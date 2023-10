Szomorúság filmkritika

Mostanság olyannyira teret nyertek a különféle horrorfilmek, hogy már szinte minden héten bemutatnak egy újabb, a zsánerhez tartozó produkciót a mozikban. Sőt, immár olyan streaming szolgáltatás is létezik, amely egyenesen a horror és egyéb hátborzongató jellegű filmekre szakosodott. Ilyen platform a tavaly útjára indult Scream.hu is, melyen hazánkban először látható a máshol már 2021-ben bemutatott, a közönség és a szakma által egyaránt igen kedvező fogadatatásban részesült Szomorúság.

Bár a világjárvány ihlette horrorból alighanem jónéhányat találhat, aki keres, a Szomorúság egyik különlegessége, hogy Tajvanon játszódik. S bár mind a helyszín, mind a szereplők az ázsiai szigetországot képviselik, a film valójában a kanadai Rob Jabbaz első egészestés rendezése, aki a forgatókönyvön és a vágáson is maga dolgozott.Amellett, hogy egy disztópikus horrorról van szó, mely újfent a civilizált társadalom összeomlását tárja elénk, a Szomorúság egyúttaligyekszik eladni magát nekünk. Ebben talán segít valamelyest, hogy a szó szoros értelmében véve nem élőhalottakról van szó, mivel a fertőzöttek elvileg életben maradnak, csak az agyuk kezd el teljesen máshogyan működni egy, a veszettséghez hasonló vírusnak köszönhetően.Mivel ezek a "zombik" nem hullák, egyáltalán nem lassúak, sokkal inkább "felturbózott" állapotban vannak szabadjára engedett ösztöneik miatt, és még beszélni is tudnak. És az, amit mondanak, nem éppen a legszebb bizonyítványt állítja ki az emberiségről...

Jim (Berant Zhu) és Kat (Regina Lei) reggel még együtt kel útra

Kat (Regina Lei) és Jim (Berant Zhu) egy viszonylag hétköznapi fiatal pár, akik szeretik egymást, de másokhoz hasonlóan ők is folyamatosan küzdenek a munka és a magánélet egyensúlyával, illetve az egyéb, mai társadalmainkra jellemző problémákkal. Egy nap azonban felettébb furcsa jelenségre lesznek figyelmesek az emberek viselkedésében, ami nagyon hamar horrorisztikus lázálomba csap át, amikor egyesek látszólag minden ok nélkül megőrülnek és másokra támadnak.Mint a médiából kiderül, egy új vírus mutációja következtében minden fertőzött hamarosan teljesen elveszíti az önkontrollját, és kegyetlen gyilkossá, illetve gátlások nélküli szexuális ragadozóvá válik. Miután Kat és Jim más-más helyen szembesül az idegtépő helyzettel, kétségbeesetten igyekeznek megtalálni egymást. Eközben mindketten olyan dolgokat kénytelenek átélni a nagyváros végképp felbolydult forgatagában, amelyekről korábban sosem gondolták volna, hogy emberi lények képesek rájuk...

Mondja, mi a franc baja van magának?!

Habár a film elég lassan indul, amikor elszabadul a pokol, az valóban legmélyebb félelmeinkkel szembesít bennünket, és egyáltalán nem visszafogott módon. Rob Jabbaz ugyanis- legalábbis ami a tettlegességet illeti -, még azt is, ami más alkotások esetében már vagy kamerán kívül történik, vagy a vágásnak köszönhetően nem látható.A megfertőződött emberek gyanútlan áldozatokkal szembeni válogatott kegyetlenségei annál is inkább letaglóznak bennünket, mivel itt alapvetően nem agyatlan hullákról van szó, és a különféle horrorisztikus történésekre eleinte teljesen hétköznapi szituációkban kerül sor. A hatást csak fokozza, hogy Jabbaz végig praktikus effektekkel dolgozik, és a vérrel ugyanúgy nem spórol, mint a durvábbnál durvább közeli felvételekkel.A baljóslatú elektronikus zene pedig még inkább ráerősít az, illetve segít a feszültség növelésében, ahol szükséges. Összességében még egyfajta retro érzet keltésében is közreműködik, a történetvezetés módjával egyetemben.

Motor nélkül vagy motorral, ezeknek tökmindegy

Az egész persze akár öncélú hentelésnek tűnhetne, amennyiben a cselekmény nem. Azt tudni kell, hogy Tajvanon ugyanúgy liberális piacgazdaság működik, mint jelenleg bolygónk túlnyomó részén, így már csak ezért is alkalmas a világ általános helyzetének reprezentatív leképezésére.A filmben így visszaköszön többek között az emberek elidegenedése, az élet kiüresedése, valamint a boldogság hiábavaló keresése az élvezetek állandó hajszolásában. Amikor kitör a járvány, a fertőzöttek hirtelen felszabadulnak minden gátlás alól, és zöld utat engednek legalantasabb ösztöneiknek és vágyaiknak, hol igazán félelmetes, hol lehangoló, míg máskor szinte szatírába hajló módon.Az alkotás címe ezek alapján akár Őrület is lehetne, de mivel amit látunk, az a játékidő előrehaladtával egyre elkeserítőbb, a hangulatot és a narratíva kicsengését tekintve a Szomorúság is teljességgel helytállónak tűnik. Végeredményben Jabbaz műve azt sugallja, hogy, mert végül úgyis az állatias ösztönök által vezérelt hedonizmus győzedelmeskedik.

Ezt az embert látszólag semmi sem térítheti el alantas szándékától

Amellett, hogy napjainkban mindenki elsősorban csak a saját érdekeit és boldogulását tartja szem előtt, miközben mások élete és jóléte legfeljebb másodlagos szempont lehet, konkrétan a politika és a gazdaság is megkapja a maga kritikáját. Miközben a politikusok sokszor jobban tartanak a népszerűségük zuhanásától, mint egy súlyos járvány hatásaitól, a spekulánsok adott esetben direkt keltik a pánikot, hogy olcsón részvényekhez juthassanak, amelyeket azután jó áron továbbadhatnak.Minden erénye ellenére azért persze a Szomorúság sem hibátlan mozi. Azt nem lehet mondani, hogy a jellemábrázolás a legkifinomultabb, hogy a cselekmény mindig a legrealiszikusabb, vagy hogy egyáltalán nincsenek olyan jelenetek, melyek túlságosan teátrálisak, vagy már inkább öncélú módon véresek és horrorisztikusak.Azt azonban mindenképp el kell ismerni, hogy Jabbaznak, és igencsak jól bánik a filmkészítés széles eszköztárával. Hogy kinek mennyire jön be az ilyen, felettébb explicit és direkt kifejezésmód, az már más kérdés, de aki bírja a stílust, az immár bármikor megtekintheti alkotását streamingen.

