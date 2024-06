Motorosok filmkritika

Aktuális kritikánk egy olyan filmhez kapcsolódik, mely nem egy mostanság tipikus témát dolgoz fel, viszont éppen ezért akár egyfajta kuriózumnak is tekinthető. A Motorosok - a címből már sejthető módon - olyan emberekről szól, akik e sokak által kedvelt, míg mások által inkább ellenszenvvel tekintett, immár klasszikusnak számító járgányokon furikáznak, igyekezve maximálisan kiélvezni az ezzel járó szabadságot. Az 1960-as években játszódó cselekmény tehát egy sajátos életformát és kultúrkört mutat be, ami talán még azoknak is érdekes lehet, akik eddig sosem kerültek a közelébe vagy szimpatizáltak vele különösebben.

A Motorosok cselekménye Chicago-ban és környékén játszódik, ahol a családos Johnny (Tom Hardy) egyszer csak gondol egyet, és Marlon Brando A vad című mozijának hatására úgy dönt, hogy motoros klubot alapít Vandálok néven. E vészjósló név ellenére a kívülállókból összeverődött társaság többnyire békésen éli napjait, legfeljebb időnként kerülnek összetűzésbe olyanokkal, akik nem szívesen látják őket a környéken.A klub egyik ifjú tagja, Benny (Austin Butler) látszólag mindig a balhé középpontjában van, így nem egyszer kell kimenteni pár tuskó karmai közül, vagy éppen a rendőrségről. Ennek ellenére - vagy talán éppen ezért - a motorosok életmódjához korábban egyáltalán nem vonzódó Kathy (Jodie Comer) mégis beleszeret a sármos fiúba, és egyre többet lóg a motorosokkal. Az idilli állapotoknak azonban egy idő után vége szakad, amikor az újabbnál újabb tagok miatt a társaság egyre inkább elkanászodik...

Bár Kathy (Jodie Comer) először ül motoron, teljes biztonságban érzi magát Benny (Autin Butler) mögött

Habár alapvetően fiktív történetről van szó, annak alapját a valóság szolgáltatta, lévén a filmet egy korabeli fotókönyv ihlette. A 60-as években - főleg az USA-ban - igen nagy népszerűségnek örvendtek a különféle motoros klubok, melyekről azóta néhány elég nagy sikerű mozi is készült, mint például a Szelíd motorosok (Easy Rider) vagy A leggyorsabb Indian.Jeff Nichols mozija azonban abból a szempontból talán rendhagyónak számít, hogy Kathy személyébenismerhetjük meg a motorosok különleges életmódját. Az átlagos középnyugati lány csupán véletlenül csöppen bele ebbe a közösségbe, illetve a Harley Davidsonjukon együtt furikázók alkoholtól, drogoktól és erőszaktól sem mentes világába.Míg Kathy mindig kimondja, amit gondol, szerelmének tárgya, Benny jóformán meg sem szólal egész nap. A családjával összekülönbözött és azóta a saját maga uraként élő fiatalember teljességgel elutasítja a kötöttségeket és a felelősséget. Így bár Kathy és Johnny kvázi egyszerre verseng a "kegyeiért", ő egyikükre sem igazán hallgat, egyszerűen csak élvezni akarja a szabadságot, melyet a klubban vélt megtalálni.

Johnny (Tom Hardy) nem vágja, miért kerül folyton bajba Benny, de mindig kihúzza a slamasztikából

Kathy narrációját leszámítva az elbeszélés egyáltalán nem mondható szájbarágósnak, ám arra nincs is szükség, mivel a film karizmatikus színészek válogatott gárdáját vonultatja fel a fő-, illetve a fontosabb mellékszerepekben. S bár tény, hogy akad néhány kulcsfontosságú párbeszéd vagy éppen monológ, arévén a karakterek egy-egy apró gesztussal is képesek igen sokat közölni.Így nem csupán érthetővé, hanem egyúttal a néző számára is átérezhetővé válik azon folyamat, melynek során egy helyi kitaszítottakból álló, családias hangulatú közösség lassan szervezett bűnbandává formálódik.Ahogy az egyre több csatlakozó hatására az állomány felhígul, megnövekszik a klubban a magával mit kezdeni nem tudó, erőszakos figurák aránya. S míg kezdetben elsősorban az "élni és élni hagyni" elve volt a meghatározó a banda életében, addig később egyre jellemzőbbé válik rájuk a kontrollálatlan vadság és a haszonleső opportunizmus, mások személyének, érdekeinek és akaratának figyelmen kívül hagyása.

Funny Sonny (Norman Reedus) egyike azon sokaknak, akik csatlakozni akarnak a Vandálokhoz

A film azonban nem egyszerűen csak a motoros klubok szubkultúrájáról és azok fokozatos átalakulásáról szól az USA történelmének egy igencsak turbulens időszakában. A motoros lét és annak szabadsága mellett szintén terítékre kerül azon felettébb személyes kérdés, ki hogyan találja meg a helyét a világban, azaz lényegébenMivel az ember alapvetően társas lény, saját személyiségének felfedezése közben különböző csoportokhoz csatlakozik, melyek segítenek - vagy adott esetben zavart okoznak - önmagunk meghatározásának folyamatában. Amennyire felemelő tud lenni sokszor ez az érzés, néha annyira negatívvá vagy pusztítóvá is tud válni, ha az egyéni különbözőségek miatt súrlódások vagy akár komolyabb konfliktusok jönnek létre.

Minél több az új tag, annál több a balhé is

Mindez kiválóan nyomon követhető a Motorosok cselekménye során, elsősorban a konfliktusok középpontjában álló Benny karakterén keresztül, akinek a maga módján szintén meg kell küzdenie az elköteleződés és a felnőtté válás nehézségeivel. Az ő példáját látva pedig valószínűleg férfiaggyal sem olyan nehéz megérteni, hogy egy nő számára miért lehet különösen nehéz az effajta életforma.Az elbeszélés módja mellett a körítés úgyszintén nagyban növeli a látottak autentikusságát, így összességében elmondható, hogy egy igen. A film élvezetében a macsó és szarkasztikus humor, illetve a helyzetkomikum is sokat segíthet.Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Jeff Nichols alkotása a régimódi filmkészítés iskoláját követi, miáltal elég. Ezért kétségtelen, hogy a Motorosok nem való mindenkinek, viszont annak, aki bírja ezt az életformát vagy szubkultúrát, nagyon bejöhet.

