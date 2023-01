Fortune-hadművelet: A nagy átverés filmkritika

Guy Ritchie, az angol rendező-fenegyerek, aki a kemény akciókról és fanyar, macsó humoráról ismert, immár igen tekintélyes mennyiségű mozit tett le az asztalra, még ha elsősorban a hazájában játszódó gengszterfilmekről vált is ismertté. S bár több évtized után még az ő számára is nehéz valami újdonsággal előrukkolni, azért akad még jónéhány terület, ahová eddig nem vagy csak érintőlegesen kalandozott.

Ezúttal, miközben azért - mint azt már ama tény is előrevetíti, hogy Jason Statham a főszereplő - a tőle majdhogynem mindig elvárt akciókból sem keveset láthatunk. A Fortune-hadművelet lényegében olyan, mintha egyéb ötlet híján Ritchie is elkészítette volna a maga Mission: Impossible verzióját, legfeljebb annak hangvételét vette még komolytalanabbra.Statham mellett olyan, korábban felkapott színészeket szerződtetett a főbb szerepekre, mint Hugh Grant, Josh Hartnett vagy Cary Elwes. Az általuk játszott figurák időnként kissé karikaturisztikusnak vagy parodisztikusnak tűnnek, ráadásul maga a cselekmény és a közben keletkező hullák száma sem teszi egyértelművé, Ritchie mennyire szeretné, ha komolyan vennénk a látottakat. A valódi izgalomhoz azonban elengedhetetlen némi hitelesség - de vajon mennyit várhatunk ilyesmiből egy Guy Ritchie filmben?

A nevem Fortune. Orson Fortune (Jason Statham).

Orson Fortune (Statham) egy amolyan Ethan Hunt-szintű szuperügynök, azzal a különbséggel, hogy sokkal inkább el van telve saját magával. Még azt is zokon veszi, amikor nyaralás közben főnöke, Nathan Jasmine (Elwes) bevetésre hívja, mivel a hazájának szüksége van rá.A helyzet ugyanakkor nem csupán kritikus, de felettébb homályos is: nem ismert sem a titokzatos eszköz eltulajdonítójának, sem a megrendelőjének a személye, mint ahogyan maga az eszköz sem. Mindössze annyi biztos, hogy a közvetítésben a hírhedt, milliárdos fegyvercsempész, Greg Simmonds (Grant) kavarja a lapokat.Hogy beférkőzzön a fickó bizalmába, Fortune és új, kéretlen társa, a csinos és talpraesett Sarah Fidel (Aubrey Plaza) "szépen megkéri" Hollywood egyik legnagyobb filmsztárját, Danny Francescót (Josh Hartnett), hogy tartson velük Simmondshoz, aki egyenesen rajong érte. A dolgok azonban nem teljesen úgy alakulnak, ahogy arra Fortune és társai számítanak...

Greg Simmonds (Hugh Grant) szeret élni, de az üzletet nagyon komolyan veszi

A történet maga tehát teljesen szokványosnak mondható, még ha az álomgyári sztár figurájának bevonása némileg színesíti is a palettát. S bár a konkurens ügynökkel kapcsolatos szál úgyszintén egész érdekes lehetne, túl sokat nem kezdenek vele, így végül az is megmarad a sokszor látott klisék szintjén.Statham, a legyőzhetetlen kemény csávó és az egysorosai ugyanúgy a sztereotípiák számát szaporítják, mint Aubrey Plaza szexiskedő viselkedése és megjegyzései. Ennek ellenére tény, hogy Hugh Grant újfent kellőképpen szórakoztató - még ha kissé egysíkú is -, és Josh Hartnett éles bevetéstől parázó hírességével elég jó párost alkot.

Danny Francesco-t (Josh Hartnett) nem nyugtatja meg Fortune és Sarah (Aubrey Plaza) jelenléte

Ugyanakkor ami a párbeszédeket illeti, a szokásos beszólásokat és csipkelődéseket leszámítva azt kell mondjam, talán ez, amit valaha láttam. Az egészben a legviccesebbek talán a helyzetkomikumok, összességében viszont alig-alig lehet igazán jóízűen nevetni a látottakon.A film narratívája valójában inkább olyan, mintha Ritchie és alkotótársai felütötték volna egyforgatókönyvét minta gyanánt. Az eredetileg a fő rosszfiúknak szánt ukrán bűnbanda pedig még annál is nagyobb klisének számított volna, ám azt végül át kellett írni a forgatókönyvben (ezáltal hónapokkal kitolva a bemutató időpontját), mert időközben kitört az orosz-ukrán háború.S bár a rendező imitt-amott kétségtelenüla produkción, a hozzáadott fordulatok is inkább viccesen komolytalanok, mintsem hitelesek vagy igazán hihetőek.

Sarah nemcsak nagyszájú csaj, hanem tökös is

Annak ellenére azonban, hogy a sztori és a narratíva terén a Fortune-hadművelet csupán a megszokott sablonokat nyújtja, azt el kell ismerni, hogy. A helyszínek változatosak és látványosak, a bunyók és akciók pörgősek, és időnként még izgalmas helyzetek is akadnak.Alapvetően éppen az utóbbiak miatt jelenthető ki, hogy csak a látványos és viszonylag szórakoztató tálalás, illetve a színészek karizmája menti meg a filmet a teljes középszerűségtől. Azért reméljük, Guy Ritchie nem válik hamarosan a kiégés áldozatává, és képes lesz időben újítani. Ki tudja, legközelebb talán előrukkol egy retro sci-fi komédiával...

