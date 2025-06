F1 filmkritika

Úgy gondolom, minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az F1 a Forma-1 hivatalos mozija. A film ugyanis rendkívül szoros együttműködésben készült a FIA-val, a sportág irányító szervezetével, a stáb pedig bejárta a fél világot a száguldó cirkuszt követve, és rengeteg eredeti helyszínen forgatott, így többek között a Hungaroringen is. Ráadásul a 2023-as szezon mind a tíz csapata és azok pilótái szerepelnek a produkcióban, így a sportág több sztárja feltűnik egy-egy cameo erejéig. És ha ez még nem lenne elég, a Sky Sports saját Forma-1 kommentátorai, Martin Brundle és David Croft is részt vettek a fiktív versenyek kommentálásában.

Mivel az F1 hatalmas üzlet, természetesen senki sem akart kimaradni belőle, ezért több nagy stúdió licitált az alkotás elkészítésének lehetőségéért. Végül az elsősorban streaming szolgáltatásáról ismert Apple Studios lett a befutó, ami óriási presztízsgyőzelem a számukra - mindazonáltal "némi" plusz marketing sosem árt magának a Forma-1-nek sem.A film ennél azért szerencsére jóval többről szól, amiről a veterán producer Jerry Bruckheimer és Joseph Kosinski rendező (Tron: Örökség, Feledés, A bátrak, Top Gun: Maverick) mellett maga Brad Pitt, a produkció sztárja és reklámarca is gondoskodott. A résztvevők kemény munkájának és odaadásának köszönhetően az F1 lényegében egy,nevezhető.Mindez természetesen egy dolog, hiszen tudjuk, hogy a történet és a prezentáció módja ugyanolyan fontos kelléke egy igazán méltó és színvonalas produkciónak. Lássuk, hogy áll e téren 2025 sokak által talán leginkább várt mozija!

Ruben (Javier Bardem) és Sonny (Brad Pitt) régi kövületek az F1 világában

Az immár ötven felett járó Sonny Hayes (Pitt) a 90-es években élte fénykorát, amikor is a Forma-1 egyik legnagyobb fiatal tehetségének és ígéretének számított. Rámenős stílusa és megszállott módon való győzni akarása azonban oda vezetett, hogy az egyik futamon csúnyán karambolozott, és a súlyos sérülés mellett a karrierje is derékba tört.Azóta Sonny teljesen elkallódott, egy furgonban él, ideje jó részét pedig ivással és szerencsejátékkal tölti. A versenyszellem és a száguldás szeretete azonban még most sem veszett ki belőle, ezért szinte mindenféle autóversenyen hajlandó részt venni, ahol hajlandók egy járgányt biztosítani számára.Régi barátja és egykori csapattára, Ruben (Javier Bardem) megkeresése ellenben még őt is váratlanul éri: még egyszer, utoljára térjen vissza a Forma-1-be, hogy kihúzza csapatát a pácból. Ám mint kiderül, az autó ezer sebből vérzik és nem igazán versenyképes, miközben a csapat másik pilótája, a kezdő, de ambiciózus Joshua Pearce (Damson Idris) riválisként és betolakodóként tekint Sonny-ra...

Joshua Pearce (Damson Idris) nem igazán örül az új csapattársnak

A sztori tehát önmagában eléggé sablonosnak tűnik, amire alighanem az is ráerősít valamelyest, hogy Brad Pitt lényegében évtizedek óta ugyanazt a figurát (önmagát?) játssza, legfeljebb apróbb eltérésekkel. Főbb tulajdonságait tekintve Sonny is ugyanolyan macsó, akinek megvannak a maga hibái, de alapvetően jó fej próbál lenni, legalábbis a maga módján. S bár protagonistánk ezúttal egy, aki a kihívásoknak és a versenyzésnek él, félreismerhetetlenül az a típus, aki mindig mindenben győzelemre törekszik és nehezen ismeri el a vereséget.Pitt karakterével kapcsolatban ráadásul óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mikor számít valaki túl öregnek, illetve mikor kell valamit abbahagyni, legyen szó élsportról vagy bármi másról. Annak ellenére, hogy az igencsak túlkorosnak számító Sonny szerepe ilyen szempontból valóban megkérdőjelezhető a filmben, a narratíva, ami a döntései hátterében áll. Mint általában minden vérbeli versenyzőt, őt is leginkább az az érzés hajtja, amikor vezetés közben "flowba" kerül, és az idő szinte megállni látszik körülötte.

