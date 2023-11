Acer Predator Galea 550 teszt - gamer füles vezeték nélkül

Mint minden vérbeli gamer, jómagam is kizárólag fülessel tolom a kontentet, ami azt jelenti, hogy a hosszú órákig a fejemen lévő headsetnek nem csak kiváló minőségűnek, de kényelmesnek és könnyen kezelhetőnek is kell lennie, hiszen a hang adja meg a játék sava-borsát a látvány mellett. Az Acer rendre jön ki újabb és újabb zajkeltőkkel, mostani tesztalanyunk egy egészen friss darab, ami ráadásul nem vezetékes, hanem vezeték nélküli megoldás, ami azonnal plusz ponttal indít kényelem szempontjából.

A fekete dobozt kinyitva rögtön a nejlonba csomagolt, korrekt méretű Acer Predator Galea 550 füles hullik az ölönkbe, ami már első látásra is a kevesebb néha több elvét követi: nincs túlcsicsázva, egyszerűen csak elegáns. A műanyag borítás mellett némi fém is megbújik, a méret állító csúszka ugyanis ezen teszi meg nem túl hosszúra hagyott útját. Az egészen formásra sikerül dizájnt a kezelő gombok, az usb csati és a Preadot logó(k) teszi(k) teljessé.A dobozban tovább kutakodva fedezhetjük fel, hogy amin a füles állt a csomagolásban, az tulajdonképpen egy tartóállvány, amire majd töltés közben, a játékot megszakítva tehetjük fel a headsetet. Sajnos ez egy kartonpapírból készült változat, szóval annyi bizonyos hogy nem lesz túl hosszú életű, de tény, hogy legalább valami, amin egy ideig biztosan tudjuk tárolni a kiegészítőt.A tároló alja kinyitható, itt találjuk - és tárolhatjuk majd a jövőben - a csatlakoztatható mikrofont, a töltőkábelt és egy wifi sticket is. Ezen egyébként szintén virít egy Predator logó hogy biztosan tudja mindenki, mi az Acer elit klubjához tartozunk. A csomagolás tehát roppant praktikus és egyszerű, ráadásul minimális anyagot tartalmaz, így az öko lábnyomunk egy aprócska szösszenettel még kisebb lehet.

Még állványt is kapunk az Acer Predator Galea 550 mellé - igaz, kartonpapírból

Méreteit tekintve a 210 X 201 X 90 milliméteres dimenziókkal találkozunk, súly tekintetében pedig 340 grammot kell megtartani a nyakunknak., a kialakítás természetesen zárt rendszerű. A hatótáv 10 méter.Térjünk is rá az eszköz tudására! A jobb oldali hangszórón semmilyen gomb nem kapott helyet, mindent a bal oldalon kezelünk. Itt sorban vannak egymás mellett-alatt (kinek hogy tetszik) a bekapcsológomb, a hangerőszabályozó, a mikrofon némító gombja, a töltő csati, egy boost gomb (erről mindjárt), valamint a mikrofon csatlakoztatására szolgáló bemenet., ami különösen dícsérendő azok számára, akik megtapasztalták már nem egyszer hogy a műbőr milyen szépen kezd el bomlani néhány hónap után, és a fejünkön, fülünkön maradt darabkák milyen iszonyat idegesítőek, arról nem is beszélve, hogy simán teli lehet szemetelni velük a szobát amikor felállunk a gép elől és levesszük azt.

Igazán jól párnázott, minőségi szövettel bevont hangszórók...

A Geale 550 egyébkéntk: egyáltalán nem nyom, a puha párnák kellemes viselést tesznek lehetővé, de mindemellett egyáltalán nem csúszik le vagy mozog a fejen a headset. Mivel vezeték nélküli fülesről beszélünk, ezért nem mellékes az az információ hogy, amit nagyrészt meg is tudok erősíteni, mert én 7-8 óra folyamatos használattal simán elvoltam. És nem azért ennyi mert a fülesből kifogyott a szufla, hanem azért mert belőlem fogyott ki.A hangszórókon található Predator logók egyébként a mai kor "követelményeinek" megfelelően világítanak, ahogy körben is fény fut végig. Persze ebbpl mi sokat nem fogunk érzékelni, de rendezvényeken, vagy karácsonykor a látogató családok szintén gamer tagjai előtt igen komoly rajoskodó faktor lehet az arra fogékonyak számára.

...amelyek órákon át is roppant kényelmesen használhatók

: a Galea 550 nagyszerűen szól ha játékról van szó, a tisztán sztereó hangzásra képes fülesben nagyszerűen jönnek vissza a csata hangjai, még a heccsátolás is sokkal élvezetesebb amikor tisztán hallod a mazsola dude sikító hangját. Ha valaki szereti a mélyebb hangokat, akkor a boost gomb megnyomásával dörgedelmesebbé változtatható az atmoszféra.Zenére szintén jól reagál a headset, de kétségtelen, hogy játékra és filmezésre az igazi, abban a közegben érzi igazán jól magát. Kezelő szöftvert nem kapunk mellé, a beállítások tárháza így meglehetősen korlátozott, csak a nyomógombokra hagyatkozhatunk, de ez nem feltétlenül baj, én például sosem finomhangolom saját appokban a füleseket, megkapják a sima hangszínszabályzást és ennyi.A vezeték nélküli csatlakozást egyébként kétféle módon tudjuk igénybe venni, van egyrészt a Bluetooth 5.2 kapcsolódás, ami talán milliszekundumokban mérhető késést képes okozni - én ezt nem vettem észre teszt közben -, de. Ehhez csatlakoztatnunk kell a gép usb portjába a mellékelt wifi sticket és voilá, máris atomstabil a kapcsolat.

Ökoszisztéma kéremszépen

Az akkumulátor feltöltése 100%-ra nagyjából 2-3 órát vesz igénybe, de ennyi szabad időt csak adunk szerencsétlennek még akkor is ha a legkeményebb hardcore arcok módjára alig alszunk valamit amikor itt az új Call of Duty . Az Acer Predator Galea egyébként nem csak P-vel használható, de mobilokkal és konzolokkal szintént, a Switch és a PS4-PS5 biztosan támogatott, ahogy a macOS is.Az Acer Predator Galea 550 a legjobb és egyben a legdrágább füles jelenleg a szériában, ez éppencsak egy hangyányival 50 ezer forint alatti árat jelent. Viszont ezért többféle vezeték nélküliséget, bőven korrekt, a kategóriában határozottan jó - ám "csak" sztereó - hangzást, karton headset tartót, egyszerű kezelhetőséget, RGB világítást és két év garanciát kapunk. Aki szereti a szabadságot és ultra széles frekvencia tartományú, kiváló hangminőségre vágyik játék közben, annak