az AOC AGON Pro AG276QZD-t.

A kábelcsatlakozók elhelyezése nagyon belerondít a képbe...

Jelen tesztünk alanya egyébként portré módba is állítható, azonban igencsak érdekes, hogy ezt nem tudjuk úgy kivitelezni, hogy ne kelljen megdönteni a monitort, hiszen a 13 centis állítási magasság ehhez az opcióhoz nem elég. Ez így egy félkarú óriás vagy éppCsatlakozók tekintetében nem fukarkodott de nem is esett túlzásba az AOC, HDMI 2.0-ból is kapunk kettőt és DisplayPort 1.4-ből is ugyanennyit. Találunk még két USB 3.2 (Gen 1) csatit és egy 5Gbit-es USB hubot is, ahogy a 3.5mm-es jackdugó sem maradt le az alaplapról. A dobozban egyébként ezekhez kábeleket is találunk, így van egy DisplayPort, egy HDMI és egy USB upstream kábel is, mindegyik 1,8 méter. Egyébként ezeknek a feje lehetne 90 fokban elforgatott és már akkor nem lógna ki alul a sok kábel csúnyán. Na de mindegy.A monitor természetesen megkapta hátul a menükezelő kis joystickot, ami finoman szólva nem a legszebb onscreen menüt hozza elő, amit valaha láttunk, de a feladatát ellátja,. Magyarul ugyan nem tud, de mivel nincs túlbonyolítva, nem lesz nehéz annak sem ellavírozni benne aki csak ékes anyanyelvünkön kommunikál a külvilággal.

A panel elképesztően vékony, ahogy a körbe futó keretek is

Az aprólékos finomhangolások mellett a játékstílust Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing (Lövöldözős, MMORPG, Akció, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Verseny), a játékmódot pedig RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off (RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Ki) állásokba tudjuk tenni, jómagam ezeket ritkán használom aktívan, de. Különböző HDR módok állítgatására is van lehetőség egyébként.Érdemes kiemelni itt a Sniper scope lehetőséget - ez a már említett funkció ami kiteszi a célkeresztet fixen a képernyő közepére - , valamint a Shadow Controlt is, amivel a sötét helyeket tudjuk "kissé" felvilágosítani, ezzel pedig olyan helyekre is belátni, amik esetleg a sötétség leple alatt megbúvó campereket rejthetnek, akik meglepődve fogják tapasztalni, hogy nem igazán sikerült a rejtőzködés. A különböző beállításokat egyébként gépről is elérjük a G-menü segítségével, ezzelmonitoros vágyainkat.A tulajdonságok között egyébként találunk még kétféle pixel-frissítő funkciót is, amivel a különböző,. A tesztidő limitáltsága miatt természetesen nem tudjuk megmondani, ez mennyire hatékony, de nyilván bíznak saját magukban - és mi is bízunk bennük - , hiszen a végfelhasználói garancia három év.

Minden gamer asztalon jól mutat az AOC AGON Pro AG276QZD

No de nézzük is a verdiktet! Az AOC AGON Pro AG276QZD egy nagyszerűen sikerült, kifejezetten a játékosoknak erősen ajánlott kategóriába sorolható kijelző, amely több dedikált gamer tulajdonsággal is rendelkezik, és várhatóan sokáig hű társa marad a felhasználónak - ha megszokjuk a látványt hogy alul lógnak a kábelek.Valószínűleg az ára lesz döntő legtöbbek számára:(a hivatalos ár 330 ezer forint) kereskedőtől függően, ami OLED monitorok esetén nem a legdrágább, de nem is a legolcsóbb kategória, valahol erősen a középmezőnyben helyezkedik el.Akinek a szívét elrabolta az AOC AGON Pro AG276QZD, a gyártó hivatalos oldalán megtudhat minden információt róla, és ajánlott vásárlási lehetőségeket is talál.