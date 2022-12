Ezek lesznek szerintünk 2023 legjobb videojátékai

Az idei év is rengeteg csodálatos játékkal kápráztatott el minket, viszont mint mindig, ezúttal is volt több olyan program, amit sajnos hiába vártunk idén, végül csak 2023-ban jelenik majd meg. Ebben a listában tehát a jövő évi nagy címeket szedtük össze nektek. Több olyan játék is szerepel a listán, ami már a tavalyi legjobban vártak között is ott volt, bízunk benne, hogy jövőre már tényleg megjelennek. Nem is húznánk tovább az időt, íme a Game Channel legjobban várt 2023-as játékainak a listája!

Az Atomic Heart a BioShock játékokra hajazó fegyvereivel, brutális robotjaival, valamint a posztszovjet időket idéző steampunk látványvilágával már elsőre megvett minket kilóra. Sajnos volt egy kis keveredés a kiadót illetően, szerencsére már minden probléma elhárult. Izzasztó bossharcok, változatos képességek várnak majd ránk az agyeldobós vizuális megvalósítás mellett. Az Atomic Heart jól láthatóan a Prey és a Fallout-játékokból is nagyban inspirálódott, másolni természetesen sosem baj, ha a végeredmény kielégíti az elvásárokat. Az Atomic Heart megjelenésére 2023. február 21-én számíthatunk majd.Minden a játékról: Atomic Heart adatlap A Harry Potter univerzumában játszódó szerepjáték, a Hogwarts Legacy többszöri halasztás után úgy tűnik, hogy jövő év elején végre tényleg megjelenik. A Roxfort felfedezése mellett különféle varázslények nyergébe is pattanhatunk, sőt, seprűvel is röpködhetünk majd. Részletes karakter-testreszabás, szokásos RPG-elemek egyaránt jelen lesznek a játékban, opcionális küldetésekkel, választható párbeszédopciókkal dobják fel a megszokott receptet a készítők. Bossharcok és párbajok egyaránt színesítik majd a játékot, ami 2023. február 10-én varázsol majd el minket PC-n, PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokon.Minden a játékról: Hogwarts Legacy adatlap Az idei Gotham Knights-féle fiaskó után már nagy szükségünk van egy normális szuperhősös játékra, nagy rá az esély, hogy a Suicide Squad: Kill the Justice League lesz majd az. Sokáig csend volt a projekt körül, szerencsére a Rocksteady konkrét megjelenési dátumot adott ki nemrégiben a szuperhősös programhoz. A játékban amolyan rögtönzött Öngyilkos Osztagként kell majd elintéznünk az agymosott Igazság Ligája tagjait. Az eddig látottak alapján egy igazi adrenalinbombának ígérkezik a játék, megfűszerezve egy csipetnyi fekete humorral és szarkazmussal. Izzasztó bossharcokra, változatos képességekkel megáldott karakterekre egyaránt számíthatunk, a megjelenési dátum pedig 2023. május 26.Minden a játékról: Suicide Squad: Kill the Justice League adatlap A Bethesda a Fallout 76-tal történt malőrt követően próbál visszatalálni önmagához és a játékosok szívéhez, talán éppen az űrhajós nyílt világú kalandjuk, a Starfield röpíti majd őket ismét a csúcsra. A szokásos szerepjáték elemek a párbeszéd rendszerrel, a néma főhőssel és a belső nézettel természetesen itt is visszaköszönnek, viszont számos csillagrandszer, bolygó vár majd ránk véletlenszerűen generált helyszínekkel. Közel 40 órás sztorikampány, választási lehetőségek, párbeszéd opciók és számos választható frakció vár majd ránk a Starfield-ben, ami előreláthatólag 2023-ban érkezik valamikor...Minden a játékról: Starfield adatlap A Dragon Age: Dreadwolf talán a 2023-as év egyik legjobban várt szerepjátéka, amivel kapcsolatban sajnos eddig csak nagyon kevés infó szivárgott ki. A Dragon Age széria legújabb epizódja az Inquisitiont követően veszi majd fel a fonalat, az új helyszínek mellett az előző epizód tájai is visszaköszönnek, de régi ismerős arcok és új karakterek egyaránt felbukkannak majd. Varric Tethras személyében egy vadiúj főgonoszt is kapunk, kíváncsian várjuk, hogy a 2014-es Dragon Age: Inquisition után sikerül-e