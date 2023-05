Halálos iramban 10. filmkritika

Egyszer minden széria véget ér, így előbb-utóbb az immár több mint húsz éve futó Halálos iramban franchise sem kerülheti el a sorsát. Egyrészt sem a hatvanhoz közelítő Vin Diesel, sem a többiek nem csinálhatják ezt örökké, másrészt azért általában van egy pont, amikor elérkezünk oda, hogy már nemigen lehet többet kihozni az adott témából.

Habár ezen széria esetében már jóval korábban úgy véltük, hogy eljött ez a pont, a 10. rész elvileg már valóban a Halálos iramban franchise utolsó előtti epizódja. (Azért nem az utolsó, mert a finálé az új trendnek megfelelően két részből áll.)Ha úgy vesszük, némi vérfrissítésre azért sor került: miután Justin Lin a szokásos "kreatív nézetkülönbségekre" hivatkozva elhagyta a produkciót, Louis Letterier (A szállító 1-2, A hihetetlen Hulk, A titánok harca) vette át a rendezői széket, és némileg át is írta a forgatókönyvet.Mindez persze semmit sem változtatott ama tényen, hogy a Halálos iramban mindig is a dögös verdákról és csajokról, a tesztoszteronról, a versenyekről meg a hajmeresztő akciókról szólt, és ez most sincs másként. De pusztán azzal, hogyaz alkotók, vajon mennyire sikerült ellensúlyozni a franchise-kifáradás meglehetősen súlyos tüneteit?

A krisztusosan ördögi Dante Reyes (Jason Momoa) pokolra küldené Domot és társait

A film egy régi esemény felidézésével indít, amikor is Dominic Toretto (Diesel) és csapata végett vetett egy brazil drogbáró, Hernan Reyes életének és birodalmának egy hídon Rio de Janeiróban. Azzal viszont nem voltak tisztában, hogy Reyes fia, Dante (Jason Momoa) szemtanúja volt a történteknek, melyek igencsak mély nyomot hagytak benne.Miután Dante azzal töltötte az elmúlt tízegynéhány évet, hogy tervet szőtt Dom és társai megleckéztetésére és megbüntetésére, csapdát állít a csapatnak, és szanaszét szórja őket a világ körül. Miközben hősünk és felesége, Letty (Michelle Rodriguez) kétségbeesetten igyekszik megvédeni nyolcéves fiát (Leo Abelo Perry), a többiek Mr. Senki ügynöksége elől kénytelenek menekülni, ahol szintén őrségváltás történt.S bár Dom és társai néhány új és régi szövetséges segítségére is számíthatnak, akadnak olyanok, akik elárulják őket. És amikor már úgy tűnik, minden szerencsésen megoldódhat, a megszállottan a bosszút hajszoló Dante mindig előrukkol valamilyen kellemetlen meglepetéssel...

Domnak (Vin Diesel) minden lóerőre és szerencsére szüksége lesz, hogy megvédje szeretteit

Mint látható,a sztorival kapcsolatban, lévén egészen az 5. részig nyúltak vissza ötletért az alkotók, hogy egy szerintük méltó, új főellenséget találjanak. (Hiába, az ilyen hosszúra nyúlt szériáknál mindig van egy-két utólag előkerült, korábban ismeretlen szereplő, aki szintén akar magának egy szeletet a tortából.) Ennek mondjuk igencsak megadták a módját, mivel Dante Reyest még az Ötödik sebesség eseményeibe is beillesztették, hogy azok ilyetén felidézése képezze a 10. rész nyitányát.Ennek megfelelően a sztori ezúttal végig akörül forog, hogy, mivel olyan sok rosszfiú dolgába ütötte már bele az orrát, hogy ez előbb-utóbb elkerülhetetlenné vált. A konfliktus tehát még személyesebb, mint korábban bármikor, és természetesen a "család" is ugyanúgy megissza a levét, mint maga a védelmező szerepében tetszelgő protagonista. Ahhoz pedig, hogy mindez akár csak egy kicsit is ütős legyen, szükség volt egy olyan antagonistára, mint a Momoa-féle karizmatikus szociopata, még ha kissé közhelyes is a figura.

A család még mindig a legfontosabb, jelentsen bármit is pontosan

Emellett a középpontban természetesen továbbra is a sokat emlegetett család áll, és hogy általában a generációk hogyan adják tovább egymásnak a stafétabotot. S bár tény, hogy ezzel kapcsolatban a narratíva megfogalmaz néhány alapvető igazságot,, a széria esetében immár szintén egyre gyakoribbá vált múltidézéssel (lásd visszatekintések és hivatkozások Paul Walker karakterére) egyetemben.Persze a történet tekintetében nem is lehetett másra számítani, azonban ennél nagyobb problémák is akadnak a produkcióval, melyek szintén nem idegenek a franchise-tól. Az egyik ilyen a többnyire igénytelen, kifinomultnak egyáltalán nem mondható humor, ami legfeljebb a feszkó levezetésre lenne jó - már ha egyáltalán lehetne beszélni bármiféle igazi feszültségről.Mivel azonban magát, így nézőként feszültséget érezni sem igazán lehetséges. A filmben dögivel akadnak olyan szituációk, amikor vagy a karakterek viselkedése, vagy a bemutatott akciók egész egyszerűen. Egyes szereplők hihetetlenül gyorsan állnak át a másik oldalra, és Jason Momoa időnként túlzásba vitt ripacskodása sem sokat segít a helyzeten.

Jakob (John Cena) is elő tud húzni egy-két meglepetést, ha nagyon muszáj

Mivel a finálé két részre lett bontva, az első felvonás végén mi mást is várhattunk volna, mint egy cliffhangert, ami teljességgel a levegőben lógva hagyja a cselekményt. A stáblista közbeni jelenet úgyszintén arra lett kihegyezve, hogy felborzolja a kedélyeket, és rávegye a nézőt a záró epizód megtekintésére.

Nyilván aki már látott néhány Halálos iramban mozit, az jól tudja, hogy az egész leginkább csak arról szól, hogy bámuljunk ki a fejünkből, és. Látszik, hogy ez alkalommal sem szabtak gátat az extravagáns akciók felvételéhez szükséges költségvetésnek - a film végül nagyjából 340 millió dollárba került, amivel a történelem egyik legdrágább produkciójának számít.Annak ellenére, hogy a Halálos iramban 10. sem tartozik az agyat megdolgoztató epizódok közé, azt el kell ismerni, hogy nincs benne sok üresjárat, így időnk sem igazán jut az unatkozásra. Ezért annak, aki ennél nem vágyik semmi többre, egyszeri kikapcsolódásra teljességgel alkalmas lehet a film, amely egy fokkal kevésbé fullad érdektelenségbe, ésUgyanakkor ha valaki egy kicsit is zokon veszi, ha hülyének nézik, az jobban teszi, ha inkább ezt az epizódot is elkerüli. Annyi biztos, hogy mi itt a szerkesztőségnél már nagyon várjuk a végét...

Halálos iramban 10. előzetes