Acer Predator Connect W6d teszt - router, nem csak gamereknek

Sok mindenre szüksége van egy gamernek az alap gépen vagy konzolon kívül, hiszen kell egy kényelmes gamer szék vagy fotel, egy jó füles, na és persze egy kiváló kontroller vagy egér + billentyűzet kombó, de ami minden platformon közös: a kellő sebességű és lehetőleg lagmentes internet. Ehhez a szolgáltatók már viszonylag stabil hálózatot biztosítanak egy ideje, de amivel mi fel tudjuk pimpelni saját hálózatunkat, az nem más, mint egy olyan router, amit nekünk találtak ki. Egy ilyen landolt a szerkesztőségben nemrégiben, hiszen teszten járt nálunk az Acer Predator Connect W6D router. Lássuk is mit tud ez a szörnyeteg!

Ha valamilyen Acer terméken a Predator feliratot látjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy minőségi gamer hardverrel van dolgunk, hiszen a gyártó szériája már számos esetben bizonyított. A most bemutatott eszköz is igen magasra teszi a lécet, hiszen bár egy routerről beszélünk, a Connect W6d-nek több olyan tulajdonsága is van, amelyek túlmutatnak a sima internet szétszórás képességén.A csomagot kibontva egy robosztus, 111 mm x 265 mm x 260 mm dimenziókkal rendelkező eszköz kerül a kezünkbe, amely már ránézésre is tiszteletet parancsoló egy átlagos hálózati hardverhez képest. A ránézésre műanyag, de a gyártó meghatározása szerint Akrilonitril-butadién-sztirén (ABS) anyagba burkolt különös formavilágot - amely egy négyzet alakot jelent a tetején a közepe felé megemelt fedlappal - négy antenna töri meg az oldalán.

Egyedi formavilágot kapott az Acer Predator Connect W6d, egész egyszerűen mindenhol jól mutat

A fedlap bordázott, alatta pedig egy visszajelző fény duruzsol annak megfelelően, hogy milyen minőségű a csatlakozás: a kék a kiváló, a sárga a jó, a piros pedig a rossz minőségű internetet jelenti. Persze mi pirossal fotóztuk, mert így a legdögösebb! A fényerő egyébként állítható, így, vagy bekavar a tévé mellé téve.Az eszköz borítása alatt bújik meg természetesen a lényeg, a dedikált négymagos, 2 GHz-es MediaTek MT7986A processzor végzi a munka oroszlánrészét, ez osztja szét az erőforrásokat, priorizálja a csatlakozó eszközöket és kezeli az éppen futó appokat. Ehhez az 1GB DDR4 SDRAM rendszermemória és a 4GB eMMC beépített tárhely nyújtja a hátteret, ami kelleni is fog - de elég lesz hosszú távon is - hiszen ezen a routerenA Wi-Fi 6, kétsávos hálózat (5G és 2,4G) kezelésére képes Connect W6d összesen hat bemenettel rendelkezik, ebből egy maga az internet csatlakozó hely, négy a kimenő jeleknek van, egy pedig az, rajta tartalmakkal, filmekkel, bármivel - mint egy NAS-on. Az internet kimenetek között van egy külön "Game" jellel ellátott verzió, ezt külön priorizálja a router,

A négy, szabadon állítható antenna működése szoftveresen is finomhangolható

A bemenet 2,5 gigabites Ethernet, a kimenetek pedig 1 gigabitesek, aminek azért elégnek kell lennie mindenre. A négy kihajtható antenna alapvetően megfelelő jelet küld szét a térben, azonban ezeknek a működését finomhangolhatjuk is mind böngészőn, mind pedig Predator Connect mobilapplikáción keresztül is. Aki használ például Acer gamer laptopot, tudja, hogy a Killer appban hogyan jelzi a Wifi jelek fogadását a gép, na most ez ugyanaz, csak itt a jel elosztását módosíthatjuk - természetesen ezt automatikusan finomhangolja is nekünk a rendszer.Az üzembehelyezés senkinek sem fog problémát okozni, áramforráshoz csatlakoztatás után internetkábel bedug, majd a böngészőben be kell állítani a jelszót és nagyjából ennyi. Persze relatíve (sőt, inkább irgalmatlan) sok állítási lehetőség van, csakúgy mint mondjuk egy meshnél - még vendég hálázat is beállítható vele. Egy kiépített mesh hálózattól nyilván a lefedett terület nagyságában marad el némileg a Connect W6d, de teljesítményben semmiképpen, sőt.A teszt alatt, ami egy wifi csatlakozáshoz kiváló eredmény, a 20ms körüli ping pedig teljesen alap volt, soha nem sikerült még nagy adatforgalomnál sem elérni ennél magasabb értéket. Az Acer beépítette a Trend Micro Home Security Engine2-t is, ami ráadásul teljes élettartamig kitart - ez az online térben nyújt egy plusz biztonsági réteget.

A "Game" csatlakozó kapja a legnagyobb szuflát mind közül

Az IoT Security Protection, ennek működésére hívta fel figyelmünket az app, de szerencsére nem tudtuk megtapasztalni, mennyire hathatós a védelem. A beállítások között egyébként órákat el lehet tölteni, ha valakinek erre van igénye, minden tökéletesen beállítható és finomhangolható,Talán az már a fentiek alapján kiszűrhető, hogy az Acer Predator Connect W6d gamer routert bátran ajánljuk mindenkinek, akinek fontos a hálózati sebesség, a stabil kapcsolat, a finomhangolhatóság és biztonság kombinációja. A jelenlegi felhozatalban elég erős versenyzőnek számít, és nem csak a tudása miatt, de, ami bár nem a legolcsóbb a versenytársak között, de jóval alatt van árban a hasonló tudású eszközökkel szemben sok esetben.