Fekete Párduc 2. filmkritika

Chadwick Boseman, A Fekete Párduc alias T'Challa király megszemélyesítőjének sajnálatos halála alaposan keresztülhúzta a Marvel és a Disney folytatással kapcsolatos számításait. Mivel a fekete színész a közönség szemében gyakorlatilag eggyé vált a figurával, jómagam is teljesen abban a hitben éltem, hogy nem fogják folytatni a szériát - azután persze hamar rájöttem, hogy ahhoz túlságosan komoly erők működnek Hollywoodban.

Az egyik természetesen a pénz, a másik pedig az ideológiai gépezet, amely még ebben a helyzetben is igyekszik a legtöbbet kihozni abból az immár általánossá és megszokottá vált narratívából, ami egyre inkább jellemzővé vált az álomgyárra az utóbbi évtizedben. Hogy ne legyünk teljesen igazságtalanok, meg kell jegyezni, hogy a gyökerek valójában mélyebbre nyúlnak az új keletű egyenjogúsági, Black Lives Matter, #metoo és egyéb trendeknél.A képregény megszületése idején, az 1960-as években a Fekete Párducok egy polgárjogi mozgalom volt, amely azért küzdött, hogy az USA-ban emberszámba vegyék a feketéket. S mint ahogyan e mozgalomnak megvoltak a maga hősei, úgy a képregények kultúrája is kitermelte a szuperhősöket - jelen esetben egy fiktív afrikai szuperhatalom ifjú uralkodójának személyében.Mivel Boseman halála után Kevin Feige és a Marvel nem akart másik színészt keresni a címszerepre, a széria lényegében egy túlnyomóan női figurákból álló produkcióvá avanzsált. Ennek tükrében pedig gyakorlatilag törvényszerű volt, hogy a fekete egyenjogúság helyett immár a feminizmus kerül előtérbe.

Ramonda királynőnek (Angela Bassett) duplán nehéz helyzettel kell szembenéznie fia, a király s egyben a Fekete Párduc halála után

Miután Wakanda királya, a közkedvelt T'Challa váratlanul eltávozik az élők világából, anyjának, Ramonda királynőnek (Angela Bassett) és népének egyre inkább szembe kell néznie azokkal, akik a Fekete Párduc hiányában mindent elkövetnek azért, hogy rátehessék a kezüket a csak az országban fellelhető, földönkívüli eredetű szuperfémre, a Wakanda rendkívüli technikai fejlettségét biztosító vibrániumra.Ennek következményei nem kerülnek el egy korábban ismeretlen népet sem, melynek a tenger mélyén fekvő Talokan ad otthont, és szintén igen fejlett eszközökkel, illetve haderővel rendelkezik. Vezetőjük, a mutáns Namor (Tenoch Huerta) csupán annyit szeretne, hogy hagyják békén őket, és alapvetően nem ért egyet Wakanda nyitottabb politikájával.Miközben egyre érik a konfliktus, Ramonda lánya, Shuri (Letitia Wright) még mindig elvesztett bátyját gyászolja, és a technikai fejlesztésekbe menekül. Az események azonban őt is magukkal sodorják, és végül döntenie kell: hogyan szolgálhatja a legméltóbb módon az egykori Fekete Párduc örökségét?

Shuri hercegnő (Letitia Wright) nehezen birkózik meg a gyásszal

Ahogy az alighanem már az előzetesből is sejthető volt, Boseman halála után. Az ifjú színésznőt így igencsak bedobták a mély vízbe, és tény, hogy helyettesíteni ő sem képes néhai kollégáját, kinek hiányzó karizmája végig rányomja valamelyest a bélyegét a produkcióra.Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy az alkotók és a színészek is mindent megtettek azért, hogy ez minél kevésbé legyen érezhető. Mindezt ráadásul úgy, hogy nyilván számukra sem volt könnyű feldolgozni a mindenki által kedvelt és tisztelt Boseman elvesztését, amivel kapcsolatos személyes fájdalmukat viszont többször is felhasználhatták a színészről, illetve T'Challáról való megemlékezések során.

A gyászidőszak után a hercegnő és Okoye tábornok (Danai Gurira) kiruccan egy kicsit Amerikába

Ahogy az várható volt, a szokásosnál hosszabbra sikerült bevezető rész, ennek következtében pedig igen komoly hangvételű. Később azonban fokozatosan oldódik a hangulat, és újfent megkapjuk a szokásos Marvel-féle csipkelődést és humorbombákat.A Fekete Párduc 2. tehát ilyen téren sem okoz különösebb meglepetést, így talán azon sem akadunk fenn különösebben, hogy. Mindazonáltal akadnak elgondolkodtató momentumok, melyek nem csupán a gyászról vagy a továbblépésről szólnak, hanem egyéb velős témákat feszegetnek.Ilyen például a hagyományok fontosságának szembeállítása a technikai és tudományos haladással. De mint korábban és az MCU-ban általában, a napjaink társadalmaira és politikai viszonyaira való reflektálás úgyszintén ismét része a narratívának, sőt még a nemzetek és világ nagyhatalmai is mind megkapják a magukét.

A Jabiri törzs vezéreként M'Baku (Winston Duke) sem maradhat ki az akcióból

Ami azonban kiemeli a Fekete Párduc 2-t az átlag Marvel-produkciók, illetve zsánerfilmek közül, az a. Ennek segítségével időről-időre nézőként is együtt érezhetünk az egyes szereplőkkel, sőt helyenként igazán megindító pillanatokban lehet részünk.Tény, hogy ezzel együtt akadnak kevésbé felemelő, erőletett vagy unalmas, illetve már elcsépeltnek számító momentumok, valamint inkább megmosolyogtató pillanatok is - a bokáin lévő szárnyak segítségével repkedő Namor akciójeleneteit például elég nehéz komolyan venni. Ennek ellenére látványosság akad bőven, és

Namor (Tenoch Huerta) egészen karizmatikus vezető és antagonista, amíg nem kezd el csapkodni bokaszárnyaival

Ugyanez abszolút elmondható a színészi alakításokról is. S bár az továbbra is vitatható, mennyire volt jó döntés Chadwick Boseman nélkül folytatni a szériát, azt mindenképpen el kell ismernünk, hogy a filma személyétől, illetve mindattól, amit neki köszönhettünk a széria kapcsán és általában.Hogy a produkció mennyire állja meg a helyét az MCU 4. fázisának záró fejezetként, az megint kevésbé egyértelmű, ezt majd utólag eldöntik a nézők és a filmesztéták. A Marvel-féle világépítés azonban mindettől függetlenül tovább zakatol, hogy jövőre még több mozgóképes produkcióval bővítse tovább a végtelenségig táguló filmes univerzumot...

