Acer Predator XB323QU M3bmiiphx monitor teszt - olcsósított WQHD gaming élmény

Óriási a tolongás a gamer monitor piacon (is), a kínálatban mindenki megtalálhatja gyakorlatilag szinte testreszabottan azt amit keres, és ez bizony nekünk jó, nagyon jó. Ami a gyártóknak a verseny, az nekünk vevőknek a kánaán, ez a helyzet ugyanis mindig azt jelenti, hogy jó áron sikerül megkapni a termékeket, az egyre jobb technológiával szerelt hardverek egyre elérhetőbb áron kaphatók. Hogy ne menjünk messzebb, mai tesztünk alanya, az Acer Predator XB323QU M3bmiiphx most nagyjából a felébe kerül, mint annak idején, 2020-ban a széria nálunk járt hasonló tagja, ami akkor 300 ezer jó magyar forintot kóstált.

Ha már ilyen szépen beleugrottunk a közepébe, húzódjunk is vissza szépen a startmezőre és kezdjük az elején! Ahogy a terméknévből és a bevezetőből is kiderül, egy monitor cikkünk alanya, mégpedig az Acer Predator széria legfrissebb iterációja, amely a csodás XB323QU M3bmiiphx elnevezés kapta a keresztségben. A 31,5"-os (80cm) képátlójú 16:9 képarányú készülék villódzásmentes WQHD IPS LED panelt kapott, amely 1 ms válaszidőre képes., és 12 centis magasságállítással és -5 - 20 fokos döntéssel lehet beállítani az optimális látványt.A csomagban a készülék minden eleme mellé kapunk egy HDMI és egy DisplayPort kábelt is, így a monitor azonnal üzembe helyezhető. A méreteit tekintve 715.7 x 460.6-580.6 (a magasságállítástól függően) x 305.4 mm specifikációkkal rendelkező Predator 9,33 kilogrammot nyom a mérlegen. Az asztalon elég komoly helyet képes elfoglalni a benyúló és hátrafelé álló talpaknak köszönhetően, hiszen a minden irányban állítgatható panelnek kell a tartás. Aki falra szerelné, annak a VESA 100 x 100 mm méretben kell gondolkodnia.

Az Acer Predator XB323QU M3bmiiphx ezerféle módon használható

A jobbra és balra +/-15 fokban is forgatható, keret nélküli kialakítású (ZeroFrame) készülék esetén DisplayPorton 180 Hz-es, míg. A 250 cd/m2 fényerő mondjuk nem egy impresszív eredmény, viszont ha a végén az árcédulára lesünk, akkor nem is lesz az olyan kevés az nagy hirtelen. Az 1000:1 kontrasztarány mellé 95% DCI-P3 szín lefedettséget kapunk, ami gamer monitor esetén több mint elég.A XB323QU M3bmiiphx az Acer FreeSync Premium Monitor ágához tartozik, ezáltal gyakrolatilag minden modern videokártyával kompatibilis, amire még rátesz pluszban egy lapáttal a HDR 10 minősítés (HDR Ready) is. A tulajdonságok között kiemelendő a szuper éles megjelenítés (Super Sharpness), a Low Delta E (Delta E<1), a fekete kiemelés (Dark / Black Boost), a kékfény szűrő (Blue Light Shield Pro) és a nagyon alacsony fényerejű megjelenítés lehetősége (Low Dimming) is.Természetesen nem csak a telepített szoftverrel állítgathatjuk a monitor tulajdonságait, de beépített menüvel is ellátták a mérnökök, amit több, a panel alján jobbra található gombbal is tudunk vezérelni, a mindenre kiterjedő beállítások között. Az alapvetően letisztult dizájn a hátlapon háromszöges mintázatot kapott, ami roppant mutatós, kár hogy tulajdonképpen soha nem látjuk. Elöl a talpak fölött, az állvány alján egy szitázott Predator logó, a panel alsó szegmensében pedig egy felirat köszön vissza.

