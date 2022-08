Fenevad filmkritika

Ha már nyár van és forróság, miért ne látogassunk el egy kicsit az afrikai szavannákra? S bár a mozitermekben általában ilyenkor is hűvös van a csúcsra járatott légkondicionálásnak köszönhetően, a címszereplő oroszlán gondoskodik róla, hogy ha melegünk nem is lesz, legalább ne kelljen azon agyalnunk, hogy lefagy a... Persze mindez csak akkor érdekes, ha a Fenevad valóban megéri azt a pénzt, hogy ne várjuk ki inkább a tévés vagy streames premierjét.

Habár az afrikai vadon izgalmas és visszatérő téma a filmművészetben ugyanúgy, mint az irodalomban, mostanság kevés igazán népszerű vagy ismertté vált produkció született a témában. Ráadásul manapság már majdhogynem több animációs mozi vagy Disney-s újrafeldolgozás érkezik Hollywoodnak köszönhetően, mint eredeti élőszereplős alkotás...Mivel a Fenevad címszereplője egy digitálisan életre keltett nagymacska, bizonyos szempontból azt is mondhatnánk, hogy jelen kritikánk tárgya sem más, mint az. Tény, hogy az ember a természet ellen témaköre az utóbbi időben láthatóan mindennél jobban foglalkoztatja a rendezőt (lásd Everest, Sodródás), így alighanem ebben a projektben is ez vonzotta.Noha nem minden sallang nélkül, Kormákur kétségtelenül azt közvetíti felénk, hogy bármennyire is rendelkezünk mindenféle eszközökkel és fegyverekkel,. De vajon mennyire tudja ezt izgalmas és hiteles módon prezentálni a közönség felé?

Dr. Samuels (Idris Elba) és Martin (Sharlto Copley) is látja, hogy ennek a fele se tréfa

A nemrég megözvegyült orvos, Dr. Nate Samuels (Idris Elba) két lányával együtt visszatér Dél-Afrikába - arra a helyre, ahol annak idején azok anyjával is megismerkedett. A család régi barátja, a tapasztalt vadász és túravezető Martin Battles (Sharlto Copley) szívesen látja, sőt maga kíséri őket a közelben lévő vadrezervátumba.Ami azonban lélekgyógyító utazásnak indult, hamarosan a túlélésért folytatott, félelmetes küzdelemmé válik, amikor egy, a portyázó orvvadászok által feldühített, hatalmas hím oroszlán ered a nyomukba. És ha mindez még nem volna elég, hamarosan a cseppet sem megbízható vadorzók is újra felbukkannak...

Hopp a cica!!!

Olyan történettel van tehát dolgunk, mely időnként valóban képes elgondolkodtatni különböző kérdésekről, főként az ember és a természet viszonylatában. Ezek közé tartozik az is, hogy vajon az állat vagy az ember-e a rosszabb (lásd vadorzók) - ennek ellenére a fő hangsúly végighelyeződik.Egy ilyen jellegű mozi akkor éri el az ideális hatást, ha a néző képes beleképzelni magát az adott helyzetbe, hogy együtt rettegjen az állandó veszélynek kitett szereplőkkel. Egy ideig ez nagyjából sikerül is neki...Kormákur láthatóan törekszik a realizmusra, ugyanakkor igyekszik minél izgalmasabbá tenni a történetet a veszélyérzet maximálisra tekerésével. Hogy azonban végül mégsem arat osztatlan sikert, azért lehetséges, mert maga

Meredith (Iyana Halley) és Norah (Leah Jeffries) segít apjának a sérült ellátásában

Egyrészt egy hasonló filmnél nagyon sokat nyom a latba, hogy mennyire hiteles a digitális oroszlán, és e téren azért bizony akadnak hiányosságok. A dolog ma már nem is annyira a technikai részen múlik, mivel immár eléggé fejlett a számítógépes animáció ahhoz, hogy hihetően ábrázolják akár a bonyolult kinézettel és mozgással bíró állatokat is.A problémát sokkal inkább az ily módon életre keltett szereplők viselkedése jelenti, amit rendkívül nehéz valóban hitelesnek és természetesnek beállítani. Az rendben van, hogy a filmbeli oroszlán nem teljesen úgy viselkedik, mint fajtársai általában, amennyiben az orvvadászok által feldühített hím emberekre kezd vadászni. Viszont az, ahogyan ez teszi, nem mindig tűnik hihetőnek, és ez a játékidő előrehaladtával egyre inkább így lesz.

A lányok halálra rémültek ugyan, de kitartanak

Az emberi szereplők időnként még természetellenesebben cselekszenek az adott (vész)helyzetben, mint állati ellenfelük. (Elhagyják a biztos menedéket, a puskát a vállukra helyezik ahelyett, hogy kézben tartanák stb.) Bár maguk a színészek egész jók, a gyerekeket is beleértve, mindazonáltal nem mindig hat természetesnek a viselkedésük. Ez pedigKormákur és alkotótársai az ember és fenevad közötti harc közben elszenvedett sérülések tekintetében úgyszintén alaposan alálőttek a realitásnak. Lehet, hogy a forgatás előtt vagy közben orvosokkal és természettudósokkal is konzultáltak, ennek ellenére mégis többször elvetették a sulykot, miáltal a befejezés is felettébb hiteltelennek és súlytalannak hat.

Visszajövök!

Fenevad előzetes

Mindezek ellenére pozitívumként könyvelhetjük el, hogy. Alapvetően maga a családi dráma is átjön, ami lényegében arról szól, hogy az anya tragikus halála után az apának és lányainak újra össze kell kovácsolódniuk - annak ellenére, hogy adott esetben egymást és saját magukat is hibáztatják. Az ezzel kapcsolatos neheztelés újra meg újra előkerül (néha még veszélyhelyzetben is), hogy azután a film végére minden megoldódjon a maga módján.Az sem utolsó szempont, hogy az afrikai táj fényképezése gyönyörű, így a film láttán az embernek kedve támad egy kis szafarihoz. Akadnak egészen káprázatos felvételek, amelyek még egy természetfilmben is kiemelkedőek volnának. Mindent figyelembe véve azonban mégis az kell legyen a végszó, hogy a Fenevad összességében, mintsem moziban ajánlatos a megtekintése...