Kate-tel, a csinos mérnökkel (Kerry Condon) nem csak az autókról lehet jót beszélgetni

Sonny és Ruben egyértelműen a múltat képviselik, akik még mindig bizonyítani akarnak valamit, és nehezen tudják hátrahagyni azt, ami mindig is a legfontosabb volt számukra. Ugyanakkor a nosztalgiázni vágyó öregekkel szemben ott van a sztárpilótai babérokra törő ifjú titán, valamint a munkájának élő mérnöknő, akinek tönkrement a házassága - a filmben tehát az összes főbb karakternek megismerhetjük a hátterét, miáltal többé-kevésbéEzzel szemben elég érdekes és kissé furcsa kontrasztot mutat a valódi F1-es pilóták szereplése, akiket éppen a hitelesség növelése érdekében szőttek bele a történetbe. Mivel azonban őket csak meglehetősen rövid snittek erejéig láthatjuk, a színészek karaktereihez képest már-már ők tűnnek nem igazinak. Ennek mondjuk nem is volna akkora jelentősége, amennyiben maga a cselekmény reálisnak mondható.

A Forma-1-ben hiába vagy formában, ha már nem vagy mai gyerek

Hogy ez így legyen, még ha a szereplők nem is mondják ki, az elénk tárt képsorok maximálisan éreztetik velünk, mennyire megterhelő sport a Forma-1 mind fizikális, mind mentális szempontból. Emiatt az idősebb Sonny-nak és ezáltal az őt alakító Pittnek is topon kellett lennie - olyannyira, hogy néhány jelenet erejéig a sztár és Damson Idris maga is vezethetett versenyautót a felvételek során, még ha azok nem is az eredeti Forma-1-es csúcsgépek voltak.A stáb fáradhatatlan munkájának és a FIA aktív részvételének köszönhetően a produkció, amihez a rendkívül látványos és dinamikus fényképezés is nagyban hozzájárul. Az alkotás valamelyest a boxban tapasztalható csapatszellemre és rivalizálásra is rávilágít, persze a Hollywoodtól megszokott módon némileg kiszínezve dramatizált formában.Az Forma-1 kedvelői a filmben látható és elhangzó,is biztosan örülni fognak. A szakzsargont szerencsére úgy használja fel a produkció, hogy közben maga a narratíva nem válik unalmassá, így feltehetően a kevésbé megszállott nézőket sem fogja zavarni.

F1 (élmény) 2025(-ben)

Az már más kérdés, hogyaz alkotók, hogy időnként már nem igazán reális vagy hihető, amit látunk. Ezt azonban alapvetően meg lehet bocsátani a filmnek, mivel egy dramaturgiailag működőképes történetet sikerült összehozni.Tény, hogy időnként itt is visszaköszönnek a hasonló mozik elcsépelt frázisai, közben viszont az F1 mégsem veszi magát túl komolyan - a kikacsintások és általában véve a csipkelődő humor felettébb szórakoztatóvá teszik a produkciót.Kosinski filmje a Hajsza a győzelemért realizmusával ugyan nem ér fel, ám mint tudjuk, az egy életrajzi film, mely egy valós személy, a többszörös világbajnok Niki Lauda történetét dolgozza fel. Ennek ellenére ezen alkotással kapcsolatban ugyanúgy elmondható, hogy

F1 előzetes