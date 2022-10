Black Adam filmkritika

Úgy tűnik, véget ért az uborkaszezon a mozikban, és az ősz közepére a képregényfilmek is visszatalálnak az ezüstvászonra. Ezúttal a DC Comics, illetve a Warner stúdió segítségével életre hívott DCEU a soros, akik egy újabb szuperhőssel örvendeztetik meg a közönség azon részét, amelyik egyelőre nem csömörlött meg a mára talán leginkább előtérbe tolt műfajtól.

A címszereplő nem más, mint Shazam egyik főellensége, tehát a film alapvetően a Shazam! spinoffjának tekinthető. Ami azt illeti, Black Adam a korábbi tervek alapján már a 2019-ben bemutatott Shazam!-ban feltűnt volna, ám a producerek végül úgy döntöttek, hogy a karakter mégis saját moziban fog bemutatkozni.Ehhez képest újfent olyan adaptációról beszélhetünk, amelynek már nagyon sok éve tervben volt az elkészítése, mire tényleg megvalósulhatott, ám a nem épp szokványos szuperhős figuráját mindvégig Dwayne Johnsonnak szánták.A pankráció egykori sztárjának, aki azóta már a politikai pályafutást fontolgatja, egyébként ez az első képregényfilmes szerepe - ráadásul az egykori James Bond, Pierce Brosnan is feltűnik a produkcióban. De vajon elég-e két nagy sztár ahhoz, hogy a film akár csak megközelítse a Shazam!, neadjisten az eddig legjobban sikerült (DC) adaptációk sikerét?

Adrianna (Sarah Shahi) és öccse, Karim (Mohammed Amer) az életét is kockára teszi az ősi korona felkutatásáért

A történet szerint 5000 évvel napjaink előtt létezett egy korát megelőzően fejlett civilizáció Kandak városában, mely mindazonáltal rabszolgákkal kerestette a király számára földöntúli hatalmat biztosító koronához szükséges eternium-kristályt. Annak megtalálását követően azonban feltűnt egy hős, Teth-Adam, aki Shazam erejével felvértezve véget vetett a király uralmának.Habár a hősnek azután nyoma veszett, Kandak népe még ma is kultikus áhítattal tekint rá, amiről a róla mintázott gigantikus szobor is árulkodik. Amikor Adrianna Tomaz archeológus (Sarah Shahi) az eternium-korona nyomára bukkanva véletlenül életre kelti az évezredek óta hibernált Teth-Adamot (Johnson), sokan a rendkívüli erejű férfiban látják megmentőjüket az elnyomó külföldiektől és a velük szövetkező Intergang bűnszervezettől.Mivel azonban Teth-Adam hatalma és gátlástalan hozzáállása révén veszélyes lehet a világra, a Carter Hall (Aldis Hodge) és Kent Nelson (Pierce Brosnan) vezette Igazság Társasága útnak indul, hogy elfogja őt. Mint azonban kiderül, az ősi korona gonosz erejének köszönhetően az emberiséget még nála is nagyobb csapás fenyegeti...

Kent Nelson alias Sors Doki mutatja az utat az Igazság Tersvériségének

Annak ellenére, hogy hősünk - aki mellesleg csak a film végén veszi fel a Black Adam nevet - elvileg ugyanattól a varázslótól kapta szuperképességeit, mint Shazam, egészen már karakter: míg az utóbbinak alapvetően fogalma sincs, mihez kezdjen az ölébe hullott szupererővel, és leginkább poénra veszi az egészet, Adam nem fél használni rendkívüli hatalmát, hogy leszámoljon bárkivel, aki az útjába áll.A film fő témája lényegében pont ekörül forog, ami alapvetőennyilvánul meg. Míg Black Adam a saját módján keresi az igazságot, ami nem feltétlenül a legkíméletesebb vagy legtörvényesebb utat jelenti, az Igazság Társaságának szintén szupererővel rendelkező tagjai igyekeznek az ártatlanok védelmére és a halálesetek minél alacsonyabb számára koncentrálni.

