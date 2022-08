Thor: Szerelem és mennydörgés filmkritika

Kezdetben Thor volt a legunalmasabb az MCU szuperhősei közül, és ezt bizony maga a címszerepet alakító Chris Hemsworth is nehezményezte. A karakter eleinte szinte egyáltalán nem volt vicces, és a narratíva inkább hasonlított egy Shakespeare-darabéra, mint egy Marvel mozira.

Mindez azonban alaposan megváltozott, amikor a 2017-es Ragnarök c. epizódra Taiki Waititi-t szerződtették direktornak, aki köztudomásúan szereti lazára venni a figurát. A mennydörgés istenét Hulkkal és más, a humorral közeli kapcsolatba hozható figurával összehozó produkció a nagyközönség és a kritikusok tetszését is elnyerte, így nem volt kérdés, hogy Thor kalandjai tovább folytatódnak Waititi irányítása mellett.Az író-rendező előzetesen azt ígérte, hogylesz. Ezt az ígéretét tulajdonképpen be is váltotta, így a filmet akár az MCU eddigi leginfantilisebb darabjának is titulálhatjuk. Az már más kérdés, hogy az összkép tekintetében ez vajon mennyire tett jót a végeredménynek...

Thor (Chris Hemsworth) megpróbál békére lelni, miközben a galaxis őrzőivel bandázik

A Bosszúállók: Végjáték eseményei után járunk, melyek mindenki számára vízválasztónak bizonyultak a multiverzumban - vagy legalábbis annak ebben a részében. Miután Asgard elpusztult és szinte minden, hozzá közel álló személyt elveszített, Thor (Hemsworth) keresi önmagát, illetve a belső békéjét, amit divatos kifejezéssel élve úgy is mondhatnánk, hogy életközepi válságban szenved.Miközben hősünk egy ideje a galaxis őrzőivel lóg, és igyekszik besegíteni, ahol szükséges, a jelek szerint ez mégsem igazán az ő útja. Ám hirtelen újra felbukkan az életében egykori szerelme, Jane Foster (Natalie Portman), aki Mjölnir hívó szavának engedelmeskedve érkezik Új Asgardba. Thor először megdöbben exe hihetetlen erején, miközben azon bosszankodik, hogy régen hűséges pörölye már nem neki engedelmeskedik.Sok ideje azonban nincs helyretenni a dolgokat, mivel feltűnik a színen Gorr, az Istenölő (Christian Bale), aki a fejébe vette, hogy hatalmát biztosító pallosával véget vet az összes istenség életének. Így hát Thor, Jane és Valkűr (Tessa Thompson) felkerekedik, hogy megállítsa az univerzum legújabb főellenségét...

Jane Foster (Natalie Portman) ezúttal a Hatalmas Thorként tündököl

Ha valakinek netán hiányérzete volt a korábbiakban Thor és Jane különösebb magyarázat nélkül véget ért kapcsolatát illetően, az mindenképpen értékelni fogja kettejük újabb találkozását, valamint az azzal együtt járó visszatekintéseket. Ezek idillikus és kevésbé felhőtlen képeket tárnak elénk, melyek ugyan eléggé vázlatosak és felszínesek, ám cserébe humorral bőven megspékeltek.Egyrészt tehát egy, ugyanakkor egy igencsak velős fordulattal: Jane ugyanis a Hatalmas Thorrá transzformálódik, akit a képregények egyik legsikeresebb szériájából már sokan ismerhetnek. Gorr, az Istenölő karaktere szintén a képregényekből lett átemelve, akinek sorsát ezúttal a kezdetektől mutatja be a film cselekménye.

