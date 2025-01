Farkasember filmkritika

Habár manapság a franchise-ok és az ún. megosztott világok korát éljük a filmgyártásban, a 2017-es Múmia remake bukása után a Universal letett róla, hogy saját szörnyes univerzumot hozzon létre. Mindez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy bizonyos jól ismert karaktereket vissza-visszahozzanak önálló horrorfilmek formájában. S miután Leigh Whannell, a horror fan író-rendező néhány éve egészen szép sikert ért el A láthatatlan ember újraértelmezésével, a stúdió ismét őt bízta meg a Farkasember reboot tető alá hozásával.

Jelen produkció valójában már sokadik feldolgozása a címszereplő történetének, akit ebben a formában először 1941-ben láthatott a közönség a mozivásznon. Mint ismert, a vérfarkasok olyan lények, amelyek - általában a telihold hatására - emberi mivoltukból kivetkőzve farkashoz hasonló vadállatokká válnak, és ebben az önkontrollra képtelen állapotukban, gyilkos ösztönüktől hajtva szedik áldozataikat. S bár az efféle teremtmények számos kultúra legendáiban megtalálhatók, melyekben különféle tulajdonságokkal ruházták fel őket, portyázásuk helyszíne rendszerint az emberek által ritkán járt erdőségekben található.A film forgatókönyve abban az időszakban született, amikor a COVID-19 világjárvány miatti lezárások következtében az emberek, így az írók és filmesek is kénytelenek voltak közvetlenül megtapasztalni az elszigeteltség érzését. Mindez alapvetően tetten érhető az eredményen, mely nagyban visszanyúl a régi filmek stílusához. A kérdés csak az, hogy mindez vajon mire elegendő 2025-ben, amikor a nézők ingerküszöbe immár annyira magasan van, hogy még egy másfél órás mozinál is inkább a pörgős cselekményt részesíti előnyben a lassú kifejtéssel és hangulatteremtéssel szemben?

Blake (Christopher Abbott) szoros és féltő kapcsolatot ápol lányával, Gingerrel (Matilda Firth)

A Farkasember történetének középpontjában egy családapa, Blake (Christopher Abbott) áll, aki a zsúfolt és nyüzsgő San Francisco-ban él feleségével, a sikeres újságíró Charlotte-tal (Julia Garner) és lányukkal, Gingerrel (Matilda Firth). A család azonban válságos időszakon megy keresztül, és amikor Blake hírét veszi elhidegült apja eltűnésének és feltételezett halálának, elhatározza, hogy az asszonnyal és a gyerekkel együtt elutazik a megörökölt oregoni birtokra, ahol a saját gyermekéveit töltötte.A dolgok azonban hamar rosszra fordulnak a gyönyörű, ámde néptelen vidéken, ahol nem elég, hogy eltévednek, de még balesetet is szenvednek bérelt kocsijukkal. Hamarosan azon kapják magukat, hogy rájuk borul a sötétség, és menekülniük kell valamilyen szörnyűséges teremtmény elől. A családját védelmező férfi ráadásul megsérül, és egyre inkább kezdi elveszíteni a kontrollt a saját teste felett. A kétségbeesett Charlotte és Ginger végül már abban sem biztos, hogy az odakint rájuk leselkedő vadállattól vagy Blake-től kell-e inkább tartania...

Charlotte (Julia Garner) sem igazán volt felkészülve arra, amin a férje keresztülmegy

A fent vázolt történések kiváló alapanyagként szolgálhatnának akár egy X-akták epizódhoz, és egy ideig titkon talán még reméltem is, hogy egyszer csak feltűnik Mulder és Scully ügynök zseblámpával és pisztollyal a kézben, hogy a végére járjon, miféle paranormális tevékenységről lehet szó az USA eme eldugott zugában. Azután ahogy telt a játékidő, egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy itt bizony teljesen magukra maradtak a kis család tagjai, és hogy igazábólAz elszigeteltség, a bezártság, a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség érzése tehát alapvetően jelen van a narratívában. Ugyanakkor ebben az intim környezetben különösen nagy hangsúly helyeződik az emberi kapcsolatokra, ami a Farkasember esetében az egyik olyan terület, ahol nem igazán remekel a produkció. A legnagyobb gond, hogy a filmben ábrázolt diszfunkcionális család, hogy úgy mondjam,. S mivel a családtagok között zajló kommunikáció komoly hiányosságokkal bír, így nekünk nézőknek is többnyire elég nehéz a dolgunk akkor, ha át akarjuk érezni a helyzetüket.

Valami van odakint, de persze majd csak a végén láthatjuk

Úgy viszont, hogya narratívában, az emberből szörnnyé történő fokozatos átalakulás tragédiáját sem tudjuk olyan szinten átélni, mint például az e téren klasszikusnak számító A légy esetében, ahol ezt sokkal jobban sikerült megoldani. Ennek ellenére amit látunk, az időnként még így is igen megterhelő tud lenni a lélek számára, különösen úgy, hogy egy gyermek is érintett a szörnyű eseményekben.Whannell jól érzékelhetően él mind a lélektani, mind a testhorror jellemző eszközeivel, és az átalakulás ábrázolása néha majdhogynem olyan sokkoló és gyomorforgató tud lenni, mint a nagynevű klasszikusokban., amire még az aláfestő zene gyakori hiánya is rájátszik. Mivel azonban maga, a tempó pedig - különösen mai szemmel nézve - eléggé, az igazi feszültség és ezáltal a film végi katarzis is elmarad.

Nem, kislányom, asszem Mulder és Scully tényleg nem jönnek!

A Farkasember tehát legfeljebb részben képes elérni célját, de semmi újat sem tud mutatni vagy mondani a témában. Ráadásul a karakterábrázolás hiányosságai mellett a szereplők tettei és motivációi is sokszor igen ködösek, amitől néha kicsit talán még az a "na már megint egy buta horror" érzése is feltámadhat bennünk.Összességében azt kell mondjam, hogy amit látunk, az gyakran nem tűnik túl reálisnak - már amennyire persze egy természetfeletti horror kapcsán beszélni lehet bármiféle realitásról. Ugyanakkor a régi horrorok stílusának megidézésére való törekvéssel együtt Whannell mintha szándékosan igyekezett volna művésziessé tenni a produkciót, ami korántsem biztos, hogy elnyeri majd a mai nézők többségének elismerését, vagy akár csak a figyelmét.Amennyiben legalább negyven-ötven évvel ezelőtt készül el, a Farkasember talán még egész nagy sikert arathatott volna, és még az is lehet, hogy egyesek számára némi felüdülést nyúlt majd napjaink hentelős horrordömpingjében. A többség azonban aligha lesz elégedett, ha úgy dönt, hogy beül rá a moziba...

Farkasember előzetes