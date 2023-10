Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC videokártya teszt - felszteroidozott kistesó

Bő fél évvel ezelőtt jelent meg a Game Channel tesztje az Acer első grafikus kártyájáról, az Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC videokártyáról , és bizony azonnal megkapta az "Ajánlott" pecsétet, ami nagyon kevés hardvernek sikerült eddig szerkesztőségünkben. Most itt a kistesó, amit több héten át nyúztunk, és nem kevésbé vagyunk tőle elragadtatva - legalábbis ár / érték arányban - , jöjjön is beszámolónk.

A 770-hez képest mostani tesztünk alanya nem sokban tér el felépítését tekintve, azonban mégis más szegmensben versenyeznek: az alapot ugyanaz a DG2-512 GPU és az Alchemist Arc 7 generációra épülő Xe HPG architektúra adja, sőt a 6 nm TSMC N6 alapon futó kártya tranzisztorainak száma is megyegyezik. Az eltérés a GPU bázis órajelnél kezdődik, míg a 770 2,200 MHz-en fut, addig a 750 2,050 MHz-es sebességgel operál.Eltérés van még a memória frekvenciában, ami a nagytestvérnél 2,187 MHz, ennél a kártáynál pedig 2,000 MHz, ugyanígy a memóra sebesség is eltér, 17.5 Gbps vs 16 Gbps. A GPU boost órajel azonban mindkét kártya esetében 2,400 MHz. Eltérésként sorolhatjuk még a memória nagyságát is, ami a 770-nél 16GB, a 750-nél 8GB, ami már jelentős különbség, értelemszerűen a 750-nek a TDP-je is kevesebb, egész pontosan 225 Watt, a 770 250 Wattjával szemben.

A borítás fejlett hűtést és komoly teljesítményt rejt

Nyilván vannak még eltérések, amelyekre külön nem térnék már ki, talán csak még a Texture fillrate-ről érdemes szót ejteni, ami a nagyobb kártya esetén 614.4 GT/s, a kisebbnél ez a szám 537.6 GT/s, TFLOP-ot tekintve pedig a Performance FP16 esetn 39.3 TFLOPS vs 34.4 TFLOPS,De mit jelent ez a konkrét játékélményt tekintve? Nos nem annyira sokat, amennyire számítana az ember, hiszen mindkét kártya a középkategóriában versenyez, ezáltal a nagyobb kártya is rendelkezik némi limitációval, bár tény, hogy míg a 770 szorongatja a fölötte lévő grafikus kártyákat, addig a 750-nél nem kell félnie a nagyobb és drágább dögöknek,Játékok esetében nyilván megküldtük a legújabb címekkel, ahol már volt hogy visszább kellett venni a 4K felbontásból, hogy beleférjünk a 8GB GDDR6 memóriába, de előfordult az is, hogy limitálni kellett némileg az FPS-t. Ez persze csak az éppen megjelent stuffoknál volt tettenérhető, de ez várható a következő generációs játékoknál is, hiszen az optimalizálás PC-n manapság finoman szólva sem divat., ami azért nem piskóta.

Az Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC alapjaiban teljesen megegyezik a nagytestvér 770-nel

Ezzel egyébként bőven együtt lehet élni (főleg az árcédulára pillantva) és bátan kijelenthető, hogy az elkövetkező években nem fog komoly problémánk lenni a teljesítménnyel - csak éppen nem lehet mindent csutkára tekerni. Kimenetek tekintetében ugyanazt kapjuk mint a 770 esetében, ennek megfelelően. A hűtésért egy 92mm-es FrostBlade 2.0 és egy ötödik generációs AeroBlade 3D felel, ami kellően hűti a rendszert, felmelegedést, lassulást nem tapasztaltunk komoly terhelés mellett sem.A kártya tulajdonságait és teljesítményét kedvünkre állítgathatjuk a Predator BiFrost Utility applikáció segítségével, természetesen a megfelelő limitációk figyelembe vételével. A kártya OSD-képes, tehát a képernyőre ki tudja tenni az aktuális állapotokat, de ez nyilván nem egy extra fícsör manapság, hanem elvárható kötelező elem. Természetesen az Xe Super Sampling (XeSS) valamint a DirectX 12 Ultimate támogatás erről a kártyáról sem maradhatott le, ígyAz új Intel grafikus kártyákról és azok előnyeiről egy kicsit bővebben a már említett Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC tesztben írtunk, érdemes átfutni azt is, ha bővebb adatokra van szükség - ez a kártya gyakorlatilag minden, ott említett tulajdonsággal rendelkezik.

Dög hűtők és egyszerre négy kimenet

Összegzésképpen elmondható, hogy roppant mód örülünk, hogy az Acer belépett a videokártya piacra, annak meg méginkább, hogy ezt nem (csak) egy Nvidia vagy Radeon rendszerre építve tette meg, hanem behozott egy harmadik szereplőt. Az Intel ugyanis valódi versenytársat tett le az asztalra saját rendszerével, ráadásul végre valamiféle árverseny is elkezdődhet emiatt, legalábbis ezek a kártyák egyelőre barátibb árcédulát kapnak,Az Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC VGA videokártya ráadásul most 119.900 forint helyett egyaz Acershopban , ami egész egyszerűen kihagyhatatlan ajánlatnak tűnik, ha valaki ebben a szegmensben keres magának videokártyát.És bizony, ahogy a 770 esetében, most is nagyon erősen az ajánlott kategóriába kell sorolnunk a kártyát, ár / érték arányban gyakorlatilag verhetetlen jelenleg.