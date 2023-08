The First Slam Dunk (Az első Slam Dunk) filmkritika

Ha már sportdráma, akkor úgy gondoltuk, ráteszünk még egy lapáttal, és elhozunk nektek egy kis különlegességet. Az első Slam Dunk (The First Slam Dunk) című japán animációs film Japánban elnyerte az Év Animációs Filmje díjat valamint a Japán Filmakadémia elismerését, ám nem csupán hazájában lett népszerű: eddig világszerte 259 millió dollár bevételt szedett össze, ahol bemutatták, amivel minden idők ötödik legsikeresebb animéjének számít e téren. Miután az alkotás külföldön már igen nagy visszhangot vert, végül kis hazánkba is eljutott - habár, úgy tűnik, némileg kerülőúton.

A filmet Inoue Takehiko mangaíró- és rajzoló készítette. (A slam dunk a kosárlabdában zsákolást jelent, annak is leginkább a leglátványosabb felugrással tarkított változatára szokás használni.)Az első Slam Dunk lényegében egy középiskolai kosármérkőzést követ végig, közben pedig visszatekintések formájában tárja elénk az előzményeket. A középpontban a tizenhét éves Miyagi Ryota áll, aki irányítóként igyekszik bizonyítani, hogy akár a profi kosárlabdában is képes megállni a helyét.Csapata, a Shohoku azonban ezúttal a Sannoh szinte verhetetlennek tűnő csapatával áll szemben, akik nem csupán hatalmas rutinnal és hosszú győzelmi szériával rendelkeznek, de akár a kevésbé sportszerű megoldásoktól sem riadnak vissza. Vajon Ryota és társai képesek lesznek túllépni a saját gyengeségeiken és ellentéteiken, hogy véghezvigyék azt, ami szinte lehetetlen?

A csapat látszólag egységben

Habár úgy gondolom, a filmet pusztán a sztorija miatt is érdemes lehet legalább egyszer megnézni, a sajátos stílus és az egyedi látványvilág mindenképpen figyelmet érdemel. Annak ellenére, hogy jómagam nem vagyok a mangák rajongója vagy az anime legszakavatottabb ismerője, azt laikusként is elmondhatom, hogy azszinte végig a képernyő (vagy vászon) elé szegezi az embert.Az első Slam Dunk a háromdimenziós számítógépes animáció és a kétdimenziós animáció kombinációjával született, (a kosaras jelenetek az előbbivel, a többi az utóbbival), de időnként az az ember érzése, hogy mintha kézzel rajzolták volna. A játék élethűsége érdekében még mozgásrögzítéses technikát is bevetettek az alkotók, sőt profi kosarasokkal is konzultáltak. A végeredmény kicsit valóban olyan hatást kelt, mintha a képregény megelevenedett volna.

Ryota gyorsaságát kihasználva átsiklik a védők között

A sajátos vizuális megvalósítás mellett a narratíva természetesen szintén. A családi kötelékek és becsület fontossága így újfent a középpontba kerül Ryota történetén keresztül, akiben bátyja, Sota váratlan és tragikus halála után csak a kosárlabda szeretete, illetve az azzal kapcsolatos bizonyítási vágy tartja a lelket.A srác olyan szinten példaképének tekinti három évvel idősebb, ám már évek óta eltávozott bátyját, hogy nem pusztán csak felnéz rá, hanem egyenesen olyan akar lenni, mint ő lehetett volna.Még az sem számít, hogy sokan túl alacsonynak és kevésbé tehetségesnek tartják, Ryo úgy érzi, tartozik annyival a testvérének, hogy a maximumot hozza ki magából és a karrierjéből. S bár anyjának nem igazán tetszik, hogy fia is kosárlabdázik, a maga módján mégis támogatja őt, mert látja, hogy ez jelenti számára az egyetlen lehetőséget, hogy Sota elvesztése után megtalálja a helyét a világban és teljes életet élhessen.

Rukawa kosárra tör

Ryota mellett azért a kosárcsapat többi tagja is kap némi időt a saját története kidomborítására, és igen különböző karaktereket ismerhetünk meg a személyükben, akik mind különböző habitussal, háttérrel és motivációval rendelkeznek. A pályán egymásnak feszülő egók érdekes és izgalmas dinamikát hoznak létre, és a srácoknak nem csupán az ellenféllel, hanem egymással és önmagukkal is meg kell küzdeniük, hogy legyen esélyük a győzelemre.Az erre épülő narratívának és a "fényképezésnek" köszönhetően a mérkőzést bemutató jelenetek során szinte tapintani lehet a feszültséget, amit időnként sajátos japán humorral oldanak fel az alkotók. Ez persze az európaiak vagy az amerikaiak számára szokatlan lehet, és azok, akik nem igazán kedvelik a stílust, könnyen fennakadhatnak a túljátszott, néha mesterkéltnek tűnő alakításokon. Na és persze az sem feltétlenül vonzó mindenki számára, hogy lényegében egy teljes kosárlabdameccset kövessen végig hosszabb-rövidebb megszakításokkal.

A kétdimenziós animáció egészen más hatást kelt, mind a 3D-s

Tény, hogy a film tempójaa visszatekintések miatt, így a ritmus összességében eléggé ingadozó. Ennek ellenére úgy gondolom, összességében egy igenbíró produkcióról beszélhetünk. Az első Slam Dunk lényegében nem más, mint egy történet a felnövésről, a veszteségről, és arról, hogy a nehézségek ellenére sohasem szabad feladni, mert ha kitartunk, előbb-utóbb valóra válhat az álmunk.Nyilván sokan vannak, akik nem tudnak mit kezdeni a stílussal, viszont akik bírják, azoknak általában nagyon bejön. Anime és kosárlabda fanoknak erősen ajánlott, de talán másoknak is érdemes tenni vele egy próbát, ha bírják a hasonló történeteket. A kérdés már csak az, hogy milyen úton-módon keríthetnek sort a megtekintésre, mivel a film hivatalos magyarországi bemutatásáról egyelőre sajnos mi sem rendelkezünk információval... A sajtó megtekintését a videojáték forgalmazó Cenega biztosította, amit ezúton is köszönünk.

The First Slam Dunk (Az első Slam Dunk) előzetes