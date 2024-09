Záróra filmkritika

A nyár utáni mozis pangás közepette szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani egy kicsit másféle produkciót, melyet hazánkban a Scream.hu streaming szolgáltató online felületén lehet megtekinteni. (Ha emlékeztek, tavaly már volt egy hasonló kritikánk a Szomorúság c. filmről, melyben magáról a platformról is találtok részleteket.) A Záróra úgyszintén egy meglehetősen véres és izgalmas alkotás - ahogy ez a szolgáltató kínálatában lévő produkciók többségéről elmondható -, és műfaját tekintve a thrillerek, a drámák és slasher horrorok kategóriájába is besorolható.

A film cselekménye javarészt egy poros és félreeső útszéli vendéglőben, a Dagi Alvég bisztróban játszódik, ahol némely napokon több alkalmazott fordul meg, mint vendég. Itt dolgozik a tulaj Edward (Jeremy Sisto) lánya, a fiatal és igen szemrevaló Nancy (Jessica Belkin) is, aki nem különösebben rajong ezért a helyért és munkáért, ám a szűkös anyagiak miatt nem igazán válogathat a lehetőségek között.Emiatt azonban kénytelen elviselni nem csak a lusta és sokszor seggfejként viselkedő Jake (Taylor Kowalski) társaságát és a többi, őt bámuló férfit a bisztróban, de alkalomadtán még egy maszkos helyi banda tagjai is betévednek, hogy gátlástalanul zaklassák a lányt. A talpraesett Nancy azonban nem az az ijedős fajta, és nem hagyja magát megfélemlíteni.Amikor azonban a sors úgy hozza, hogy egyik éjjel egyedül marad a bisztróban, az álarcosok terrorizálni kezdik, és azután egyre inkább eldurvulnak az események. A kétségbeesett Nancy innentől kezdve leginkább csak magára számíthat, ha meg akarja érni a másnap reggelt...

Nancy (Jessica Belkin) nem nagy kedvvel ugyan, de vállalja az éjszakai műszakot

Bár a fentiek alapján könnyen úgy tűnhet, hogy újfent egy random kisvárosi gyilkosságsorozat immár sablonosnak számító történetével van dolgunk, azt tudni kell, hogy, és végül nem feltétlenül azt kapjunk, amit várnánk. Részleteket természetesen nem fogok elárulni, mivel nem szeretném lelőni a poént, de az biztos, hogy nem véletlenül lettaz eredeti cím.A szóösszetétel szó szerint annyit tesz, hogy az "utolsó szalmaszál" - noha astraw szívószálat is jelent -, átvitt értelemben pedig az "utolsó csepp a pohárban" lehet a legjobb fordítás. Ez pedig felettébb kifejező címként szolgál, a látottak alapján ugyanis idővel rájövünk, hogy a magyarul kevésbé szemléletes Záróra címmel ellátott produkció valójábanMindehhez kiváló helyszínként szolgál a tipikus amerikai vidéki környezet, a magányosan az országút szélén álló Dagi Alvég bisztróval a középpontban. Egy ilyen helyen a felhalmozódott sérelmek idővel akár igen durva és tragikus formában is a felszínre kerülhetnek, ami ép ésszel érthetővé talán nem teszi a látottakat, a körülményeket figyelembe véve viszont mégiscsak megindokolja őket valamelyest.

A férfi kollégák szedett-vedett társaságával nem könnyű zöld ágra vergődni

A családi vállalkozás, mely gyakorlatilag fogva tartja az embereket, a fiatal főhősnő számára is csak kilátástalanságot tartogat. Nem csoda, hogy Nancy annyira nem tudja, mihez kezdjen magával, hogy még csak arról sincs fogalma, ki lehet az apja születendő gyermekének...Miközben az iskolát nemrég elvégző, édesanyját viszont már évekkel korábban elveszítő lány cigizik, pasizik és úgy dobja fel a szürke hétköznapokat, ahogyan éppen tudja, a helyi fiatalok közül sokan drogoznak és bandákba verődve kallódnak az utcán.A Záróra természetesen nem nyújt alternatív jövőképet, mint ahogy nem tárgyalja apró részletekbe menően magát a témát sem, sokkal inkább egy ma isbeszülhetünk.

Nancy simán elküldi a francba az akadékoskodókat, amíg nem fordul ijesztőre a helyzet

Figyelem! Az alábbi előzetes és maga a film is csak 18 éven felülieknek ajánlott!

A karakterek ennek megfelelően többnyire elég hitelesnek mondhatók, és összességében, aleszámítva teljességgel megállja a helyét a produkció. A csavar a cselekményben szintén nem rossz, még ha valamelyest sejteni is lehet a turpisságot.Bár nem teljesen mentes a bevett kliséktől, a Záróra távolról sem az a megszokott, faék egyszerűségű ijesztgetős horror - már csak azért sem, mert több réteggel bír, és időnkénta nézőt. A hatásos rendezés és a jó színészi alakítások pedig ismét megmutatják számunkra, hogy egy kis költségvetésű független film néha többet elérhet egy pénzzel és sztárokkal teletömött hollywoodi produkciónál.Ahhoz képest tehát, hogy ez Alan Scott Neal első egészestés játékfilmje, egy valóban figyelemreméltó alkotásról beszélhetünk. Annak ellenére, hogy a mozikba nálunk nem jutott el, a Záróra szeptember 12-től megtekinthető a Scream.hu streaming felületén.

Záróra előzetes