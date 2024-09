Kézikonzollal és brutális koncepció laptoppal érkezett az IFA 2024-re az Acer

A Berlinben jelenleg is zajló IFA 2024 keretein belül mutatta be az Acer legújabb termékeit, köztük természetesen a jól ismert gamer hardverek friss verzióit is. A Predator és Nitro portfólió minden eleme átesett az éves ráncfelvarráson, és bár ezek egy részét már tavasszal bemutatta a gyártó , azért maradt így is több olyan újdonság, amire érdemes figyelnünk, ráadásul most már kézben is tarthattuk az új modelleket.

Nézzük először a amegújult szériákat! A sort az új Predator Orion 7000 asztali számítógépekkel kezdjük, amelyek megkapták a legfrissebb Intel processzorokat, természetesen már teljes körű mesterséges intelligencia támogatással, a videokártya szerepét pedig már az NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU tölti be, amely AI-alapú DLSS-t is kínál.A továbbbfejlesztett hűtőrendszer tartalmazza az új Predator CycloneX 360 rendszerventilátort és a CPU folyadékhűtőt is - ezek párhuzamosan működve tartják hűvösen az alkatrészeket és közben maximalizálják a teljesítményt is. A gép Thunderbolt 4-et és a Wi-Fi 7-et is kínál, emellé pedig akár 4 TB-os HDD, 6 TB-os PCIe M.2 NVMe SSD-vel és egy SSD-hot swap bővíthető tárhelyet is választhat a vásárló.Az új Nitro V 16 gaming laptop V nélküli verziójáról már írtunk bővebben , a laptop megkapta az Intel Core 14. generációs processzorokat és akár NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU is lapulhat a konfigurációban, de említésre méltó még az akár WQXGA megjelenítési lehetőség és az optimalizált hőkezelés is, amit a quad rendszerű hűtés biztosít.

Acer Nitro V 14 - Acer IFA 2024

Az akár 180 Hz-es, 16 hüvelykes (16:10) WQXGA (2500 x 1600) kijelző mellett akár Intel Core i7-14650HX processzor és NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU is megbújhat a borítás alatt, ami mellé akár 32 GB memória és 2 TB-os PCIe Gen4 NVMe SSD is választható.Szintén beszámoltunk már a Nitro 14-ről is, amely a gyártó promóciója szerint egyensúlyban tartja a játékteljesítményt, a hordozhatóságot és a stílust. A kompakt méretű, könnyedén szállítható laptopokban AMD Ryzen 8040 sorozatú processzorok dübörögnek, természetesen Ryzen AI-val megtámogatva, a grafikáért pedig akár egy NVIDIA GeForce RTX 4050 is felelhet. Ennek érkezett egy friss verziója, a Nitro V 14, amelyet fehér borítása miatt elsősorban a hölgy, vagy a megszokott fekete színen kívül másra is vágyó játékosoknak kínál a gyártó.A 14,5 hüvelykes (16:10) kijelző WQXGA (2560 x 1600) vagy WUXGA (1920 x 1200) felbontást is kaphat, emellé 120 Hz-es frissítési gyakoriság és 3 ms-os válaszidő, valamint 100%-os sRGB színskála támogatás párosul. A hardverkonfigurációban akár AMD Ryzen 7 8845HS processzor és NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop GPU is lehet akár 32 GB DDR5 memóriával és 2 TB-os PCIe Gen4 NVMe SSD-vel.

Acer Nitro V 16 - Acer IFA 2024

Az Acer Nitro V 16 (ANV16-71) hazánkban októbertől lesz elérhető, 1449 Euro (570 ezer forint), míg az Acer Nitro V 14 (ANV14-61) szeptembertől 1199 Euro (471 ezer forint) ártól. Az Orion 7000 áráról és megjelenéséről egyelőre nincsenek információk.Monitor fronton sem maradunk újdonság nélkül, a cég ugyanis bemutatott kér új, 27 hüvelykes monitort: az Acer Predator XB273U F5 játékmonitort és a Predator XB273K V5 monitort is, amelyek 4K UHD felbontást és AMD FreeSync Premiumot kínálnak. A Predator XB273U F5-öt az NVIDIA új G-SYNC Pulsar technológiájával szerelte a gyártó, valamint akár 360 Hz-es frissítési frekvenciára is számíthatnak a termék vásárlói.Az impresszív adat mellé WQHD (2560x1440) felbontás, 90%-os DCI-P3 színskála, 100 000 000:1 kontrasztarány és alacsony Delta E<1 besorolás is párosul, a 600 nites csúcsfényerő és a VESA DisplayHDR 600 tanúsítvány pedig még további minőségbeli élményt kínál.

