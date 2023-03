Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC videokártya teszt - kösd fel a gatyeszt GeForce RTX!

A magamfajta veteránoknak, akik nem ma kezdtek bele a játékba és a PC sem az volt ami ma, hiányzik az az éra amikor még nem egypólusú volt a grafikus kártyák piaca, nem csak az NVIDIA létezett mint egyeduralkodó (oké meg az AMD). A kilencvenes évek elején különféle gyártók harcoltak a felhasználók kegyeiért, valódi verseny volt és mindenki próbált a másik nyomába érni. Nekünk, vásárlóknak ez jó volt, hiszen a versenyhelyzet egyre jobb és jobb funkcókat szült, miközben az árakat relatíve lenyomta a kiajobb versenyszellem.

Persze senkinek ne legyenek illúziói, akkor sem lehetett csak úgy a csikkzsebből előrántani a legújabb kártyákra a pénzt, de voltak olcsó(bb) de még használható alternatívák. Ebben az időben egyébként néhány sima dróttal is meg lehetett oldani a hangkártya kérdést - ez volt a Covox - na de ez egy teljesen más történet, majd legközelebb... Visszatérve a videokártáykhoz: rengeteg alternatíva létezett, mai viszonylatban a pár száz forintos megoldástól a többtízezerig, volt választási lehetőség, igaz teljesítményben nagy árat kellett fizetni időnként.Viszont ma ez a helyzet teljesen más, nincsenek különböző irányok, mindenki ellustult, a legolcsóbb kártya is brutál drága, és ha valaki nem cserélget évente hardvert, egész egyszerűen lemarad, mert a játékfejlesztők elfelejtettek optimalizálni, eltűnt az ezirányú szakértelem a fejekből - és a szoftverekből is. Ezért is örültem meg személy szerint annak, amikorés jönnek az Arc Alchemist rendszerre épülő kártyák.Nem sokkal az Intel bejelentése után az Acer is közölte, belép a videokártyák piacára, és mostantól Arc alapú kártyákkal frissíti hardverportfólióját. Ezek közül elsőként a nemrégiben megjelent Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC videokártyája érkezett meg a teszgépünkbe, amit alaposan meg is izzasztottunk a valós teljesítmény felmérése érdekében. Aki most mindenféle excel táblázatokat vár összehasonlításokkal, és különféle mérési teszteredményekkel, annak tovább kell lépnie egy másik tesztre. Minéztük a terméket.

Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC videokártya teszt

Ezért került a gépre régebbi játék a GTAV képében, közönségkedvenc Fortnite, PUBG, Warzone 2.0, Metro Exodus, Watch Dogs Legion részvételével, és friss megjelenés is, mint a Hogwarts Legacy, a Returnal és a Like a Dragon: Ishin! többek között. CPU tekintetében nem a legfrissebb 12. generáció teljesített szolgálatot - egy több mint két éves kiépítésről lévén szó - , memóriából 32GB volt a gépben, a háttértár 2X1TB SSD.A Predator BiFrost Intel Arc A770 OC doboza pontosan olyan amilyennek egy videokari dobozának lennie kell, szép színes kívülről, puritán belülről. A szokásos habos anyag takarja a kártyát, amit természetesen a szintén szokásos antisztatikus borításba csomagoltak. Kábelek nincsenek mellékelve, de hisz nem is kellenek. Amit viszont kapunk pluszban az egy USB kulcs, amely tartalmazza az illesztőprogramokat és a Predator BiFroste overclock szoftvert is.Videokimenetekben nincs hiány, összesen. Méret terén 267 milliméteres hosszra és 117,75 milliméteres szélességre kell felkészülni a két slotnyi helyet foglaló terméknél.

Biztos ne felejtsük el, milyen brandhez tartozik az Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC

A kártya maga a piac jelenleg kapható leggyorsabb Intel Arc A770 alapú eszköze, ráadásul ez az egyetlen olyan AIB partner által gyártott. Akik egyébként nem tétlenkedtek a fejlesztés alatt, hiszen egy speciális hűtési megoldást is kidolgoztak. Ez esetünkben egy ötödik generációs AeroBlade ventilátor és egy FrostBlade 2.0-s levegő keringető házasítását jelenti, és bizony a tesztek alatt ezek tették is rendesen a dolgukat.Míg a nagy, 92 milliméteres FrostBlade ventillátor szívja a levegőt, ezzel hűti magát a kártyát, a középső részen lévő, 70 milliméteres AeroBlade venti folyamatosan fújja ki a házból azt, ezáltal pedig jelentősen csökkenti a környezeti hőmérsékletet, ez pedig végső soron stabilabb működést tesz lehetővé. Hőmérővel nem álltunk neki méregetni az alap 3060-as kártyához viszonyítva, viszont tény, hogy hűvösebb (értsd nem annyira forró) a kéznek a levegő a kártya környékén.Az A770-esen egy 32 Xe magos ACM-G10-es GPU kapott helyet, ami 4096 shader magot és 512 MXM motort jelent, viszont - innen az OC a név végén -,. Ezt az értéket OC módban lehet elérni, de az alap órajel is magasabb gyárinál, 2200 MHz. A TDP is húzva lett, hiszen a 225 Wattos gyári adat itt 250 Watt, ami nagyjából 10%-os feltekerést jelent, OC módban ez még magasabb, 280 Watt. A 17.5 Gbps-os memóriamodulok 256-bites adatsínen száguldoznak, ami 560 GB/s sávszélességet eredményez.

