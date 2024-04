Nyáron érkeznek az Acer új AMD és Intel alapú gamer laptopjai

Tegnap mutatta be az Acer globálisan is legfrissebb gamer laptop felhozatalát, amelyben az AMD és az INtel legújabb processzorai teljesítenek szolgálatot, ráadásul a gyártó kiemelése szerint mindegyik mesterséges intelligencia funkciókkal rendelkezik.

Az AMD Ryzen 8040 sorozatú processzorokkal hajtotttermészetesen a Ryzen AI-ra építkezik, a laptop akár NVIDIA GeForce RTX 4060 videokártyával szerelt verzióban is elérhető lesz, a GPU-t pedig egy másik MI, az NVIDIA RTX AI platformja támogatja, amelyet immáron több mint 500 játék használ ki.A 14 hüvelykes NVIDIA G-SYNC kompatibilis panel akár WQXGA (2560x1600) felbontással, 120 Hz-es frissítési rátával, 9 ms-os válaszidővel és 100%-os sRGB tartománytámogatással is elérhető lesz, a processzor pedig akár az AMD Ryzen 7 8845HS is lehet majd a választott konfigurációnak megfelelően.A hűtésért a Vortex Flow-val megtámogatott kétventilátoros rendszer felelős. a csatlakozók között pedig teljes funkcionalitású USB 4 és USB 3.2 Type C port, Dual A portok, valamint HDMI 2.1 és microSD kártyaolvasó található.Az Acer Nitro 14 (AN14-41) júniustól lesz elérhető hazánkban 1199 Eurótól (469 ezer forint).

Acer Nitro 14

Az Inteles vonalon egyrészt afogja erősíteni az Acer kínálatát, amelyben akár Intel Core Ultra 9 185H processzor és akár NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU is található majd. A 14 colos panel felbontása egészen WQXGA (3072x1920) felbontásig is konfigurálható 165 Hz-es képfrissítéssel és az sRGB színspektrum 100%-os támogatásával - természetesen az NVIDIA G-SYNC kompatibilitással sem marad ki.A kettős ventilátoros rendszert 5. generációs AeroBlade 3D ventilátor és Vortex Flow technológia szolgálja ki, a vezetékmentes csatlakozásért pedig Intel Killer Wi-Fi 6E felel, a csatikat ThunderBolt 4 port, teljes értékű USB Type-C és MicroSD kártyaolvasó jelenti.A Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) júniustól lesz elérhető itthon 1999 Eurótól (781 ezer forint).

Acer Predator Helios Neo 14

Az Intel processszoros gamer laptopok másik képviselője azlesz, amelyben akár Intel Core i7 14700HX processzor és NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU teljesíthet szolgálatot, a 16 hüvelykes panel akár WQXGA (2560x1600) felbontással is igényelhető.A kettős ventilátoros hűtési rendszer négy szívó és négy kifújó nylíással rendelkezik, és olyan varázsszavakat is találunk a specifikációban mint például az Intel Killer DoubleShot Pro-val, a csatlakozók garmadáját a dupla USB Type-C ThunderBolt 4 port és MicroSD kártyaolvasó jelenti.Az Acer Nitro 16 (AN16-73) júniustól lesz elérhető Magyarországon (is) 1599 Eurótól (625 ezer forint).Mindegyik laptopra jellemző az Acer PurifiedVoice 2.0, amely blokkolja a külső zajokat, az Acer PurifiedView, amely a felhasználókat mindig az események előtt és középpontjában tartja, de természetesen a Microsoft Copilot Windows is helyet kap dedikált Copilot gombbal); ahogy a teljesítmény és testreszabás zökkenőmentes szabályozására való NitroSense gomb is.