Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész filmkritika

Mivel az immár öt éve a mozikban bemutatott Utóhatás nagy siker volt, Tom Cruise-nak és a Paramount stúdiónak esze ágában sem volt leállni az M:I szériával, hiába, hogy az örökifjú színész időközben már a hatodik x-et is betöltötte. Mivel azonban ő sem akciózhat a végtelenségig, és mert egyszer minden sorozatnak muszáj véget érnie, végül a Mission Impossible sztorija is elérkezett a lezáráshoz. Igaz, a ténylegesen utolsó rész még mindig hátra van, mivel a stúdió a trendeknek megfelelően úgy döntött, inkább kettévágja a finálét.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a COVID-járvány is nagyban hátráltatta a forgatási és az egyéb munkálatokat. De így legalább Cruise-nak, illetve a már több epizód óta legfőbb alkotótársának, az író-rendező Christopher McQuarrie-nak még több idő állt a rendelkezésére, hogy kitalálja, hogyan lehet tovább fokozni a hihetetlenebbnél hihetetlenebb kunsztokat, melyeket Cruise többnyirte még mindig saját maga hajt végre.Miközben a munkamániás színész töretlenül bírja a nyaktörő tempót és mutatványokat, a stúdió arról is gondoskodott, hogy további jónevű és dekoratív kollégákkal legyen körülvéve. Szép nők, pörgős akciók, ütős látvány, magas tét, feszültség és az elmaradhatatlan humor - ezek az M:I széria alapvető kellékei, melyekből ezúttal sincs hiány, sőt. De vajon Cruise, McQuarrie és alkotótársaik meg tudták-e tölteni mindezt annyi tartalommal, hogy még mindig elég érdekes és szórakoztató legyen a nézők számára?

Ethan (Tom Cruise) semmiképp sem szeretné elveszteni a kulcsszereplő Grace-t (Hayley Atwell) az akció forgatagában

Ethan Huntnak (Cruise) ez alkalommal egy félelmetes új fegyvert kell kézre kerítenie, melynek azonban nincs konkrét helye, mivel alapvetően egy öntudatra ébredt mesterséges intelligencia. Irányításának vagy leállításának egyetlen módja egy high-tech kulcs, melynek viszont mindkét felére szükség van, és magának a zárnak a helye szintén ismeretlen.A titokzatos entitás egyetlen eleven megtestesítője a kegyetlen és számító Gabriel (Esai Morales), akivel szemben ráadásul Ethannek régi elszámolnivalója akad. Mivel azonban a kulcsot a világ sorsát meghatározó fegyver megszerzése miatt nem csupán Gabriel, hanem lényegében a Föld összes kormányügynöksége is kézre akarja keríteni, hősünknek minden eddiginél komolyabb konkurenciája támad küldetése végrehajtásában.Ennek tetejében abban sem lehet biztos, hogy korábbi barátnője és bizalmasa, Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) vele van-e vagy ellene, és még egy elszánt és agyafúrt tolvaj, Grace (Hayley Atwell) is beleköp a levesébe. Így hát miközben Ethan újfent végigjárja a fél világot a veszély semlegesítése és a világ megmentése érdekében, leginkább csak régi bajtársai, Luther (Ving Rhames) és Benji (Simon Pegg) segítségére számíthat...

Luther (Ving Rhames) és Benji (Simon Pegg) is a kulcs másik felét keresi

A fenti szinopszist elolvasva alighanem sokaknak az jut először az eszébe, hogy már megint egy közhelyes cselekménnyel van dolgunk, melyben hősinknek ismételten egy, az egész világra nézve rendkívül veszélyes fenyegetéssel kell szembenéznie. Ez persze alapvetően így is van, és jelen esetben, az aktuális trendeknek megfelelően ezúttal ezen ellenség nem más, mint a mesterséges intelligencia.A lényeg ettől függetlenül mindig az, hogy maga a kész film milyen összképet mutat - ebből a szempontból pedig azt kell mondjam, hogy az alkotók újfent hozták a formájukat, ésSzerencsére azért nem csak a bejáratott klisék puffogtatására támaszkodtak, és az M:I - Leszámolás első része kellőképpen. Ennek megfelelően középpontba kerül a dezinformáció, a fogyatkozó energiaforrásokért folytatott küzdelem, illetve általában a nemzetek rivalizálása, amely a maga módján egész hiteles háttérként szolgál.

A bérgyilkos Paris (Pom Klementieff) is nehezen hiszi el, mekkora genya tud lenni a főnöke, Gabriel (Esai Morales)

Természetesen ahhoz ennél több kell, hogy a sztori igazán izgalmas legyen, így többnyire. És pláne mivel fináléról van szó, újfent fontos szerephez jut a múlt felhánytorgatása, a befejezetlen ügyek és a régi sérelmek rendezése, amihez Gabriel talán kissé túlságosan is titokzatos és picit egysíkú, mégis igen meggyőző figurája szolgál.Ez pedig elsősorban annak köszönhető, hogy Esai Morales karizmatikus színész és valóban olyan főgenya, akinek már a tekintetétől is kirázza a hideg az embert. Gabriel ezáltal lényegében arccal ruház fel és valamelyest megfoghatóvá tesz egy olyan ellenséget, mely alapvetően láthatatlan, és mindig csupán a háttérből mozgatja a szálakat.Ily módon viszontjellege is megmarad, miközben az M:I stílusosan küzd az MI ellen, folyamatosan szembesülve a dilemmával: hogyan lehet legyőzni egy olyan, önmagát rohamléptekben fejlesztő entitást, amely mindig egy lépéssel az ember előtt jár?

Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) mindig levadássza a célpontját, bárki legyen is az

Tény, hogy a jellemek általában éppen csak annyira kidolgozottak, amennyire nagyon muszáj, ennek ellenére az egyes karakterek jól szolgálják a számukra kijelölt szerepeket. Igaz ugyan, hogy néha nehéz követni, ki kivel van és mi motiválhatja, ugyanakkor az emberek általában az életben sem csak jók vagy rosszak, és bizony nem ritka a köpönyegforgatás sem.Amiért azonban az egész jól működik, az alighanem az, hogya feszültség, a dráma és a humor között. A fordulatos cselekmény jóformán egy percre sem engedi, hogy unatkozzunk, a kiváló fényképezésnek és vágásnak köszönhetően pedig nézőként szinte az akció kellős közepén érezhetjük magunkat.A bemutatott akciók persze néha valóban eltúlzottak, de korántsem ugyanabban a léptékben, mint mondjuk a Halálos iramban filmek esetében. Mint az egyik legdrágább filmbe a történelemben, az M:I - Leszámolás első felvonásába igen nehéz belekötni, a jobbára praktikus módszerekkel készült trükkök legfeljebb néhány alkalommal hatnak mesterkéltnek.Összességében egy látványos, végig pörgős moziról beszélhetünk, ami lényegében. Reméljük, az egy év múlva várható végső lezárás sem fog csalódást okozni...

