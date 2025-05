Mission: Impossible - A végső leszámolás filmkritika

A Mission:Impossible mozis franchise mára jóformán márkanévvé vált, melyet Tom Cruise, napjaink ünnepelt, noha immár hatvan felett járó akciósztárjának neve fémjelez. A két évvel ezelőtti Leszámolás - 1. részt követően már minden rajongó tűkön ült a folytatásra várva, melynek címe ugyan némileg megváltozott, ám még mindig elég egyértelműen utal a széria végleges lezárására. S bár ezt alapvetően meg is kapjuk, állítólag az író-rendező Christopher McQuarrie és mások nyitottak a további folytatásra...

De ne szaladjunk ennyire előre - már csak azért se, mert A végső leszámolás esetében a világ egyik legdrágább filmjével van dolgunk, lévén egyes becslések szerint a produkció elkészítése majdhogynem 400 millió dollárba került. A számtalan különböző, nem ritkán ikonikus helyszín, a rengeteg kütyü, jármű, speciális effektus és egyebek részben talán indokolják is ezt a hatalmas számot, de az biztos, hogy az alkotók, a színészek és a stúdió egyaránt mindent beleadott azért, hogy a sorozat méltó lezárást (vagy micsodát) kapjon.A Mission: Impossible erőssége kezdetektől fogva a középpontjában álló titkos akciócsoport tagjai közöttivolt. Az előző részben még a korábbiakhoz képest is nagyobb hangsúlyt kapott a kitaszítottakból az amerikai kormány ügynökeivé vált emberek csapata, akik még a világ nagyhatalmaival is szembemennek, ha szükségesnek érzik. A csapatnak ezúttal talán még az eddigieknél is nagyobb kihívással - vagy, ha úgy tetszik, még lehetetlenebb küldetéssel - kell szembenéznie: meg kell fékeznie mind az emberiség elpusztítására törekvő mesterséges intelligenciát, mind pedig azokat, akik irányítani akarják...

Ethan (Tom Cruise) és Gabriel (Esai Morales) folyton egymás kijásztásán töri a fejét

Miután Ethan Hunt (Cruise) és csapata az előző részben megszerezte a szinte mindent látó Entitás legyőzéséhez szükséges kulcsot, még mindig nem tudják pontosan, hol keressék a Szevasztopol tengeralattjárót, amely immár jónéhány éve elsüllyedt a forráskóddal a fedélzetén. Az Entitásnak dolgozó Gabriel (Esai Morales), Ethan régi ellenlábasa szintén a kódra pályázik, ő azonban nem elpusztítani, hanem uralni akarja vele az öntudatra ébredt mesterséges intelligenciát.A világ kormányai, köztük az amerikaival, természetesen ugyanerre törekednek, annak érdekében, hogy előnyre tegyenek szert riválisaikkal szemben. Mivel félő, hogy az Entitás elpusztítása egyben a világháló végét és egyben a világgazdaság összeomlását okozná, a CIA igazgatója, Eugene Kittridge (Henry Czerny) és ügynökei mindenképp meg akarják gátolni Ethant és társait annak kivitelezésében.Bármi is történjék, a játszma látszólag csak veszteséggel és számtalan áldozattal érhet véget. A rendívül kedvezőtlen esélyek ellenére azonban Ethan mégis úgy dönt, hogy vállalja a lehetetlen küldetést, még akkor is, ha a saját életével kell fizetnie érte...

Sloane elnök (Angela Bassett) igyekszik jó döntést hozni ott, ahol elvileg nincs jó döntés

Az M:I és az MI ehelyütt kibontakozó küzdelme epikus és grandiózus, még akkor is, ha mára kissé elcsépeltnek számít, lévén elég sokszor láthattunk már hasonló felállást különböző filmekben, regényekben vagy akár videojátékokban. A téma ugyanakkor kétségkívül egyre aktuálisabb, és a Leszámolás - 1. részt követően azt kell mondjam, hogy a világ aktuális helyzetére való reflektálás, a mesterséges intelligencia és a nukleáris fegyverek által képviselt fenyegetés, illetve a nemzetek közötti rivalizálás tekintetében újfent prominens és elgondolkodtató.A film elején az aktuális küldetés rendhagyó volta lényegében azonnal megadja az alaphangulatot, miszerint Ethannak és csapatának a szokásos hősködés helyett inkább azonnal meg kéne adniuk magukat, a birtokukban lévő kulccsal együtt. Az elvileg már feloszlatott IMF, azaz Impossible Mission Force tagjai természetesen ezúttal sem hazudtolják meg magukat, és csakis azt a küldetést vállalják, amelyet értékrendjük alapján vállalni akarnak: az Entitás teljes legyőzését, lehetőleg áldozatok nélkül. Az pedig, hogy a narratíva szerint ez nem lehetséges,

Lehet, hogy ez a kis búvárkodás sem volt annyira jó ötlet?

A probléma inkább abban jelentkezik, hogy az alkotók a téttel együtt a csapat elé állított lehetetlen helyzeteket is még tovább fokozták, pedig már nemigen volt hová fokozni őket. A bemutatott akciók, kunsztok és menekülések, és most még a korábbiakhoz képest is gyakrabban merülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon mennyit bírhat ki még egy ember, bármennyire képzett és jó karban lévő illetőről legyen is szó.Persze aki beül a sorozat valamely részére, az már általában tudja, hogy nem szabad túlságosan sok realizmusra számítani. Így alapvetően a szokásos akciófilmes kliséket (szadista főgonosz, menekülés az utolsó pillanatban stb.) is elnézzük a filmnek, mint ahogy azt is, hogy. Az utóbbi legfeljebb olyankor elég vicces, amikor a szereplők azt hangoztatják, hogy váratlan húzásokra van szükség, különben az Entitás mindig egy lépéssel előttük jár.Hasonlóképpen felemás szájízt ad a látottaknak a széria egyes eseményeinek utólagos magyarázata, ami időnként egészen más színben tünteti fel a dolgokat. S bár azt még nagyjából elhisszük, hogy bizonyos szempontból Ethan tehet mindenről, de hogy senki más nem hozhatja helyre a dolgokat és mentheti meg a világot, azt már kevésbé. Mint ahogy többször az sem igazán világos, hogyan következnek egymásból bizonyos események, illetve "véletlenek".

Ethan, Grace (Hayley Atwell) és Benji (Simon Pegg) között továbbra is maximális az összetartás - többnyire legalábbis...

Azzal együtt azonban, hogy némileg elcsépelt és túlkomplikált a narratíva,alapvetően képes kárpótolni az embert. A humor és a feszültség egyvelege úgyszintén eléggé rendben van, ami garantálja, hogy nem fogunk unatkozni. (A férfi nézők szempontjából nyilván az sem mellékes szempont, hogy Hayley Atwell még negyven felett is iszonyúan szexi.)A legfontosabb ugyanakkor talán mégis az, hogy bár egyes tagjai felcserélődtek az idők során,társaság benyomását kelti, akik nagyon is törődnek egymással. S mivel a produkció érzelmileg megfog bennünket mind a bemutatott interakciók, mind pedig a közvetített gondolatok és a végszóként szolgáló fontos üzenet révén, még néhány elcsépelt bölcsességet is hajlamosak vagyunk elnézni neki.Minden hibája ellenére tehát A végső leszámolás egy, és alapvetően méltó lezárása a szériának, de legalábbis Ethan Hunt és társai eddigi történetének. Hogy aztán esetleg folytatódik-e még tovább a franchise, annak (400 milliós költségvetés ide vagy oda) jó eséllyel nem ennek a filmnek a bevételei fognak gátat szabni...