megugrania a lécet a 2023-ban érkező Dragon Age: Dreadwolf-nak.Minden a játékról: Dragon Age: Dreadwolf adatlap Mi sem akarjuk elhinni, de úgy tűnik, hogy közel tíz év fejlesztés után végre valahára megjelenik a zombis hentelde, a Dead Island 2. A második epizód egy vadiúj helyszínre, Los Angelesbe kalauzol el majd minket. Sok szempontból eltér majd a játék a megszokott zombis kliséktől, színes, élénk színekkel és egy jó adag fekete humorral érkezik majd a Dead Island 2. Változatos fegyverekkel irthatjuk majd az élőhalottakat, a szerepjátékos elemek pedig jóval hangsúlyosabbak lesznek. A játék 2023. április 28-án érkezik.Minden a játékról: Dead Island 2 adatlap A Diablo Immortal-féle blamát követően a Blizzard megpróbálkozik kiköszörülni a csorbát a jövőre érkező Diablo IV-gyel. A pokol virtuális kapui jövő nyáron nyílnak majd meg, az eddig látottak alapján minden eddiginél démonibb, sátánibb és sötétebb részt kapunk majd kézhez. Számos új karakterosztály, dungeon, kazamata, PvP és PvE játékmód, valamint démonok egész garmadája vár majd ránk, emellett az új sztorikampány is tartogat nem várt meglepetéseket. A Diablo IV 2023. június 6-án érkezik meg, bízunk benne, hogy a démonok ura ezúttal nem okoz majd csalódást.Minden a játékról: Diablo IV adatlap A Telltale Studios bezárásával egy komoly szereplőt vesztett el a kalandjátékos iparág, szerencsére a az LCG Entertainment a jövőre érkező The Wolf Among Us 2-vel minden téren szeretné majd pótolni a point and click játékok rajongóiban keletkezett hiányérzetet. Az új epizód különálló részként is megállja majd a helyét, ami hat hónappal az első rész után játszódik, méghozzá egy vadiúj környezetben. A havas New York városában fogunk majd nyomozni Bigby Wolf-ot irányítva, az előző rész karakterei természetesen visszatérnek, a látványvilág viszont teljesen megújult, akárcsak az irányítás. Pontos megjelenési dátumunk nincs sajnos, reméljük, hogy 2023-ban tényleg visszatér majd Farkas.Minden a játékról: The Wolf Among Us 2 adatlap A két közkedvelt Pókember, Peter Parker és Miles Morales Pókduója jövőre visszatér egy újabb, még látványosabb és grandiózusabb pókkalandra. A két Pókember vadiúj ellenfelekkel lesz kénytelen megküzdeni, az egyik ilyen boss lesz majd az előzetesekben is felbukkanó Venom. Vadiúj felszerelésekre, ütős kiegészítőkre, látványos harcokra, szívfacsaró, érzelmekkel teli történetre és még akrobatikusabb mozdulatokra számíthatunk a második résztől, ami ha minden jól megy, 2023 őszén lengedezik majd be. Várjuk szeretettel!Minden a játékról: Marvel's Spider-Man 2 adatlap Nem túlzás azt állítani, hogy a Star Wars Jedi: Survivor talán 2023 egyik legjobban várt játéka. Kedvenc jedi hősünk, Cal Kestis visszatér egy minden eddiginél sötétebb és komorabb kalandra, a látottak alapján pedig nem csak hősünk arcszőrzete lesz a legnagyobb újdonság. Új erőképességet is bevethet majd hősünk, a párbajok során pedig új, látványos harci stílusok, dupla fénykard és keresztvasas harcmodor közül is választhatunk majd. Végre lesz egy állandó partnerünk a robotunk mellett Bode Akuna személyében, emellett a különféle hátasokkal az utazás is gördülékenyebb lesz. A Star Wars Jedi: Survivor 2023. március 17-én érkezik, addig is az Erő legyen velünk, hogy kibírhassuk ezt a pár hónapot!Minden a játékról: Star Wars Jedi: Survivor adatlap Ezek lettek volna a Game Channel magazin legjobban várt játékai, de persze nagyon kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ti milyen programokat vártok a leginkább 2023-ban. Amennyiben hiányérzetetek támadt a listát olvasva, ne habozzatok megírni lent a kommentszekcióban!Ezzel pedig 2022 év végi toplistáink végére értünk, nincs más hátra mint a jövőbe tekintve várni 2023-at, addig is mindannyiunkra vár egy jó szilveszteri buli, ehhez mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk és egyúttalkívánunk mindenkinek!