Acer Predator Helios Neo 18 teszt - felsőkategória jó áron

Az Acer jó ideje folyamatosan dobogós helyen szerepel, ha gamer laptopról van szó - köszönhető ez többek között annak, hogy többféle jól konfigurált alternatívát és rendre jó ár / érték arányt tud felmutatni egy-egy készülékével, ráadásul folyamatosan megújítja a kínálatot. Mostani tesztünk alanya is felzárkózik ehhez az impozáns csapathoz, ráadásul egy régi-új verzióban: a 18 colos gamer laptopok ugyanis az utóbbi időben nem igazán voltak jellemzők, hiszen inkább a 16 col felé vette minden gyártó az irányt, de ahogy nevéből is látható, az Acer Predator Helios Neo 18 ismét a nagyobb kijelző felé kacsint.

A tavalyi év második felében kapták meg a Heliosok a ráncfelvarrott és jóárasított verziót, az Acer Predator Helios Neo 16 képében érkezett meg a széria első olyan darabja, amely már a Neo elnevezést is magán viselte, jelezve ezzel hogy szintet lépett a brand. A nemrégiben megjelent, két collal nagyobb verzió, ha lehet még magasabbra teszi a lécet, és ahogy említett tesztünk alanya, ez isNálunk az Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-97K3 verzió járt, a lentebb írtak tehát erről a variánsról készültek. Ez egy majdnem kimaxolt példány egyébként (a memória lehet ennél is több), és a teszt végén látható majd az árazás is: elöljáróban annyit, hogy a legdrágább modell is 1 millió forint alatt marad, ami már most predesztinálja a jó ár-érték arányra!A jellemzők nagy része természetesen minden verzióra vonatkozik, ami eltérés lehet a különböző konfigurációkban, az a CPU, GPU és memória tekintetében jelentkeznek, de az alapkiépítés is igen impresszív, egyáltalán nem lehet mellélőni - ezeket az adatokat vélhetően mindenki mérlegeli vásárlás előtt, hogy a legoptimálisabb ár - érték arányú gépet szerezze be magának.

4 zónás RGB világítás a billentyűzetben és a Predator logóban - nincs túltolva

De nézzük is, mi lapul a fedlap alatt! A nálunk járt példányban az Intel Core i9-14900HX processzor mellett egy 8GB GDDR6 VRAM-mal ellátott Nvidia GeForce RTX 4070 teljesít szolgálatot, 16GB 5600MHz DDR5 társaságában. Az 1TB PCIe NVMe SED SSD háttértár mellett nálunk nem volt HDD. Ezek tehát a konfigurálható adatok, de a "leggyengébb" kiépítés sem hagy kívánnivalót maga után, hiszen minimum i7-14700HX lehet a CPU, RTX 4050 6GB DDR6 a GPU, a memóriából pedig akár 32GB is kerülhet a gépbe. A háttértár viszont 1TB SSD minden esetben - legalábbis a hazai forgalmazású készülékek esetében.Az látható tehát, hogy CPU-ból a legújabb generáció képviselteti magát a hardverben, hiszen a 14. generációs Intel processzorok a legfrissebbek, azonban az RTX 4070-nél van már újabb a piacon, a 4080 és 4090 is elérhető már (ezeket az Acer Predator Helios 18 kapja meg) - de azért ez messze nem rossz opció, sőt - valahol meg kellett fogni a költségeket, ez pedig nem túl nagy áldozat. Ez pedig előrevetíti, hogy. De ez nem meglepő, az Acer Predator hardverek régóta ismertek a gamerek körében kiváló teljesítményükről és jellemző dizájnjukról.Ez utóbbi a Helios Neo 18 esetében, az RGB leginkább a billentyűzetben (4 zónás RGB) képviselteti magát, azon kívül csak a hátlapi logót világítja meg a derengő fény. A viszonylag hagyományos kinézetű gépen semmi nincs ami feltűnő lenne, talán csak a kijelző alatt hátul található átlátszó fedlap az, ami nem szokványos, az egészre leginkább az elegáns a megfelelő kifejezés.