Két slotot és két nyolctűs PCI Express tápcsatit foglal az Acer Predator BiFrost kártyája

Az Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC éhezik az energiára, ezért két nyolctűs PCI Express tápcsatira van szüksége a működéshez - de manapság ez nyilván senkit nem lep meg. A házban, lévén 267 milliméter hosszú és 117,75 milliméter széles, így kényelmesen elfér egy normál desktop házban.Akinek ez fontos, annak jó hír, hogy az Acer kártyája igen szépre sikerült, már amennyire egy ilyen termék szép lehet. A robosztus, masszív hardveren logók mindenhol, Predator feliratok tömkelege, a hűtőventik külön csilliárd színeznek, ráadásul. A nagyobb venti ráadásul 4 külön RGB ledet kapott, tehát itt aztán lehet színkavalkád.A kártyához kapott Predator BiFrost szoftverrel gyakorlatilag teljesen saját igényeinkre tudjuk formálni a hardvert, de természetesen folyamatosan láthatjuk is a grafikus kártya adatait, például a hőmérsékletet, a frekvenciákat, a ventilátor sebességét. Az RGB-t is ezen keresztül tudjuk finomhangolni, valamint kapunk egy úgynevezett Overlay-t is ezzela kiválasztott grafikai paramétereket.

Két külön fejlesztésű venti dolgozik egymás mellett

Az Intel az új kártyákkal együtt az Xe Super Sampling (XeSS) technológiát is piacra dobta - ez egy mesterséges intelligencia által optimalizált skálázást jelent, amivel a teljesítmény javítása a cél, úgy hogy közben a képminőség semmit ne romoljon. A XeSS ezt úgy éri el, hogy mindent kissé alacsonyabb felbontásban jelenít meg, majd az MI felskálázza a látványt a kívánt felbontású kép megjelenítésére.A XeSS azonban - hasonlóan az FSR-hez - bármilyen grafikus kártyával használható, legyen az AMD, NVIDIA vagy Intel. Amiért azonban fontos volt ezt megemlíteni, az az hogy már csak a DLSS technológia maradt az NVIDIA-nál, ami csak a Chameleon kártyákkal kompatibilis és előnye a támogatott játékok mennyisége. A jövőben azonban a helyzet változni fog, tehát a DLSS előnye el fog veszni.egyébként.Alapvetően a Predator BiFrost Intel Arc A770 OC az RTX 3060-as kártyák fölé, és (nagyon kicsivel) az RTX 3070-es, valamint az RX 6700 kártyák alá lép be teljesítményben. Amint azonban a ray-tracing is képbe kerül, az Acer kártyája igencsak megkavarja a számokat, egyből az RTX 3070 fölé ugrik teljesítményben - némileg lemaradva az AMD RX 7900 XT-hez képest, ezzel

Ár-érték arányban kiváló választás az Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC

Megküldtük a kártyát egy nagyon éhes Borderlands 3-mal, ráadásul Brutal módban, az eredmények szintén a fenti általános eredményt hozták, z RTX 3060 EX gyakorlatilag az általunk most tesztelt kártyával van egy szinten, Red Dead Redemption 2 esetében pedig el is verte azt. Általánosságban el lehet mondani, hogy FullHD-ban nagyjából egy szinten van az RTX 3060 és az Arc A770 OC, deÖsszegzésként mindenképpen arra kellett jutnunk, hogy az Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC olcsóbb és jobb alternatíva, mint a GeForce RTX 3060 család tagjai, de, ami pedig már egy következő árkategória. Teljesítményben jobb, a legtöbb konkurensnél - ebbe beleértendő a három ventis megoldásokat is - sokkal hatékonyabb hűtéssel, amit játék közben bőven tudunk kamatoztatni.Az Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC 189.900 forintért vásárolható meg jelenleg, többek között az Acershopban , mi saját kategóriájában bátran ajánljuk.