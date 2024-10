Transformers Egy filmkritika

A Transformers mozis franchise ezúttal animációs formában folytatódik, ráadásul az alakváltó robotok eredetére, illetve a köztük dúló háborúskodás kirobbanására koncentrál. Noha a Transformers-mitológiára már rengeteg utalás történt korábban, filmben megelevenedni még sohasem láthattuk azt - eme hiányt hivatott pótolni a Transformers Egy címet kapott produkció.

A széria élőszereplős darabjai - főleg a Michael Bay által rendezettek - meglehetősen nagy nézettségre tettek szert a mozikban, még ha kritikailag nem is termett számukra sok babér. Ezek az alkotások persze többnyire a minél nagyobb zúzásról szóltak, és elsősorban a fiatal fiúk számára voltak vonzóak, miközben a szereplők és a történet általában igencsak a háttérbe szorultak.Egy eredettörténet esetében ez azonban aligha járható út, mivel annál különösen fontos szerep jut a főbb karaktereknek és azok döntéseinek, és természetesen a háttérsztorinak is elég meggyőzőnek kell lennie. Ettől még a közönség számára nyilván fontos a látvány is egy Transformers mozinál, legyen szó akár élőszereplős, akár animációs produkcióról.A számítógépes animáció tekintetében a Transformers Egyre aligha lehet panaszunk, már csak azért sem, mert a Star Wars és egyéb, vizuális effektekben dúskáló blockbusterekért felelős ILM dolgozott rajta, akik igencsak értik a dolgukat. A kérdés inkább az, hogy vajon ezúttal sikerült-e az alkotóknak megtöltenie a filmet olyan tartalommal, ami kiemeli a középszerű és jobbára érdektelen látványfilmek kategóriájából?

Orion Pax és D-16 nem sok vizet zavar a bányában, de ez hamarosan megváltozik

A történet a Cybertron bolygón játszódik, az alakváltók szülőbolygóján, nagyon sok idővel azelőtt, hogy a Föld bolygón találkoztak az emberiséggel. Ezeket az intelligens robotokat az energon nevű anyag élteti, és képesek különféle járművekké átalakulni.Az ehhez szükséges mag azonban hiányzik Orion Paxból és D-16-ból is, mivel ők csak amolyan közönséges bányászok, akik gondoskodnak a civilizációt és a föld alatt lévő Iacon városát működtető energon kitermeléséről. A két jó barát azonban egy nap véletlenül felfedez egy segélykérő üzenetet Alpha Triontól, a régi nagy fővezérek egyikétől, aki még harcolt a quintesszonok elleni háborúban.A nyomot követve hőseink olyan felfedezést tesznek, mely alapjaiban rengeti meg az alakváltók egész társadalmát, illetve az aktuális fővezér, Őrszem uralmát. Csakhogy Pax és D-16 korántsem ugyanúgy képzeli el a megoldást és Cyberton jövőjét, ami végül barátokból ádáz ellenségekké teszi őket...

A bölcs és bátor Alpha Trion felnyitja hőseink szemét

A Transformers Egy tehát alapvetően Optimus Fővezér (Orion Pax) és Megatron (D-16), illetvemutatja be nekünk. Hogy ez mennyire érdekes vagy eredeti formában valósult meg, az mondjuk vita tárgyát képezheti, mivel maga a történet összességében nem nyújt semmi extrát, és főleg sablon fordulatokra építkezik. Ugyanakkor a narratíva, bár szintén a jó és a rossz küzdelmének már rengetegszer látott ábrázolására fókuszál, azt nem teljesen leegyszerűsített módon teszi.Ennek köszönhetően beszélhetünk némi jellemfejlődésről a főbb karakterek tekintetében, de maga a cselekmény is hajaz a nagyobb ívű produkciókra, ami az alakváltók és szülőbolygójuk történetét illeti. Vagyis bármennyire a fiatalabb korosztály volt a célközönség,a narratívában, párbeszédekben és még talán az akciókban is, még ha nem is bonyolították túl a dolgokat az alkotók. Összességében tehát teljességgel indokoltnak mondható a 12-es karika, annak ellenére, hogy, mint az érettebb közönséghez.

B-127 alias Űrdongó kezdetben be sem akarta csukni a száját

Mindazonáltal a Transformers Egy legnagyobb érdeme alighanem az, hogy rövid időreazoknak is, akik a hasonló rajzfilmeken nőttek fel. Ehhez nagyban hozzájárul a tetszetős és letisztult számítógépes animáció, melynek segítségével többnyire az akciók is jól követhetőek. S bár a karakterek kinézete kissé eltér a megszokottól, így is abszolút felismerhetőek, mivel magukon hordozzák a rajongók által már jól ismert jellegzetességeiket.Mindent egybevetve tehát nem sok panaszunk lehet a megvalósításra (a magyar szinkront is beleértve), az alakváltók eredettörténete pedig végigmódon került tálalásra. Habár a narratíva korántsem ad választ minden kérdésre, a mitológia bővítése alapvetően rendben van, és akad még némi potenciál az anyagban. S hát ki tudja, az esetlegesen elkészülő folytatások talán hamarosan pótolni fogják az efféle hiányosságokat...

