Bad Boys: Mindent vagy többet filmkritika

Miután az évtizedes szünet után újra előrángatott, nagyszájú nyomozópáros 2020-ban ismételten sikert aratott a mozikban, majdhogynem törvényszerű volt a folytatás, a széria lassan nyugdíjas korba lépő sztárjai ellenére. Ezt mondjuk egy pillanatra veszélybe sodorta Will Smith világszerte sokat mutogatott pofonja a 2022-es Oscar-gálán, melynek a Smith számára sértő beszólást elejtő Chris Rock volt az áldozata. Ám díjátatós botrány ide vagy oda, végső soron az esetek többségében mindig a várható profit vonzereje dönt, legalábbis amíg az nagyobb a potenciálisan elszenvedhető presztízs- és imázsveszteségnél a stúdió számára.

És hát természetesen az is nyilvánvaló volt, hogy, hiszen mindig is ők voltak a franchise arcai és hangjai, amióta 1995-ben először tűntek fel együtt a mozivásznon. Amennyiben akár csak egyiküket is mással próbálnák helyettesíteni az egymásnak folyton odamondogató, különböző természetű, ám ugyanolyan önérzetes zsaru szerepében, azon jó eséllyel semmiféle marketing sem tudna segíteni.És ha már sikerre vitték a nagy visszatérést a harmadik részben, visszatért annak rendezőpárosa is, akiknek már a kisujjában van, hogyan kell tető alá hozni egy igazi Bad Boys mozit. Adott volt tehát a régi sztárpáros, a know-how, valamint az extavagáns helyszínen, menő kocsik és kütyük segítségével zajló, eszement akciózás receptje. Csak az a kérdés, hogy vajon elég-e mindez még egy szórakoztató filmhez, amit érdemes volt elkészíteni, vagy végül eme széria is elérkezett a szinte elkerülhetetlen hanyatlás állapotába?

Ha megijesztik, Marcus Burnett (Martin Lawrence) mindenre lő, ami mozog (és ami nem)

Miközben Mike Lowrey (Smith) és Marcus Burnett (Martin Lawrence) továbbra is együtt rója Miami utcáit a bűnt üldözve, az előbbi végre elszánja magát, hogy megállapodjon, és feleségül vegye barátnőjét, Christine-t (Melanie Liburd). Amikor azonban akcióra kerül a sor, ettől csak még idegesebb lesz, sőt a dolog odáig fajul, hogy időnként pánikrohamok törnek rá.Marcusnak ellenben nagyon is magas szinten áll az önbizalma, miután egy halálközeli élményt túlélve erőtől és tettvágytól duzzadva tér magához. Mint kiderül, erre szüksége is lesz, mivel halott főnökük és barátjuk, a gyilkosság áldozatává vált Howard rendőrkapitány (Joe Pantoliano) a síron túlról is üzen nekik, felhívva a figyelmüket, hogy árulók vannak a hatóság kötelékében.Miközben hőseink igyekeznek fényt deríteni az ellenség kilétére, egyre inkább eldurvulnak a dolgok, veszélybe kerül a családjuk, és még őket is megvádolják. Végül azon kapják magukat, hogy menekülniük kell, és sorsuk különös módon összefonódik Mike nemrég előkerült, majd lesittelt fiával, a profi gyilkos Armandóval (Jacob Scipio).

Mike Lowrey (Will Smith) újfent hiába emlékezteti társát a szabályokra

Ha a fentiekből az jön le valakiknek, hogy egy igencsak, az nem téved, lévén a sztori immár nagyban szenved az eredeti elképzelések hiányától. Ellenben újfent kapunk a hajuknál fogva előrángatott karaktereket, valamint egy olyan történeti szálat a folytatás kedvéért, ami lényegében arról szól: hogyan lehet még a korábbiaknál is reménytelenebbnek látszó helyzetbe hozni hőseinket?A cselekmény tehát még az előző részénél is erőltetettebb, melyben új ötletek híján immár teljességgel. Persze egy efféle, alapvetően komolytalan hangvételű mozinál ez még valamennyire el is fogadható - az már sokkal nagyobb baj, hogy a narratíva szinte teljességgel híján van a következetességnek, és időnként gyökeresen ellentmond a korábbiaknak.Míg a Mindörökké rosszfiúk lényegében a két zsaru öregedéséről szólt, gyakran viccet csinálva ebből, a Mindent vagy többet gyakorlatilag száznyolcvan fokos fordulatot hajt végre: hőseink ezúttal inkább tűnnek sérthetetlen szuperembereknek, akik simán tartják a lépést a fiatalokkal, és az akciózásban is mindig az élen járnak.

A menő verdák között még izgibb az üldözés

Mike pánikrohamai ugyan ennek látszólag ellentmondanak, a baj csak az, hogy elég nehéz komolyan venni őket. Az Armando figurájához kapcsolódó szálban, miszerint létezik-e számára megváltás, és vajon milyen szerep juthat neki apja életében, már van némi potenciál, de a forgatókönyvírók ezzel sem igazán tudtak mit kezdeni. A jellemfejlődés mint olyan tehát nehezen érhető tetten az egész filmben, amihez alighanem a gyakran igencsakis hozzájárul.Mindezt egybevetve azzal, hogy magát a cselekményt is nehéz komolyan venni a sok túlzással, leegyszerűsítéssel és logikátlansággal, talán ki lehet jelenteni, hogy kritikai szemszögből nehéz sok pozitívumot felfedezni a produkcióban. Mivel vígjátékról van szó, ettől még persze lehetne működőképes a dolog, ám a Mindent vagy többet sajnos e téren sincs mindig a topon.Bár a poénok időnként valóban betalálnak, máskor viszont eléggé mellémennek, egyenesen kínosak vagy egyszerűen csak túl laposak. A sajtóvetítésen az egész játékidő alatt csak néhányszor lehetett hallani, hogy páran hangosan felnevettek, és én sem szórakoztam olyan jól, mint az első vagy akár a harmadik részen. Ettől persze még lehet, hogy vannak, akiknek mindez továbbra is bejön - ahogy mondják, ízlések és pofonok, ugyebár.

Nesze nektek még egy fotó a nagy párosról (a mellékelt képek "változatos garmadáját" köszönjétek a stúdiónak)

És már csak azért sem lenne igazságos a földbe döngölni a franchise legújabb epizódját, mert. A fényképezés az akciók közben helyenként egészen innovatív, ami, ha az izgalmat nem is feltétlenül, de az élvezeti faktort kétségkívül növeli valamelyest. S mivel, azt nem lehet mondani, hogy a rajongók ne lettek volna kiszolgálva.Noha a film mindent egybevetve mérsékelten szórakoztató, a pörgés miatt alapvetően nincs időnk unatkozni. Egy akciómozinak elmegy, ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy márMegtekintés előtt úgyszintén jó tudni, hogy a történet megértéséhez nem árt tisztában lenni az előző rész eseményeivel (bár a korábbiakra is előfordulnak visszautalások). Ezért azt mondanám, hogy a Mindent vagy többet rajongóknak jóformán kötelező, egyébként viszont legfeljebb azoknak ajánlott, akiknek nincsenek különösebb elvárásaik, csupán egy abszolút agykikapcsolós mozira vágynak.