Teth-Adamet (Dwayne Johnson) nem lehet csak úgy kivonni a forgalomból

Mivel azonban Black Adam nem hódol be senkinek, és az igazságot a saját belátása szerint osztogatja, elkerülhetetlenné válnak a konfliktusok. Mindezvezet, melyek közben az ember maga is hajlamos elgondolkodni: vajon milyen érzés lenne hasonló hatalommal rendelkezni? (A válasz persze nyilvánvaló: a legtöbbünk számára korrumpáló, azaz a lelkünket alaposan megrontó.)Ahogyan Black Adam, úgy maga a produkció sem bánik kesztyűs kézzel az erőszak prezentálásával, s bár vérfröcsögésről korántsem beszélhetünk, néhány durvább jelenetet így is ki kellett vágni a PG-13 korhatár-besorolásért. (Mindazonáltal hazánkban végül nem úszta meg a film 16-os karika nélkül.)Tény, hogy Jaume Collet-Serra - aki eddig elsősorban a kései Liam Neeson-féle akciómozik direktoraként vált ismertté, de nemrég például együtt dolgozott Johnsonnal a Dzsungeltúrán -, tapasztalt akciórendezőnek számít, és e téren ezúttal sem hagyott cserben minket.

Carter Hall alias Sólyomember (Aldis Hodge) is rendelkezik némi egóval, fejlett igazságérzete mellett

A legnagyobb baj az, hogy a tartalom tekintetében sem Collet-Serra, sem a forgatókönyvírók nem álltak a helyzet magaslatán, így. A karakterek és a fordulatok néha egy az egyben az X-menre vagy egyéb hasonló franchise-ra emlékeztetnek, az Igazság Társasága pedig kicsit olyan, mint az Igazság Ligája pepitában.Önmagában persze már az is értékelendő, hogy valaki Amerikából önkritikát gyakorol a világ más országainak életébe való beavatkozással kapcsolatban. A kívülről történő igazságosztás visszásságaira vonatkozó utalások ugyanolyan komoly húrokat pengetnek, mint az a kérdés, hogy mit jelent valójában hősnek lenni, illetve magát az igazságot, ezt az elvont és időnként felettébb szubjektív fogalmat képviselni.Sajnos a narratíva néhány célozgatáson és a szokásos frázisok puffogtatásán kívül e téren sem tud sokat felmutatni, és alapvetően hajlamos ugyanúgy fekete-fehérben látni a világot, mint maga a címszereplő.

Atommorzsoló (Noah Centineo) ezúttal túllőtt egy picit a célon

A tartalmi hiányosságok leplezésére az alkotók, ami legalább attól megóvja a filmet, hogy túlságosan komolyan vegye magát. Habár a hangvétel közel sem annyira vicces, mint a Shazam! esetében, azért látszik, hogy igyekeztek lazára venni a figurát, amikor csak lehetett.Ez néha mondjuk picit furán jön ki a címszereplő esetében, aki egy több ezer éves "félisten", és fogalma sincs a kortárs kultúráról. Az elsődleges célközönség számára azonban minden bizonnyal kellő szórakozást nyújt majd, amiben az is segít némiképpen, hogy

Kent (Pierce Brosnan) megvédi Adrianna fiát az eldurvult szupererőktől

Annak ellenére, hogy a Black Adam igen kevés olyan dolgot tud felmutatni, amit még nem láthattunk, az alkotók képesek voltak valami egyediséget is belecsempészni a produkcióba. Ehhez részben hozzájárult a multikulti színészgárda, illetve Johnson és Brosnan játéka, ami képes egy kevés súlyt vinni az amúgy felületesen kidolgozott karakterekbe.Összességében tehát egyvan dolgunk, melyet ugyanakkor igen kevés dolog emeli ki a nagy átlagból. Mindazonáltal ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy Black Adam és Shazam előbb-utóbb találkozni fognak a jövőben a mozivásznon...

