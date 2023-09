Acer Predator Helios Neo 16 teszt - gamer laptop kódfejtőknek

Áprilisban mutatta be az Acer idei felhozatalát, amiben az Acer Predator Helios Neo 16 gamer laptop mint új versenyző mutatkozott be a közönségnek - de természetesen ahogy nevéből ez nyilvánvaló, az alig negyed éve nálunk járt Acer Predator Helios 16 testvéréről van szó, amely gyakorlatilag minden pontján sugárzik is belőle. Bár az avatott(abb) szemek észreveszik azonnal a különbségeket például a külső jellemzőkön, az egyszeri vásárlónak nem sok minden fog feltűnni a már említett tesóhoz képest, hacsak nem az árcédula, ami bizony jelentős eltéréseket mutat, méghozzá tesztalanyunk javára.

Na de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük is mit kapunk amikor kinyitjuk a dobozt: a Helios Neo 16 egy termetes és az átlagnál talán picikét súlyosabb (2.6 kg) darab, de gamer laptopnál néhány deka ide vagy oda gyakorlatilag fel sem tűnik. A gépet szokás szerint egy puha "zsákban" kapjuk, mellette egy jó nagy töltő és annak kábelei kapnak helyet.A zacsit lerántva elénk tárul a 360,1 x 279,9 x 28,25 mm méretekkel rendelkező gép, amely természetesen: tipikus műanyag fedlap ház (a hátlap alumínium), fekete szín, csatlakozók sora és némi megkülönböztető díszítés.

Csatlakozókból most sincs hiány

Ez a fedlap viszont kicsit más mint a többi: egy lézergravírozott kódsor található ugyanis a kijelző hátoldalán, és bár baromi látványos - az Acer Cyberdecknek nevezi - , sok értelme nincsen. A laptop hivatalos oldalán ez a szöveg olvasható: "...itt egy kód, amit fel kell törnie. Kutasson, fejtse meg, dekódoljon" - én ezt először komolyan vettem és elkezdtem kutatni valami rejtély után, de hamar kiderült hogyPedig igazán nagy poén lett volna ha van valami mögöttes tartalom, valami interaktivitás, vagy mondjuk minden egyes laptopra egy saját egyedi kódot is lehetett volna tenni, amely megszemélyesíti az egészet - és a mai világban ez nem is egy megoldhatatlan feladat még ipari léptékben sem. A fedlap alatt, a laptop elejére ez viszont nem jellemző, ott nem uralkodik semmi csicsa, csak az indusztriális gamer feketeség, némi billentyűzetvilágítással megspékelve.Ahogy az Acer gamer laposoknál ezt megszokhattuk, csatlakozóban nem szenved hiányt a szerkezet: a gép jobb oldalán két USB 3.2 Gen2 Type-A, míg a bal oldalán egy USB 3.2 Gen1, egy microSD kártyaolvasó, és egy Ethernet port található, míg hátulra került a 300 Wattos tápegység csatija, a HDMI 2.1 kimenet és két Thunderbolt 4 csati. Az elrendezés abszolút ideális, egy ilyen vastag töltőkábelnek sokkal jobb helye van hátul mint elől, valamint a külső kijelzőhöz csatlakozásnak is ez a természetes helye.

Több dedikált üzemmód gomb is rendelkezésre áll

A Neo 16 hűtéséért, ami 89 lapátjával kifejezetten jól végzi a dolgát - de ezt a gyártótól már megszokhattuk. Ahogy azt is, hogy a hűtés nagy terhelésnél gyakorlatilag egy repülőgép hajtóművével ér fel, rendesen meglebegteti a háttérben az Ariana Grande posztert és a hanghatás is felér egy Dubaji repülőúttal.Igaz, ezt a hardvert tényleg hűteni kell: az Acer Predator Helios Neo 16: az akár 13. generációs Intel Core i7-13700HX (alapkiépítés Intel Core i5-13500HX) proci mellett akár Ada Lovelace architektúrás Nvidia GeForce RTX 4070 (alapkiépítés Nvidia GeForce RTX 4050) is lapulhat, míg a 32 GB DDR5 (alapkiépítés 16GB) mellé 2 TB DDR5 4800MHz PCIe Gen4 (alapkiépítés 512GB) is kerülhet.Ez utóbbiak egyébként bővíthetők, cserélhetők, ami jelentősen növeli a használhatósági értéket. Az aksi egy 90 Wh-s darab, amivel a gyártói adatok szerint maximum 7 óra, akevés és átlagos terhelés mellett. Játék elindítása után azonban nagyjából fél óra alatt merül az aksi 100%-ról nullára, még korlátozott teljesítmény mellett is.