Fém fedlap, műanyag ház és némi látványelem itt-ott - visszafogottan elegáns

Ez rejti magán a NEO feliratot, ami mellett a hűtésért felelős AeroBlade 3D ventilátorokat is láthatjuk működés közben. A vékony kijelző átlagosnak tekinthető kávát kapott, ezen a részen nincs semmi említésre méltó. A fedlapot a Predator logó töri meg középen. Oldalt található a csatlakozók nagy része: jobb oldalt két USB-A 3.2 Gen 2 (az egyik 100W-os töltésre is alkalmas) és a Kensington zár kapott helyet, a visszajelző ledek társaságában.A másik oldalra került egy USB-A 3.2 Gen 1, a 2.5G Ethernet (RJ-45) port, valamint a 3.5mm combo audio jack csatlakozó és egy Micro SD kártyaolvasó. A gép hátulján található még két Thunderbolt 4 képes USB Type C és egy HDMI 2.1 port is, ez utóbbi természetesen HDCP támogatást is kapott. Természetesen a tápkábel is itt juttatja az ájert a gépbe. Szellőzőnyílások gyakorlatilag minden oldalon találhatók - kivéve persze az elülső részt, igencsak kellemetlen lenne, ha folyamatosan ömlene ránk a meleg.A hűtés mindig is kritikus pont egy ilyen erős gép esetében, az Acer saját fejlesztésű AeroBlade 3D ventilátorai pedig már bizonyatottak eddig is: az ultra-vékony, fémből készült lapátok mellett a gép belsejében található hőelvezető csövek és további hűtőbordák hatékonyan vezetik el a hőt a kritikus komponensekről. Ráadásul a mellékelt CoolBoost-tal manuálisan is szabályozhatjuk a keringést.

Az Acer Predatorok rendre roppant kényelmes billentyűzetet és touchpadet kapnak - nincs ez másképp most sem

Ezzel tudjuk szabályozni a ventilátorok sebességét is, szükség esetén növelhetjük tovább a hűtési teljesítményt. Bár ezt nyilván a legjobb a gépre magára hagyni, hiszen annak ellenére hogy nem a fullos verzió került a gépbe, tökéletesen teszi a dolgát a rendszer, a végeredmény pedig abszolút hatékony. A ventilátorok zajszintje normál használat mellett egyébként határozottan visszafogott, játék közben azonban rendesen beröffen, persze ezt gamer laptopok esetében már megszoktuk.Mert hogy a nagy teljesítmény bizony nagy hővel (és így hőkifúvással) is jár, igaz ebből a kiváló hőelvezetésnek hála, gyakorlatilag semmit nem érzünk - csak a fülünkkel. A vékonynak nevezhető alsó rész nagyszerű billentyűzetet foglal keretbe, egész egyszerűen élmény volt a gépelés a keyboardon, ahogy a játékhoz is minden kézre áll pontosan. A nagyra nőtt egérpad ehhez csak hozzátesz egy lapáttal, roppant kényelmesen, a megszokott helyen található - minden kézre áll. Vitathatatlanula szegmensben.Az Predator Neo 18 nem kapott Wifi7-et, azonban Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.3 rendelkezésre áll, ami valljuk be őszintén, bőven elég. Az akkumulátor üzemideje az erős hardver és a nagy kijelző ellenére is meglepően jó., de intenzív játék közben ez jelentősen lecsökken természetesen, volt hogy nem telt kicsit több mint egy órába teljesen lemeríteni az aksikat.

