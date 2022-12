Vérapó filmkritika

Az év végi ünnepek közeledtével ki-ki a maga módján emlékezik meg a jeles alkalmakról, mint amilyen például a Karácsony és a Mikulás. Tommy Wirkola norvég rendező (Náci Zombik, Boszorkányvadászok, Hét Nővér) az utóbbit formálta "saját képére", és tett le az asztalra egy olyan akció-vígjátékot, mely tele van fekete humorral.

Ha nem is túl gyakran, láthattunk már hasonló, az ünnepi hangulatot kifordító alkotásokat, amelyek kifejezetten a felnőttek szórakoztatására készültek. Ezek közül a legismertebb talán a Billy Bob Thornton főszereplésével készült Tapló télapó, melyre sokan valóságos kult moziként tekintenek.A nem kis termetű és szigorú tekintetű David Harbour (Suicide Squad, Hellboy, Fekete Özvegy) nem kevésbé alkalmas a megszokottól eltérő, kőkemény Mikulás szerepére, hát még ha erőszakot is bőven kell alkalmaznia annak érdekében, hogy végrehajtsa kívánságteljesítő küldetését.A tökéletesnek tűnő címszereplő, valamint a fantáziadús és immár tapasztalt rendező tehát adott, az előzetes egész biztató - a kérdés már csak az, mit sikerült kihozni magából a kész produkcióból.

A Mikulás (David Harbour) nem rest belekóstolni a szabadon hagyott finomságokba

Azt tudni kell, hogy Amerikában nem a Jézuska, hanem a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékokat, amelyeket Szenteste éjjelén helyez el a fa alatt, hogy a gyerekek másnap reggel találjanak rájuk.

A hitevesztett, a fogyasztói társadalomtól és a mai fiatalok telhetetlenségétől megcsömörlött Mikulás (Harbour) már nem igazán élvezi az ajándékok kézbesítését, de kötelességből továbbra is teljesíti eme nem mindig hálás feladatot. Arra azonban ő sincs felkészülve, hogy kommandósként és túszmentőként kelljen helytállnia...Amikor azonban a mindenre elszánt "Mr. Scrooge" (John Leguizamo) és zsoldosokból álló fegyveres bandája azt a jómódú családi birtokot szemeli ki célpontjának, ahol telapónk éppen a munkáját próbálja végezni, a helyzet úgy hozza, hogy a Mikulásnak kell megmentenie a karácsonyt és a családtagokat. Még akkor is, ha a família feje, a végletekig pénzéhes és karrierista nagyi, Gertrude (Beverly D'Angelo) majdnem olyan égetnivaló, mint a fogvatartói...

Gertrude Lightsone (Beverly D'Angelo) vonakodik megadni a széf kombinációját Jimmy Scrooge (John Leguizamo) szimpla kérdésére

Akik már látták, többen is a Die Hardhoz hasonlították a filmet, tekintettel a karácsonyi túszmentő akciózásra és annak humoros tálalásmódjára. A magam részéről azt kell mondjam, hogy a Vérapó nyomokban talán emlékeztet a Bruce Willis nevével fémjelzett szériára, ám legfeljebb a hullák számában képes felvenni vele a versenyt, vagy akár fölébe kerekedni.Tény, hogy akadnak valóban vicces jelenetek, például rögtön a film elején, amikor a Mikulás "sorstársával" elmélkedik a szakma nehézségein. Ugyanakkor Wirkola és alkotótársai sokszor, és emiatt egy-egy momentum sokkal inkább morbiddá vált, mintsem hogy szórakoztató lenne.Ehhez hozzájárul a többnyire céltalan és súlytalan gyilkolászás ? még ha nem is fröcsög a vér tonnaszámra, azért elég kemény és könyörtelen kivégzéseket láthatunk. Részben ez az oka annak is, hogya cselekményből.

Ha kötél nincs, a karácsonyfaégő is jó

A legnagyobb gond azonban, hogy az egyensúly hiánya általában jellemző az egész produkcióra. A dráma és a komédia, a komolyság és a könnyedség között sokszor nincs átmenet, és amikor ezek nem illeszkednek szervesen egymáshoz, akkor nézőként is nagyonEbben az sem segít, hogy a karakterek között jóformán egyetlen igazán szerethető figura sincs, vagy legalább olyan, akivel néhány röpke pillanatnál tovább együtt tudnánk érezni. Általánosságban azt kell mondanom, hogy a szereplők sokkal inkább, mintsem hogy hús-vér emberek volnának.Habár a megcsömörlött Mikulásként az elején jól indító Harbournak akad néhány érzelmes pillanata, ő inkább akkor van elemében, amikor akciózhat, vagy a maga laza könnyedségével szórhatja a poénokat. Sokszor látszik is rajta, hogy a drámai jelenetekkel nem igazán tud mit kezdeni ? persze a forgatókönyvíróknak sem sikerült azokat szerves és hihető módon beilleszteni magába a cselekménybe.

Itt az ideje, hogy mi is durvára vegyük a figurát!

Ha akad is néhány erőtlen kísérlet valamiféle társadalomkritikára, az azon nyomban elsikkad amiatt. Wirkola amúgy szokás szerint számos filmes utalást helyezett el alkotásában, de például attól sem riadt vissza, hogy valamilyen szinten még a skandináv mitológiát is beleszője a történetbe.Ennek eredményeként egy érdekes, vagy inkább furcsa kulturális egyveleget kapunk, amit szigorúan véve akár katyvasznak is nevezhetnénk. Az látszik, hogy Wirkola rengeteg ötletet dobott bele a narratívába, csak kár, hogy ezek, illetve maga a film. Így ebben a tekintetben többé-kevésbé ugyanaz igaz jelen művére, mint a szintén felemásra sikeredett Boszorkányvadászokra.Összességében tehát a Vérapóról csak azt mondhatom, hogy nem működik - ahelyett, hogy olyan flottul haladna és klappolna minden, mint az első és eredeti Die Hardban, e mozi sokkal nyögvenyelősebb és izzadtságszagúbb a szórakoztatás terén. S bár minden bizonnyala műfaj kedvelőinek, általában véve mégis úgy gondolom, a többség számára jó lesz ez majd a tévében is...

Vérapó előzetes