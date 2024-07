Vigyél a Holdra filmkritika

A Vigyél a Holdra egy régi vágású romantikus vígjáték, ami az eredeti tervek szerint csak streamingre jött volna. A tesztvetítéséken kapott pozitív visszajelzések azonban arra ösztönözték a Sony-t, hogy mozikba is elhozza az alkotást, ami végső soron több szempontból is érthető. Egyrészt az alapötlet igencsak eredeti és felettébb ígéretes, továbbá két olyan jónevű színész, mint Scarlett Johansson és Channing Tatum, sokat segíthet a nézők becsábításában.

A holdraszállás mint az emberiség egyik legnagyobb eddigi áttörése mindig is megmozgatta az emberek fantáziáját. Ráadásul a dolog napjainkban ismét bekerült a köztudatba, miután az űrkutatásban élen járó nemzetek újfent expedíciók garmadáját hajtják végre égi kísérőnk felszínére, a szintén tervben lévő emberes küldetésekről már nem is beszélve.Az alkotók ennek ellenére elsősorban- nem véletlen a film címe sem, ami a Frank Sinatra révén népszerűvé vált(szó szerint: Repíts a Holdra) című dalból származik, mely jóformán egybeforrt az 1960-as évek végén az USA által végrehajtott Apollo-küldetésekkel.Az előzetes megtekintése után joggal merülhetett fel bennünk a kérdés: vajon volt-e bármilyen egyéb hátsó szándékuk, vagy legalábbis mondanivalójuk az alkotóknak a produkcióval, vagy csak egyszerűen egy szórakoztató romantikus film összehozása volt a céljuk? Kritikánk végére többek között erről is alkothat majd némi képet a kedves olvasó.

Kelly Jones (Scarlett Johansson) mindent el tud adni, akár saját magát is beleértve

A történet szerint 1969-ben járunk, amikor a NASA már javában készül arra, hogy a szovjeteket megelőzve embert juttasson holdunk felszínére az Apollo-11 űrhajó fedélzetén. A feladat azonban egyáltalán nem könnyű, és a csapatnak a szűkös erőforrásokkal is meg kell küzdenie a projekt felemás támogatottsága miatt: míg ugyanis sokan kiállnak az Apollo-program mellett, addig számos ellenzője is akad, aki szerint inkább másra kellene fordítani az adófizetők pénzét.A NASA egyik igazgatója, a sokat tapasztalt Cole Davis (Tatum) azonban egész jól elboldogul mindaddig, míg a kormány a nyakára nem ülteti a hírhedt marketingguru Kelly Jonest (Johansson), hogy mindenáron tornázza fel a program népszerűségét. Bár a sármos férfi és a csinos nő gyakorlatilag az első pillanattól kezdve vonzódik egymáshoz, a rájuk bízott feladatokkal járó konfliktus egyáltalán nem könnyíti meg számukra az ismerkedést.A helyzet ráadásul még bonyolultabbá válik, amikor az akaratos kormányügynök, Moe Berkus (Woody Harrelson) ragaszkodik hozzá, hogy vész esetére legyen egy "tartalék terv" a holdraszállás képeinek élő közvetítésére. És persze amikor már minden élesben megy, akkor üt be a legnagyobb gikszer...

Cole Davist (Channing Tatum) még mindig kísérti az Apollo-1 legénységének tragédiája

Annyi talán a fentiek alapján is sejthető, hogy a Vigyél a Holdra nem szimpla romantikus vígjáték, lévén a narratívában kitüntetett figyelem helyeződik magára a holdraszállás előkészületeire, illetve az azt kísérő felhajtásra. Természetesen a film jellegéből adódóan az alkotók nem törekedtek minden egyes részlet hitelességére, ugyanakkor arra nagyon is ügyeltek, hogy történelmi szempontból minden a helyén legyen, amennyire csak lehetséges.Ennek érdekében egyrészt, másrészt a sztori történéseinek és a valós eseményeknek a zökkenőmentes összeillesztésére. E téren pedig nem kevés érdem illeti őket a korabeli felvételek és a forgatáson felvett képek intelligens és hatásos vegyítése kapcsán.Mint ismert, az Apollo-programot igencsak beárnyékolta az Apollo-1 katasztrófája, amikor egy, még a kilövőálláson végrehajtott teszt során végzetes hiba lépett fel, és három űrhajós halálra égett a zárt kabinban. Az alkotók ezt a tragikus eseményt is beleszőtték a cselekménybe, amennyiben az akkor szintén jelen lévő Cole azóta is emészti magát a történtek miatt.

Az irányítóban mindenki tűkön ülve (és állva) figyeli a kritikus mozzanatokat

Persze mivel vígjátékról van szó,éppen úgy terítékre került, mint az események történeti bemutatása. Ily módon a NASA-nál tapasztalható körülmények - nyilván kissé sarkított - ábrázolása mellett visszatérő humorforrásként szolgál a politikai háttér abszurditása is, az űrversenytől kezdve az amerikai közvélemény és a politikusok meggyőzéséig.Szerencsére egy-két esetlenebb próbálkozást leszámítva általában sikerült megtalálni a kellő egyensúlyt a hősök előtti tisztelgés és a komédiázás között. Ugyanakkor mivel a Vigyél a Holdra alapvetően egy romantikus vígjáték, természetesen legalább akkora szerep jutott a két főszereplő közötti könnyed kacérkodásnak és csipkelődésnek.A film nem kis részben azért működik, mert Johansson és Tatum között nagyon is megvan a kellő kémia - egy-egy jelenetben szinte olyan benyomást keltenek, mintha felforrósodott volna körülöttük a levegő. A szerelmi szál szerencsére nem lett túl nyálas, és a testi és direkt szexuális utalgatások helyett itt is, mint általában véve a produkció egészében.

A nagy felhajtás közepette nem is olyan könnyű romantikusnak lenni

Összességében tehát egy igen jól eltalált, kellemes elegyét kapjuk a romantikus komédiának és a politikai-történelmi szatírának, s bár a narratíva kacérkodik valamelyest az összeesküvés-elméletekkel, túlságosan nem nyújt táptalajt azok számára. Mindez tökéletesen alkalmas arra, hogy az űrkutatás és a régi vágású komédiák kedvelőit elszórakoztassa bő két óra erejéig, amit alighanem az alkotók is elsődleges céljuknak tekintettek.A produkció ugyanakkor nem mellőzi a komolyságot sem, és ha van bármiféle tanulsága, amit leszűrhetünk, az nem más, mint hogy az őszinteség és az egyenesség mindig fontosabb kell legyen a látszat fenntartásánál.Tény, hogy a Vigyél a Holdra, illetve a romkomok szokásos fordulataitól sem, tehát nem ez lesz az a mozi, ami elhozza a várva várt megújulást az álomgyár számára. De ha már kockáztatni nem nagyon mernek, akkor legalább a régi, jól bevált sémákat alkalmazzák sikerrel, minek eredménye ezúttalképez a mostani lapos és unalmas felhozatalban.