Csatikban nincs hiány, minden oldalra jutott, de akad jack is

Kisebb GPU igényű játékokkal ez azért kitolható körülbelül 3 órára, de ha valaki egyszerűbb játékkal játszik, az inkább mobilon teszi, ráadásul már rengeteg igen kiváló mobiljáték látott napvilágot, így nem is kell lemondani a minőségi videojátékos szórakozásról utazás közben sem. A 330 W-os hálózati adapter baromi nagy és iszonyat nehéz, közel másfél kiló, amit cipelni hátizsákban.... nos nem egyszerű.Igaz a gép maga sem könnyű, több mint 3,2 kilót mutat a mérlegen, így ha valaki vállalkozik rá, hogy cipeli magával a szettet, plusz négy és fél kilóval számoljon. Ez részben betudható az anyaghasználatnak, hiszen csak kevés alumíniumot kapott a ház, bár a fedlap fém, a gép nagy része műanyag, a súly tehát a költségcsökkentés oltárán lett némileg feláldozva. Ez a mindennapi használatban nem jár hátránnyal, csak tény, hogy a gyártó a NEO "nélküli" verzióra is tartogat még puskaport.A Predator Helios Neo 18 egy méretes, 18 hüvelykes, 500 Nit fényerővel ellátott,, amely 2560x1600 pixeles WQXGA felbontást kínál, az OLED elhagyásával pedig szintén az olcsósítás felé tudták vinni a gyártást. A maximum 240Hz-es (legalacsonyabb kiépítésben 165Hz-es) frissítési frekvencia és a 3 ms válaszidő biztosítja, hogy a játékélmény folyamatos és akadozásmentes legyen, és természetesen a GSync támogatás sem maradt el.

A Predator logó alapállapotban a billentyűzet színével harmonizál, de állítható is természetesen

Minden friss játékkal megjárattuk, és bár lehetne hosszasan elemezni mi mennyi FPS és milyen futási teljesítmény jellemző, de összességében elég talán ha azt mondom, minden ultrán képes futni, nincs se szellemkép, se szaggatás, rángás, semmi zavaró tényező. Minden röccenésmentesen, folyamatosan fut, legyen szó a sima operációs rendszerről vagy akármelyik játékról. A tesztelt konfiguráció jellemzőenAzt talán érdemes kiemelni, hogy a gép alapbeállításain a Cyberpunk 2077 60FPS-t, a Horizon Forbidden West 84FPS-t, a The Witcher 3: Wild Hunt 116FPS-t, a Red Dead Redemption 2 pedig 86FPS-t produkált, minden ultrára húzva, minden effekt bekapcsolása esetén nagyjából 20% teljesítménycsökkenés tapasztalható. Mindent ultrára állítva, RTX - Ray Tracing és DLSS3 bekapcsolása esetén a Cyberpunk 2077 80FPS-re nőtt, a The Witcher 3: Wild Hunt 62FPS-re módosult.Az Acer Predator Sense vezérlőalkalmazásban természetesen most is számos állítási lehetőségünk van, ahogy az előre beállított teljesítmény opciókat is megtaláljuk. A Csendes, Kiegyensúlyozott, Teljesítmény, Turbo módok a CPU, GPU és ventilátor teljesítményeket állítgatják, ha lehúzzuk a tápot vagy bekapcsoljuk a Csendes módot, akkor nagyjából harmad teljesítményre veszi alapból le a gépet a rendszer - ekkor 30 dBA alatti lesz a ventik hangja.

Az Acer Predator Helios Neo 18 nagyon jó áron érkezik a felső ligába

Ujjlenyomat-olvasót ne keressünk a gépben, ahogy Windows Hello képes kamera sem került bele. A webkamera egy FullHD-s, gyakorlatilag alapmodell, a mikrofonokból viszont három is jutott az eszközbe. Ezek a háttérzajokat képesek kiszűrni, meetingekhez ideális tehát. Ahogy: bár ne számítsunk házimozira, de tény hogy egész jól lehet rajta filmezni, még mély is jutott bele egy kevés. Az átlagnál sokkal jobb.Összegzésképpen elmondható, hogy az Acer Predator Helios Neo 18 egy újabb komoly belépő a gamer laptopok piacára, amelyet a gyártó ügyesen úgy tervezett, hogy kiváló teljesítményt nyújtson anélkül, hogy túl magas árcédulával érkezne. Ez a gép a felsőkategóriás laptopok számos jellemzőjét kínálja, miközben néhány kompromisszummal a megfizethetőség felé is nyit.A gép különböző varánsai egészen pontosan 759.900 Ft és 995.900 Ft közötti áron kaphatók, nálunk a 960.900 forintos változat járt - ez pedig nagyon baráti ár. Egész egyszerűen az Acer Predator Helios Neo 18ebben a kategóriában.