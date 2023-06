Acer Predator Helios 16 teszt - szörnyeteg a szobámban

Igen magasan van az a bizonyos léc, amit meg kell ugrania egy-egy gamer laptopnak, amikor újoncként piacra lép, hiszen mára a hordozható gamer gépek mezőnye nem csak nagyon színes és változatos, de sorban toporognak az erősebnél erősebb konfigurációk a felhasználók kegyeit és pénztárcájukat keresve. Ezért különösen jó érzés találkozni olyan versenyzővel, ami egyszerre hozza a maximumot hardverben és relatíve takarékosan is teszi ezt. Mostani tesztalanyunk pontosan ebben a mezőnyben indul, és bár nyilván nem nevezhetjük a végső értékelésben majd olcsónak, mégis abban a kategóriában ahová betoppan - spoiler! - nagyon jó áron érkezik meg az Acer Predator Helios 16.

Na de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük az alapoknál! Az Acer Predator családja manapság már igen széles, a monitorok - egyelőre - nem kapnak külön jelölést, a kiegészítők egy-egy fantázianévvel vannak ellátva, ahogy a gamer szék is kapott egy Thronos megjelölést. Az asztali gépek esetén viszont ott az Orion, a laptopok esetén pedig a Triton és a Helios széria, amelyek bár alapvetően térnek el koncepcijukban egymástól, egy valamiben mégis ugyanolyanok: mindig az aktuális hardverekkel látja el őket a gyártó, emiatt pedig bitang erősek.A most bemutatott Helios 16 idén lépett piacra, eddig a 300 és 500 nevekkel látta el az Acer a széria tagjait. Valószínűleg senkinek nem lesz meglepetés, hogy a 16 a kijelző átmérőjét jelöli colban, amivel a megszokott 15 és 17 közé ékelődik be az újdonság. Azt már elöljáróban elmondhatom, hogy ez a méret kellően kényelmes használatot és egyben attraktív megjelenést is kölcsönöz a gépnek,

Az Acer Predator Helios 16 egy "apró" de igazán brutális szörnyeteg

Külsőleg a megszokott vonalat hozza az új Helios, akinek ismerős a széria, minden szegletet ismerősnek fog találni, de természetesen azért akad változtatás bőven így is. A mindenféle színben és módban világító billentyűzet teljes értékű numerikust is kapott (GTAV-ben nekem például elengedhetetlen, enélkül meg vagyok lőve - szó szerint!), a WASD nem kapott külön kiemelést, de természetesen úgy színezzük, ahogy akarjuk. A billentyűknél maradva, természetesen megtalálható az elmaradhatatlan Predator gomb, amivel a segédalkalmazást érjük el, és az üzemmód gomb, amely segítségével pedig villámgyorsan tudjuk a megfelelő módba kapcsolni a laptop teljesítményét.A Space kissé összement, de ez valószínűleg senkinek nem fog problémát okozni, hiszen a Shift és jobb CTRL általában fontosabb tényező, ahogy a touchpad is, ami viszont szép méretes és egészen kényelmes használni. A billentyűk nem csak a játékokhoz megfelelő billentyűúttal rendelkeznek, ha munkára (is) szeretnénk használni a gépet, akkor is az optimális zónában mozognak. A numerius billentyűzet és az F-billentyűk némileg keskenyebbek a megszokottnál, de a használatban ennek nem érezzük hatását, megszokás kérdése az egész.Nálunk egy igen kimaxolt verzió járt teszten, ebben a csúcs CPU és GPU kapott helyet, de az eggyel kisebb kiszerelés sem okoz majd problémát senkinek., amely mellé NVIDIA RTX 4080 mobil GPU került az alaplapra abban a verzióban, amit teszteltünk. Ezen kívül itthoni forgalmazásban találkozhatunk még Intel Core i7-13700HX és NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 kombóval.

Ledek. Ledek mindenhol.

Ez a mai világban és még évekre bőven elegendő lesz,. Lehetne itt most sorolni a játékokat, meg az fps-eket, de gyakorlatilag teljesen felesleges, minden fut ultrán és kész. Természetesen a GPU-nak köszönhetően a ray tracing és a DLSS 3 sem marad ki a repertoárból, a memória 32 GB DDR5 5600MHz is lehet, ahogy a háttértár is 2 TB NVMe PCIe SSD - tehát minden friss játék és minden friss opció elérhető lesz annak, aki ebbe a gépbe fekteti a pénzét.A legtöbb játékot Performance módban toltuk, Ultra beállításokal. A Horizon Zero Dawn, a Dead Island 2, a Dead Space Remake és a Star Wars Jedi Survivor, néhány játéknál esett be a teljesítmény 110-120fps környékére rövid időre, viszont ezeket 1440p vagy 1600p felbontásban pörgettük. Szóval van szufla bőven, még évekre. Érdekes infó egyébként, hogy a DLSS Balanced mód bekapcsolásával a Horizon 150fps-t is tudott natív 1600p-ben, ami durva.Vannak játékok, amik az Overdrive RTX módot is tudják már, ez közel dupla teljesítményre volt képes a kikapcsolt RTX-hez képest. A Cyberpunk 2077 natív 1600p felbontásban például 41 vs 60 fps teljesítményre volt képes. Ez persze már az új NVIDIA GPU-nak köszönhető, amely Ada Lovelace architektúrára épülnek, ami nem csak a teljesítményben jelent brutális ugrást, de az MI-alapú grafika teljesen új távlatokat nyit a modern játékok előtt.