Acer Nitro Blaze 7 - Acer IFA 2024

A Predator XB273K V5 4K-ban (3840 x 2160) felbontást és 160 Hz-es frissítési gyakoriságot, míg FullHD-ben 320 Hz-es frissítést kínál, ami mellett a VESA DisplayHDR 400 tanúsítvány sem elhanyagolható tulajdonság. A 100 000 000:1 kontrasztarányt ez a kijelző is megkapta, emellett 400 nites fényerő számíthatunk.A Predator XB273U F5 hazánkban 2025 első negyedévétől lesz elérhető 899 Euro (353 ezer forint) áron, míg a Predator XB273K V5 már 2024 utolsó negyedévétől kapható lesz 699 Euro (275 ezer forint) ártól.A két friss nagyágyú azonban csak most következik! Az Acer is beszáll a hordozható kézikonzolok piacára, az Acer Nitro Blaze 7 egy Windows 11-et futtató, AMD Ryzen 7 8840HS processzorral, AMD Radeon 780M GPU-val és 16GB LPDDR5x SDRAM-mal szerelt 7 colos Full HD (1920 x 1080) IPS kijelzős kézikonzol, amelyhez 3 hónapos Game Pass előfizetést is ad a gyártó.A kijelző 144 Hz-es, 500 nites, 10 ujjas érintőképernyő, amely 7 ms válaszidőt kapott. A tárhely akár Up to 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 Gen 4 SSD is lehet, a csatlakozók között pedig két Type-C (40 Gbps) bemenetet, egy Micro SD kártya olvasót és jack csatit is találunk. A készülék rendelkezik hangszórókkal is, a vezeték nélküli megoldásokat pedig a Wi-Fi 6E és a Bluetooth 5.3 képviseli. A 670 grammos Nitro Blaze 7 25.6 x 11.35 x 2.25 (H) cm méreteivel nem foglal túl sok helyet a hátizsákban.A készülék megjelenési idejéről és áráról egyelőre nincsenek információk, de ha tippelni kéne, valahol 3-400 ezer forint környékén landolhat majd a polcokon.A legnagyobb érdeklődést kiváltó termék nem más, mint egy egyelőre projekt állapotban lévő laptop, ami ennek megfelelően a Project DualPlay nevet kapta a keresztségben és egy roppant érdekes koncepciót valósít meg. Az új gaming laptop testreszabható, 360 fokos dinamikus RGB-világítást kapott, amely nem csak a billentyűzetet fedi le, de a képernyő kereteit és a széles érintőpad területét, valamint a hátoldalon található világító sávot és a levehető kontroller joystickját is, amelyek az RGB-fanatikusok kedvencévé fogja tenni.A Project DualPlay hatalmas érintőpadja kiemelhető a helyéről - amelyet egy elektromágneses zár tart a helyén - , és beépített, levehető vezeték nélküli vezérlőként is funkcionál. A kipattintáshoz elég csak a két ujjunkat a billentyűzet tetején található kioldógombra tenni, ez pedig aktiválja a két, egyenként 5 wattos hangszórót is, amelyek kiemelkednek a készülék oldalából.A kipattanó joystickokkal - merthogy kettő is van belőle az akár egyedül is használható kontrolleren - két játékos is játszhat egyszerre, így könnyedén multiplayer állomást varázsolhatunk a készülékből.Természetesen a Project DualPlay-ről egyelőre nincsenek bővebb információk, de a fenti videón megtekinthető, miről is van szó élesben.