A kinyúló talpak helyett a VESA-t is választhatjuk

A csatlakoztathatóságért három bemenet felelős, két HDMI és egy DisplayPort képében, így. Bár a menü magyarul "nem tud", azonban a beállítási lehetőségek mennyisége kárpótol. Alapbeépítésként Akció, Verseny, (e)Sport és Felhasználói beállítások között ugrálhatunk, de persze ezek csak az előre programozott opciók. Ahogy a Standard, Eco, Graphics és HDR módok is.Értelemszerűen ez utóbbiak olyan állítási lehetőségeket rejtenek, amivel az alap megjelenítés meleltt tudunk környezettudatosabb áramhasználatot, munkakörnyezetben használt módot és HDR megjelenítést is a panelre varázsolni. Ha mélyebben megyünk a lehetőségek közé, hétféle különböző menüponton belül állítgathatjuk a kép, a színek, a hang, az OSD, az alaprendszer mindenféle pontjait, ahogy a Gaming szekció is kapott egy alaposabb turkálási lehetőséget - ebben természetesen az összes szokásos megjelenítési formátum megtalálható.Nálunk a tesztidőszak alatt volt rákötve egyszerre MacBook Pro, Windowsos asztali gép, Nintendo Switch és tévézéshez set top box is - mindenhez kiválóan lehetett használni, a streaminget nem is említem külön, hiszen az magától értetődő. Teljesen lehúzva a magasságot- milyen jópofa dolog lenne hozzá egy távirányító is... Multimédiára tehát kifejezetten alkalmas az Acer monitora.

Úgy is tud kinézni, mintha egy tévé lenne

Amitől a magam részéről mindig kisebb idegösszeomlást kapok, azok az alul csatlakozó kábelek, amit ennél az árnál meg tudok bocsájtani, de csak nagyduzzógva. Egész egyszerűen nem értem, ha már nem hátra szerelik a csatlakozókat, akkor miért nem képesek a gyártók legalább olyan kábeleket mellékelni a csomagban, amik elfordulnak és akkor nem mutatna állandóan olyan rondán minden alulról kikandikáló centi vastag kábel. Persze kábelrendezőt találunk hátul, de ezek maximum arra jók, hogy középen egy csomóban vezessék le az asztal mögé a kábelpakkot.A beépített 2 x 2W hangszórók sajnos ebben a készülékben sincsenek a helyzet magaslatán, viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy. Sőt, akár a kétszer ennyibe kerülő monitoroknál is sokkal élvezhetőbb élményt képes nyújtani. Ami külön öröm, hiszen az állíthatóságnak köszönhetően - ahogy fentebb is utaltam rá - többféleképpen is használható az XB323QU. Jack csatit is találunk a monitor alján, amire egyre kevesebb szükség van, de jó hogy van.USB hubot ebben az árkategóriában azonban ne keressünk. Ahogyan olyan, a sokkal drágább szegmensre jellemző funkciót sem, mint mondjuk a PiP. Bár ízig-vérig gamer monitorként kínálja az Acer a készüléket, természetesen minden más megjelenítésére is tökéletesen alkalmas, sőt. Mivel könnyű csatlakoztathatóságot és sokféle fizikai és szoftveres állítási leheteőséget kapunk, könnyedén el tudjuk helyezni bármilyen környezetben.

Mindenhogy állítgathatjuk az Acer Predator XB323QU M3bmiiphx-et

A közel egy hónapos tartós teszt közben semmilyen problémát nem észleltünk a kijelzővel kapcsolatban,. Bár a kijelző nem a legkiemelkedőbbek között található, de tény hogy a felbontása a magasabb átcédulával ellátott készülékeknél jellemző, a hangja pedig kifejezetten jobb is azoknál. Az esport és FPS játékok is gyönöyrűen futnak a nagy kijelzőn pedig csodálatosan elfér egymás mellett több ablak is.Az Acer Predator XB323QU M3bmiiphx monitor tehát egy kifejezetten jó ajánlat, főleg ha emellé odatesszük az árcédulát: jelenleg ugyanis 134.900 forinttól kapható tesztünk alanya, amellyel egész egyszerűena terméket. Ennyiért manapság ilyen tudással nem igazán kapható versenytárs, és azt sem szabad elfelejteni, hogy két év gyártói garancia jár minden vásárlónak.