Valkűr király (Tessa Thompson) igyekszik megvédeni és igazságosan vezetni népe maradékát

S bár az utóbbi vonal meglehetősen sötét hangvételű, és a szerelmi szál sem mentes a szívfacsaró jelenetektől, alighanem senki, aki ismeri Waititi stílusát, nem lepődik meg azon, hogy mindezek ellenére a Szerelem és mennydörgés esetében is. A Thor színpadi darabok továbbra is szerves részét képezik az öniróniától cseppet sem mentes humornak, melyek során újfent neves sztárokat (Damon, Neil, Luke Hemsworth) láthatunk cameo szerepekben.A mostanában keveset látott, karrierje csúcsán jó eséllyel bőven túljutott Russell Crowe még Zeusz megszemélyesítését is elvállalta, ami a kedvező gázsi mellett minden bizonnyal jó poénnak is bizonyult. Tény, hogy a produkció sajátos képet fest az istenekről, akiknek kisebb baja is nagyobb annál, mint hogy segítsenek hőseinknek szembenézni a fenyegetéssel. S bár a halandókhoz való viszonyuk megérne némi bővebb kifejtést, az legfeljebb a narratíva egyik homályba boruló mellékszálát képezi.

Hősünk a zen hippi harcosléttel is megpróbálkozik

Az rendben van, hogy Waititi újfent elsősorban a szórakoztatása helyezte a fő hangsúlyt, csupán az sajnálatos, hogy immár nem először túltolta a rá jellemző, ereszd el a hajam típusú poénokat. Így, ami nem könnyíti meg számunkra, hogy együtt érezzünk a különböző problémákkal küzdő karakterekkel.Így időnként maga Thor sem annyira egy halhatatlan istenségre, mint inkább egy nyafogó kisgyerekre hasonlít. Ráadásul néha olyan érzése van az embernek, mintha nem is a filmbeli karaktereket látná, hanem maguk a színészek poénkodnának egymás között. A belterjesség és a kétkedés felfüggesztésének effajta felfüggesztése bennünk, nézőkben viszont egyáltalán nem segít abban, hogy átéljük a látottakat.Kár érte, mivel ahogy már utaltam rá, a humor mellett drámai potenciál is akad rendesen a produkcióban. Még csak az sem mondhatjuk, hogy az ilyen jelenetek többsége nem jó vagy hihető, sőt - a rendezőnek láthatóan nem csak a gegekhez és a viccelődéshez van tehetsége, ésa közönségéből.

Gorr, az Istenölő (Christian Bale) nem éppen szívderítő jelenség

Ezt a színészek kiváló alakításai is több alkalommal nagyban elősegítik. Ilyenkor láthatóan Hemsworth és Portman is odatette magát, és az sem válik a film kárára, hogy sikerült megnyerni az átváltozóművészként ismert Christian Bale-t a főgonosz szerepére. Az Oscar-díjas színész ismételten nagyot alakít, az embernek néha csak úgy borsódzik a háta attól, ahogyan eggyé válik a megszállott, könyörtelen bosszúálló figurájával.A baj azzal van, hogy ezúttala komikus és a drámai elemek, illetve a különböző hangvételek között. Ez az, ami James Gunn-nak (A galaxis őrzői, Az öngyilkos osztag) általában remekül megy, de magának Waititinek is jobban sikerült a Thor: Ragnarök esetében, miközben a rendező Jojo nyuszi c. háborús szatírája lényegében ugyanezzel a problémával küszködött.

Vajon kapnak-e még egy esélyt?

Ja, és újfent vannak pluszjelenetek a vége után (többes számban).

Thor: Szerelem és mennydörgés előzetes

Félreértés ne essék, a Szerelem és mennydörgés, amennyiben eltekintünk attól, hogy már túlságosan "Waititisre" sikeredett. A látvány eléggé ütős (bár néha talán kissé mesterkélt), a cselekmény pedig többnyire kellőképpen pörög, annak ellenére, hogy azért időről időre meg-megakad egy picit. A zene nagyon adja, egyes jelenetekhez kifejezetten stílusos aláfestésként szolgál a 80-90-es évek immár klasszikus muzsikája.Még valamiféle mondanivaló (pl. a szerelem és a szeretet fontossága) és jellemfejlődés is tetten érhető, ha az összkép nem is áll össze úgy, ahogyan kellene. Így azonban összességében igencsak nehéz hova tenni a produkciót, és annyit minden különösebb kockázat nélkül ki merek jelenteni, hogyaz eddigiek közül... Kivéve persze azokat a rajongókat, akik szemében mégis.