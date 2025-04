Mennydörgők filmkritika

Az Amerika Kapitány: Szép új világ volt az első idén az MCU összesen három mozis megjelenéséből, de nem igazán aratott sikert a nagyközönség soraiban. Bár tavaly a Deadpool & Rozsomák igen kedvező fogadtatásban részesült, a "franchise-fáradtság" már igencsak rányomta a bélyegét általában véve a Marvel összes produkciójára. Ilyen helyzetben pedig Kevin Feige stúdiófőnöknek és csapatának meglehetősen ütős anyaggal kell előrukkolnia ahhoz, hogy ismét hengerelhessen a mozikasszáknál.

A majdnem 1,4 milliárd dolláros bevételével magasan minden idők legtöbbet kaszált R besorolású (vagyis csak felnőttek ajánlott) filmjévé előlépett Deadpool & Rozsomákhoz hasonlatos siker azonban korántsem terem minden fán, ahogy mondani szokták. Az irány mindenesetre követendő lehet(ne), s bár a Mennydörgők nem rendelkezik ilyen magas életkorbeli megkötéssel, Feige és a Marvel alighanem jól jár, ha igyekszik minél inkább viccesre és könnyedre venni a figurát.Mindazonáltal maga a koncepció, miszerint, egyáltalán nem új keletű - elég csupán a DC által tető alá hozott két Öngyilkos Osztag mozira gondolni, melyek közül a második szintén eléggé nagyot robbantott. A téma tehát távolról sem ismeretlen a képregények rajongói számára, de vajon mennyire képes még lázba hozni őket, pláne a szélesebb nagyközönséget?Na és persze az sem mindegy, mennyire szolgálja a Mennydörgők a szimpla szórakoztatást, és mennyire sulykolja az MCU további építését, melyet már így is egyre nehezebb követni. Kritikánk folytatásából hamarosan erre is fény derül!

Bucky Barnes (Sebastian Stan) immár többször visel öltönyt, mint terepruhát

Az új Fekete Özvegy, Jelena (Florence Pugh) továbbra is küzd testvére, Natasha Romanoff elvesztésével, miközben apja, a korábban Vörös Őrként ismert Alekszej (David Harbour) is csak tengődik a dicső múltra emlékezve. Jelena számára az jelenti az egyetlen, ámbár igen kiábrándító célt, hogy különféle fedett akciókat hajt végre a CIA ambiciózus vezetője, Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) megbízásából, aki azonban vád alá kerül gyanús üzelmei miatt.Valentina sajátos elképzelési az ország megvédéséről egészen odáig vezetnek, hogy egy olyan szuperkatonát hoz létre, aki gyakorlatilag legyőzhetetlen. Azonban hamarosan kiderül, hogy az Őrszem (Lewis Pullman) rendelkezik egy felettébb sötét oldallal, mely egyáltalán nem engedelmeskedik senkinek, a benne rejlő sötétség pedig képes felemészteni akár az egész emberiséget.A Valentina ellen immár kongresszusi képviselőként küzdő, korábban a Tél Katonájaként ismert Bucky Barnes (Sebastian Stan) Bosszúállók híján kénytelen néhány levitézlett szuperhősből csapatot verbuválni a veszély elhárítására, melyhez - a Fekete Özvegyen és a Vörös Őrön túl - csatlakozik többek közt az Amerika Kapitányként megbukott John Walker (Wyatt Russell) és a szilárd tárgyakon átmenni képes Szellem (Hannah John-Kamen) is. De vajon képes lesz-e helyettesíteni ez a szedett-vedett társaság az igazi Bosszúállókat?

A CIA-s Valentina ((Julia Louis-Dreyfus) nagyban keveri a lapokat, Amerika Kapitány meg sehol

Mivel az ilyen és hasonló történetek immár lerágott csontnak számítanak, lényegében csak magán a megvalósításon múlik, mennyire lehet sikeres egy efféle produkció. Így számomra az volt a fő kérdés, amikor beültem a Mennydörgőkre, hogy vajon a Marvel meg tudja-e csinálni még egyszer azt, amit James Gunn már többször megtett A galaxis őrzőivel, vagy akár a DC-nek készített második Öngyilkos Osztaggal.Furcsamód azonban ahogy telt a játékidő, úgy feledkeztem meg egyre inkább a fent említett filmekről, mivel a Mennydörgők annyira különböző lett azoktól. Be kell vallanom, nem egészen azt kaptam, amit vártam, és a maga módján igencsak meglepett Feige és Jake Schreier rendező produkciója.A legmeglepőbb az volt számomra, hogy, pedig az előzetesek és a marketingkampány alapján valószínűleg nem voltam egyedül azzal, hogy egy poénokkal teletűzdelt mozit vártam. Ehhez képest talán egyetlen igazán ütős poén sincs az egész produkcióban, s bár a szereplők ott is folyton húzták egymást, a Mennydörgök távolról sem sorolható egy súlycsoportba a Deadpool & Rozsomákkal.

Az új Fekete Özvegy, Jelena (Florence Pugh) egyre kevésbé élvezi a munkáját

Félreértés ne essék, a könnyed hangvétel nagyon is jellemző a narratívára, ugyanakkor, mint amire előzetesen számítani lehetett. Ez egyrészt az önmagával küzdő Jelena sztorijának köszönhető, aki valójában végig a film központi karaktere. Elsősorban az ő történetét viszi tovább a narratíva - ami azért is talál be, mert Florence Pugh élete egyik legjobb alakítását nyújtja a szerepben -, miközben a csapat többi tagjának, illetve egészének sorsa is terítékre kerül.Bár tény, hogy továbbra is megvan az MCU-ra jellemző világépítés, ezúttal inkább, és némi pluszt is kapunk a mondanivaló tekintetében. Bár eredetinek ezt sem lehet nevezni, az üzenet a magányról és a saját árnyainkkal való megküzdésről továbbra is abszolút aktuális téma. Az Őrző sztorija pedig alapvetően nem más, mint egy újabb esettanulmány a hirtelen kapott hatalomról, a kísértésről és annak feldolgozásáról, illetve az azzal járó felelősségről.

A Vörös Őr (David Harbour) továbbra is számtalan kínos pillanatot okoz fogadott lányának

Mindent összevetve a Mennydörgők távolról sem hibátlan film, ám ebben az esetben talán az a legfontosabb, hogy a legtöbb néző számára nem lesz közömbös, mivel. Ez valószínűleg még akkor is igaz, ha nem vagyunk különösebben jártasak az MCU-ban, és ezúttal szerencsére nem kell számítanunk a multiverzummal kapcsolatos kavarásra.Mindennek ellenére nagyban hozzájárul a látottak megértéséhez, ha ismerjük az előzményeket. A leginkább releváns és ajánlott címek A Sólyom és a Tél Katonája, a Fekete Özvegy, valamint A Hangya és a Darázs, de tulajdonképpen egyik megtekintése sem lényeges feltétele annak, hogy valaki élvezni tudja a Mennydörgőket.S bár a narratívát tekintve egy meglehetősenvan dolgunk, összességében egészen szórakoztató moziélményt nyújthat bárki számára. A rajongók pedig újfent számíthatnak arra, hogy a stáblista után egy hosszabb zárójelenet várja őket, ami egyenesen átköti a sztorit a hamarosan érkező Fantasztikus Négyes filmhez, illetve az azt jövőre követő, újabb Bosszúállók mozihoz.

