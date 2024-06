Acer Predator Connect X5 5G teszt - router hardcore gamereknek

Nagyjából fél éve járt nálunk utoljára Acer router a Predator Connect W6D képében, és már akkor le voltunk nyűgözve annak teljesítményétől, így nagy kíváncsisággal álltunk neki a tesztidőszaknak a most bemutatott készülék kapcsán. Bár a Connect W6D is tökéletes a játékosoknak , az alábbiakban részletezett Predator Connect X5 5G még magasabbra emeli a lécet, de ez nem is meglepő, a két készülék nem egy ligában játszik. Míg az előző gyakorlatilag a nagyközönségnek ajánlható, az X5 a legkeményebb hardcore gamer arcokat veszi célba.

Jelen tesztünk alanya tehát a Predator Connect X5 5G CPE, amelynek már a neve is többszörösen árulkodó, hiszen a Predator brand a cég ismert gamer márkája, az X (jelöli mindig a kincset) a kategória csúcsára pozicionál, míg az 5G - nos igen, az 5G pontosan az, amire használjuk, ez a mobilnetet jelöli. A router ugyanis, ami igencsak sok előnnyel kecsegtet.A nem túlbonyolított, sőt puritán csomagolásból kivéve a készüléket egy igencsak formás eszköz néz velünk szembe: semmi csicsa, semmi felesleges flanc, inkább egy fekete tégla, lekerekített szélekkel és sarkokkal, természetesen mindenhol szépen magán hordozva a Predator jelleget. Ennek megfelelően a készülékház tetején találjuk a szellőzőnyílásokat, aminek mintázatát alul is követi a dizájn. Az impozáns kinézetű eszköz nem is foglal sok helyet, a 180 mm magas 80X80 mm-es router mindenhol könnyedén elfér.Az X5 elején felül ott figyel a fényes Predator logó, lentebb pedig az 5G felirat alatt látható a négy led, amik a hálózati csatlakozások állapotát jelzik vissza. Mindez alatt a ki/be kapcsoló gombot találjuk. A készülék hátulján természetesen a csatlakozók foglalnak helyet, sorban a WAN, ahová a bejövő netet - vagy igény és mobilnet használata esetén kimenő LAN-t - csatlakoztatjuk, a LAN (GAME), amely a legcombosabb kimenet, majd még egy LAN.

Igazi Predatoros vonásokat fedezhetünk fel az Acer Predator Connect X5 5G-n

Van itt még egy USB 3.0 Type A csati is, ide külső merevlemezt, erősebb pendrive-ot dughatunk be,. Mindez alatt pedig a tápkábel bemenete.A WPS gomb is hátul kapott helyet, ahogy egy Predator felirat is. A hálózati portok természetesen RJ-45-ösök, a mobilnet SIM kártyájának nano SIM foglalata van. Ez utóbbi a készülék alján kapott helyet, ahol egy reset gomb is található. Hátul egy kis ajtó mögött egyéb érdekesség is található,, ha esetleg valaki csatlakoztatni szeretné a még kiterjedtebb kapcsolat érdekében. Mi ezt a teszt alatt nem használtuk, így a véleményünk az alapkiépítés - a beépített antennával - alapján alakult ki.A borítás alatt egy MediaTek T750 Quadcore 2GHz ARM Cortex proci teljesít szolgálatot, ami mellé 1GB DDR4 RAM-ot és 1GB Flasht telepítettek a mérnökök. A gyártó szerint ez a lapkakészlet akár 4,7 Gbit/s adatátvitelt is lehetővé tesz, valamint természetesen támogatja az 5G és 4G LTE-t is. A processzor és a WiFi 6 szabvány lehetővé teszi, hogy egyszerre akár 256 eszköz is csatlakozzon a Predator X5-höz, ami gyakorlatilag szinte kimeríthetetlen mennyiség. A csatlakozási lehetőségek a 2,4 GHz (802,11 b/g/n/ax) és az 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax).

Nem csak vezetékes, de mobilnetet is kezel, nem is akárhogy

A tesztidőszakban nem csak natív online kapcsolatot igénylő játékokkal, de felhő alapú szolgáltatásokkal is nyúztuk a routert, így bőven játszottunk a PlayStation Portallal és az Xbox Game Pass felhő alapú játékaival is - talán mondani sem kell, hogymindvégig.Ráadásul előfordult az is, hogy elment a hálózatos net, ekkor az X5 automatikusan átváltott a mobilnetre, de olyan sebességgel, hogy a játékban egy apró reccenés sem történt - valószínűleg folyamatosan pingelgeti a nano SIM-et is az ilyen esetekre. Az átjárás a kétféle net között egyébként is teljesen észrevétlen (ha úgy akarjuk, persze!).A netes kapcsolatok priorizálását teljesen rábízhatjuk a rendszerre, de mi magunk is állítgathatjuk úgy ahogy akarjuk. Ha az Intel Killer Prioritization Engine-re bízzuk a feladatot, akkor figyel a terhelés elosztásra, és a hálózatok előnyben részesítésére, így például a combosabb dolgok - játék, streaming, zene - jöhetnek a vezetékes, míg a böngészés a mobil neten keresztül. Ezzel pedig konkrétan sehol nem döccen meg soha semmi.

Itt még nem kapott delejt a mobilnet, csúnya pirossal mutatja is az igényeit

A beépített szoftverek folyamatosan figyelik és optimalizálják a netes forgalmat, így elméletileg egy online játéknál is mindig a maximális élményt kapjuk - ezt azért nem tudom külön megerősíteni, mert így is nagyon komoly hálózattal dolgozunk, nincs gyengébb viszonyítási alapom.Bár egy hardcore gamer általában azért ügyesen lavírozik a neten és nem igazán kap be vírusokat, a, amely folyamatosan véd mindenféle támadástól és rosszindulatú kártevőtől. Ez a rendszer egyébként szülői felügyelettel is bővíthető, ha valakinek erre van igénye.Mesh-hez és komolyabb routerekhez szokott arcoknak ismerős lesz majd a webes felület és a dedikált applikáció, amivel minden könnyen állítható, személyre szabható. Az eszköz WTFast Gamers Private Network-kel is rendelkezik, amely feladata, hogy az internetes kommunikáció szűkítésével tisztább (és gyorsabb) útvonalat hozzon létre a szerver és a kliens között, ez azonban

Az Acer Predator Connect X5 5G kifejezetten a keményvonalas játékosokat célozza

A rendszer hatótávja igencsak impresszív értéket mutat, lazán kisétálhatunk a kertbe, simán beszór egy két szintes családi házat úgy, hogy még a kerti sütögetésnél is stabil netünk van hátul. Ahogy említettem már, mi plusz antennát nem csatlakoztattunk hozzá, úgy valószínűleg többszöröződik az ereje.Az Acer routere állta a próbákat, valójában minden más hálózati eszköz vagy ugyanilyen vagy gyengébb sebességre képes az irodában, így bátran ki lehet jelenteni, hogy ez egy jövőbe mutató hardver, aki belefektet biztosan nem kell lecserélje még sok évig. Ráadásul utazásra is magunkkal vihetjük a mobilnetnek hála.Ennek az árát viszont meg is kéri a gyártó: az Acer Predator Connect X5 5Gmég, és ez bizony nem kevés. Azonban fontos figyelembe venni, hogy valóban hosszútávú befektetésről van szó, ami nem csak eltünteti a hálózati problémákat, hanem egész más magasságba emeli a játékélményt is.