Totális direkt fényben oldalról ez nem is olyan rossz kép ugye?

Amihez tökéletes párosításnak bizonyul a kijelző: az a helyzet hogy sok szó nem érheti a ház elejét,. A 2560 x 1600-as felbontású panel elképesztően színgazdag és élénk, a fekete pedig tényleg fekete, ezt az épp most megjelent Layers of Fear és Amnesia: The bunker horrorokkal tökéletesen le tudtuk tesztelni - és ezt csak tetézi a HDR képesség.Játékok esetében nyilvánvalóan a hang is nagyon fontos, ebben pedig a laptopok nagy általánosságban nem nevezhetők túl erős versenyzőnek. A Helios 16 azonban egészen meglepően jól szól:, filmnézésre pedig határozottan kellemes. Természetesen azt az Acernél is tudják, hogy a játékosok fülessel és egérrel játszanak laptopon is, ezért ért különösen kellemes meglepetésként minket az átlagon felüli teljesítmény. Csodára persze nem kell számítani, meg vannak a korlátok, de az átlagnál határozottan jobb.Régi Acer motorosoknak nem kell bemutatni a PredatorSense appot, amiben gyakorlatilag minden testre szabható a laptopon. Nem csak a kijelző, a billentyűk, a CPU és GPU teljesítmény, de még a hűtési módok is finomhangolhatók. Üzemmódok tekintetében négyféle változatunk van, a Quiet, a Balanced, a Performance és a Turbo áll rendelkezésünkre - legutóbbi mindent a maximumra kapcsol, ekkor teljes túlpörgés és teljes ventillátorkapacitás jellemzi a gépet.

Kényelmes touchpad és billentyűzet, meg valahol ott vannak a meglepően jót szóló DTSX hangszórók is

Ez utóbbi aktiválása egyébként nem csak a játékos számára lesz egyértelműen érzékelhető, de a környezet is tudni fogja hogy most aztán fullon darálunk, mertamikor begyújtja az utánégetőt. De az is biztos hogy a pókok sem maradnak meg a sarokban, mint ahogy semmi más sem, ami a légáramlás útjába kerül, úgy söpör végig a szél a szobán, mint a Twisterben az F5-ös tornádó.Aksira váltva egyábkánt még két üzemmód válik elérhetővé, ilyenkor a Kiegyensúlyozott és az ECO üzemmód is megjelenik. Valószínűleg ezt nem sokszor fogja látni az aki megveszi a gépet, mert az akkumulátoros működés ilyen konfiggal gyakorlatilag csak jelképes dolog,. Egyéb használattal, böngészés, levelezés, satöbbi nagyjából 5, legjobb esetben 6 órát tudtunk kisajtolni a gépből, ami szintén nem egy óriási trúváj, de ebben a szegmensben ez nem olyan rossz.A készülék borítása műanyag, azonban a felső rész és a billentyűzet valamiféle ötvözetből készül, ami nyilván a tartósságot hivatott elősegíteni.: a bal oldalra került a Gigabit Ethernet, az USB 3.2 Gen 1 Type A, a micro SD és a fejhallgató aljzat, a jobb oldalra két USB 3.2 Gen 2 Type A port jutott.

Csatlakozóból és hűtőrácsokból sosincs hiány az Acer gamer laptopjain

A hátsó részen található természetesen a tápegység aljzata, de ide is került még két USB 3.2 Gen 2 Type-C port, mindkettő kezeli a Thunderbolt 4, a DisplayPort és az USB-PD töltést. Természetesen nem maradhat ki a HDMI 2.1, a Wi-Fi 6E-t és a Bluetooth 5.1 sem.Erős gép lett tehát az új Acer Predator Helios 16, aminek bizony meg is van az ára. A tesztben leírt adatok a legerősebb konfigra vonatkoznak, ami azonban nem kapható hazánkban - persze ez nem jelenti azt hogy ennél sokkal rosszabbra kell számítani, viszont fontos, hogy a magyar konfigok Intel Core i7-13700HX és NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 párosítást kapnak., jelenleg a legdrágább 1.105.900 forintot kóstál. Akinek van ennyi elkölthető pénze, mindenképpen vegye figyelmebe a Helios 16-ot vásárlásnál, mert ár / érték arányban ez bizony igen jó versenyzőnek számít.