Ebben a kódfejtős dologban sokkal több lehetett volna...

A 16 hüvelykes, akár 500 nites fényerővel bíró, 16:10 képarányú kijelző, amely természetesen G-Sync és Advanced Optimus technológiát is kapott az RTX GPU mellé - a felbontás 1920 × 1200 (alapkiépítés) - 2560 × 1600 pixel (WQXGA) lehet, természetesen 100%-os sRGB lefedettség mellett. Ahogy fentebb már említettem, díszkivilágításban nem vitték túlzásba a mérnökök a szemkápráztatást, a 4 zónás RGB háttérvilágítást kapott tasztatúra azért persze teljesen testre szabható a PredatorSense alkalmazással.A billentyűk elrendezése kissé fura, a jobb kurzorbillentyű például belelóg a numerikus kattogók közé, de persze ez sok gondot nem okoz, szimplán furának tűnik. A numerikuson kapott helyet egyébként egy PredatorSense gyorsbillentyű, amivel eljutunk az alkalmazáshoz, ebben pedig váltogathatjuk a beállított módokat. A PredatorSense egyébként nem csak a színek állítgatására jó, feketeöves Aceresek nagyon jól tudják, hogy mindenféle beállításokat lehet itt finomhangolni, még a hűtés is teljesen személyre szabható. A numerikuson találhatók még a play, pause és gyorstekerő gombok is filmekhez, zenékhez.Jutott még egy extra gyorsbillentyű a bal zsanér elé - és a billentyűzet fölé - is, ezzel az üzemmódokat tudjuk állítani, ezek pedig csendes idő vagy játékidő módok lehetnek.a monitor felé, játékra teljesen ideális. Ahogy a touchpad is, amely roppant kényelmes használatot tesz lehetővé, kellően puha és hatékony, a billentyűzet szintén - ezekben az Acer elég erős versenyző szinte minden gépével.

Egészen kellemes billentyűzet és kifejezetten jó touchpad

A beépített kijelző egyébként egy LED háttérvilágítású IPS panel, amely a fent részletezett jellemzőkkel együttesen igen kellemes (játék)élményt nyújt, a tükröződésmentes matt felület pedig. A kontraszt még nagy fényerőnél is kiváló, ami fontos előny játék közben. Persze tulajdonságai miatt kreatív munkára sem utolsó ez a konfiguráció. A gyenge láncszem a 720p kamera, de ez inkább egy kötelező elem, mintsem valós kiegészítő egy gamernek.A billentyűzeten a WASD kapott egy kis plusz kitüremkedést, hogy lekapcsolt RGB-vel (van olyan aki legalább ezt a négy billentyűt nem hagyja folyamatosan bekapcsolva?) éjszaka se vesszünk el az irányításban, bár valószínűleg nincs olyan játékos, aki ezeket a gombokat elvétené bármikor is. A billentyűút kellemes, és bár semmi extra jellemzővel nem bír, összességében tökéletes a játékhoz és a munkához is.Játékok tekintetében minden most megjelent és a Game Channel szerkesztőségében éppen tesztelés alatt lévő játékkal megdolgoztattuk a Neót és a helyzet az, hogy, nem volt lag, bármilyen akadás, minden flottul, minimum 60FPS teljesítményben futott a beépített kijelzőn. HDMI-re kötve 8K-s monitoron nem próbáltuk ki, de 4K-n röhögve vitt mindent.

Kellemes látványt nyújt az Acer Predator Helios Neo 16

Ebben nagy része volt a rendkívül hatékony hűtésnek is, ami normális hőmérsékleten tartotta a hajtott perifériákat és processzormagokat. Azonban nagy eséllyel a kiváló hűtésnek az oltárán lett feláldozva a jó minőségű hang, mert normális hangszórók helyett olyan csipogók kerültek a gépbe, amit manapság már nehezen nevezhetünk minőséginek, inkább olyan kötelező jelleggel van, hogy bekapcsoláskor hangosan felzúghasson a Predator szignál. De, manapság egy gamer mikor játszik füles nélkül, ugye.Összességében az Acer Predator Helios Neo 16és az ügyes konfigurálásnak köszönhetően (a Tritonnál "gyengébb" GPU de erősebb CPU)is a lehetőségekhez képest. Ez azt jelenti, hogy jóval egymillió forint alatt (a már belépőszinten is bika verzió 800 ezer forint alatt elérhető) kapható a készülék, ami a hasonló teljesítményű versenytársakhoz képest roppant barátságos árcédulát jelent.