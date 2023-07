Kísértetkastély filmkritika

Jelen kritikánk tárgya különleges abban az értelemben, hogy egy Disney-parkbeli látványosság alapján készült, ennek ellenére korántsem az első mozi ebben a kategóriában. Többek között magának a Kísértetkastélynak is volt már egy filmadaptációja 2003-ból, melyben Eddie Murphy vitte a prímet, és alaposan elhasalt. Persze tudjuk, hogy a 21. századi Disney, eme mindent és mindenkit bekebelező és újrahasznosító stúdióóriás igen kitartó, és az ilyen apróságok sem feltétlenül szokták eltántorítani. Mindazonáltal abszolút jogosnak tűnik a kérdés: vajon mennyire volt szükség erre az új változatra?

Mint elődje, a 2023-as Kísértetkastély is egy affélejellemezhető, habár hivatalosan inkább horror-vígjátéknak titulálják. "Fejlesztése" már a 2010-es évek elején elkezdődött, és eredetileg Guillermo del Toro vezényletével készült volna, aki azonban egy idő után teljesen kiszállt a projektből. Hogy miért? Nos, a Disney úgy ítélte meg, hogy az általa leadott forgatókönyv túlságosan ijesztő ahhoz, hogy családbarát legyen...Végül a stúdió úgy döntött, hogy Justin Simient ülteti a rendezői székbe, aki még igen kevés nagyjátékfilmes tapasztalattal és elismertséggel rendelkezett. Ennek ugyanakkor kétségkívül megvolt az az előnye, hogy jobban irányítható, ezért nem kellett tartani a szokásos "kreatív nézetkülönbségektől". És amíg a Simien által írt Lando (Star Wars) sorozat parkolópályán pihen, miért is ne ugorhatott volna be ledirigálni egy olyan produkciót a Disney-nek, amit a nagyobb nevű rendezők közül valószínűleg senki sem vállalt volna?

Gabbie (Rosario Dawson) és fia hamar rájön, hogy valami nem stimmel az új otthonukkal

Mivel alapvetően egy vidámparki látványosságról van szó, a történettől aligha számíthattunk sok meglepetésre. A cselekmény a hagyományos,koncepciójára épül, ami ez esetben egy kisebb kastély méretű épület az amerikai New Orleans városának közelében.Meggondolatlan módon ide költözik be Gabbie (Rosario Dawson) kamaszodó fiával, Travis-szel (Chase W. Dillon), hogy új életet kezdve panziót nyisson. Amikor azonban rájön, hogy a házban lézengő kísértetektől nem is olyan könnyű megszabadulni, egy rámenős paphoz, Kent atyához (Owen Wilson) és egy paranormális nyomozóvá avanzsált egykori tudóshoz, Benhez (LaKeith Stanfield) fordul segítségért.Mivel azonban a szellemek kiűzése felettébb kemény diónak bizonyul, végül még egy történelemprofesszort, Bruce Davist (Danny DeVito), valamint egy tapasztalt médiumot, Harrietet (Tiffany Haddish) is bevonják a küldetésbe. Eközben viszont a ház egykori ura, a könyörtelen Hatbox-szellem (Jared Leto) már ki is szemelte magának utolsó áldozatait gonosz terve betetőzéséhez...

Ben (LaKeith Stanfield) és Davis professzor (Danny DeVito) igyekszik rájönni a ház titkára

Mint a fentiekből is látható, a Disney-nek igen patinás színészgárdát sikerült összeverbuválnia a produkcióhoz. A tapasztalatok azonban már bebizonyították, ez sem jelent garanciát semmire a film minőségével kapcsolatban, ami adott esetben meglehetősen szubjektív megítélés alá eshet.Egyrészt azért, mert van, ami a gyakorlatban, interaktív formában képes nagyon jól működni, a filmvásznon viszont már jóval kevésbé, és a Kísértetkastély alapvetően ebbe a kategóriába sorolható. Az alkotók hiába is próbálják visszaadni a szellemjárta házban átélt izgalmakat, azokat, mint ahogyan a helyszínen a valós effektek segítségével átélhetők.Ez annak ellenére így van, hogy a technikai megvalósításba nem nagyon lehet belekötni, és még csak azt sem lehet mondani, hogy ne volna látványos a film. A gond leginkább az, hogy a látottak többnyire nem igazán érik el az ember ingerküszöbét - különösen akkor, ha egy felnőtt, már jónéhány filmet látott illetőről van szó.

Madame Leota (Jamie Lee Curtis) rejtélyes módon egy kristálygömbben ragadt

Ehhez mégis hozzájárul, vagyis túlságosan sok újdonságot nem képes felmutatni a produkció. A filmekben kevesebbet látott New Orleans-i kultúra beépítése a történetbe ugyan mindenképpen pozitívum, az már kevésbé, hogy a felvezetést követően gyakorlatilag teljesen a kísértetházra koncentrál a cselekmény.Úgy tűnik, a narratíva sokkal inkább a kamaszok és legfeljebb a fiatal felnőttek szórakoztatására koncentrál, ezért legfőképpen ők lehetnek a célközönség. A kisebb gyerekek számára a látottak néha még így is túl ijesztőnek bizonyulhatnak, ami pedig a szülőket illeti, megítélésem szerint az idősebb korosztályok számára jobbára túlságosan infantilis és unalmas a produkció, de talán az amerikai kultúrához szokott nézők jobban tudják majd értékelni.S bár ezen okok miatt igazi, amolyan univerzális családi filmnek nem nevezném a Kísértetkastélyt, azért azt el kell ismerni, hogy, illetve komolyabb mondanivalóval is. Az elmúlásról, illetve annak feldolgozásáról szóló szál még a fiatalabbak számára is érthető és befogadható módon került bemutatásra, és az is tény, hogy világszerte sokan hisznek a szellemekben, és hogy a spiritualitás az emberi élet szerves részét képezi.

Kent atya (Owen Wilson) nem tudja, készen áll-e erre az egészre

Kár, hogy a film igen keveset tud kihozni ebből a témából, és leginkább az agyatlan szórakoztatást célozza meg, ám még azt sem valami merészen teszi. Guillermo del Toro eredetileg nem a való világban, hanem egy alternatív valóságban képzelte el a történetet, ami kétségtelenül izgalmasabb lehetett volna, mint a ki tudja, hányadik kísértetjárta házról szóló, sablon produkció.Azt már sajnos sosem tudjuk meg, hogy a sajátos fantáziával és egyéni látásmóddal megáldott del Toro mit hozott volna ki a projektből. Ebben a formában viszont a Kísértetkastély legújabb változata tipikusan olyan film, amit az ember esetleg egy unalmas estén megnéz a tévében, hogy azután igen. Nem valószínű, hogy a Disney-t majd éppen ez a mozi fogja kihúzni a csávából a várakozásokhoz képest alulteljesítő Indiana Jones fiaskója után...

