Aquaman és az Elveszett Királyság filmkritika

Az Aquaman és az Elveszett Királyság újfent egy olyan szuperhősfilm, melynek már jó ideje esedékes volt a folytatása. Általa a DC Comics átalakulófélben lévő képregény-moziuniverzumába kapunk betekintést, lévén elvileg ez az utolsó film a DCEU-n belül, ezután jön majd az ún. DCU és a megújulás. Hogy ez mennyire lesz jó nekünk, azt egyelőre nem tudhatjuk, legfeljebb abban reménykedhettünk, hogy Aquaman újabb kalandja legalább olyan szórakoztatóra sikerült, mint a kasszáknál kimagaslóan teljesítő első rész.

A cselekmény szerint immár több év telt el az első rész eseményei óta, és ez idő alatt bizony Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) élete is alaposan megváltozott. Hősünknek oly módon kell egyensúlyoznia királyi feladatai és az Igazság Ligája mellett való elkötelezettsége között, hogy közben még a családjával és nemrég született fiával is igyekszik minél több időt együtt tölteni.A felszíni civilizáció és a tenger alatti királyságok ellentétei azonban korántsem kerültek megoldásra, ami alaposan megnehezíti a békés egymás mellett élést, pláne az esetleges együttműködést. Ráadásul Aquaman egy ádáz ellenséget szerzett magának Fekete Manta (Yahya Abdul-Mateen) személyében, aki a bosszú lehetőségét keresve olyan ősi erőt szabadít fel, mely komoly veszélyt jelenthet Atlantiszra és a világra.Hősünk végül kénytelen szövetkezni másik riválisával s egyben féltestvérével, Ormmal (Patrick Wilson), akivel továbbra is nehezen találják meg a közös hangot. Ennek ellenére muszáj félretenniük személyes ellentéteiket és sérelmeiket, ha el akarnak kerülni egy újabb globális katasztrófát...

Fekete Manta (Yahya Abdul-Mateen II) sosem felejti el Aquamannek apja halálát

A történet tehát alapvetően, ahogyan mindketten igyekeznek érvényesíteni a saját akaratukat, miközben kénytelenek együtt dolgozni. Habár a felállás alapból kissé erőltetettnek tűnik, maga az ötlet nem is rossz, még ha nem is mindig sikerült megtalálni a megfelelő dinamikát a két trónörökös között.Mivel a filmnek az áll a legjobban, amikor nem veszi túlságosan komolyan magát, Arthur és Orm gyakori macsós csipkelődése is általában csak jót tesz neki.Annyi biztos, hogy több kémia van kettejük, mint Artur és Mera karaktere között, mely kapcsolatot - talán éppen ezért - végig többnyire a háttérben tartották az alkotók. Így azok, akik ellenérzéseket tápláltak a Johnny Deppel szemben csúnya peres ügyet vesztett Amber Heard szereplése iránt, többé-kevésbé fellélegezhetnek, mivel a színésznő viszonylag keveset látható a produkcióban.

Aquaman (Jason Momoa) számára jó szolgálatot tesznek a tenger különleges élőlényei

Ugyanakkor tény, hogy nem ő az egyetlen, mivel többek közt Arthur apja és anyja, Atlanna (Nicole Kidman) és Tom (Temuera Morrison) is leginkább csupán egy statiszta benyomását kelti - még ha az utóbbinak akad is néhány kedves, valódi érzelmet kiváltani képes jelenete.Ennél persze valamivel fontosabb a két főszereplő jellemfejlődése, mely ugyan nem túl markáns vagy zökkenőmentes, azért hellyel-közzel tetten érhető. Ugyanez már jóval kevésbé mondható el David Kane alias Fekete Mantáról, aki jóformán semmit sem változott az előző rész óta: elvakult bosszúvágyában senkitől és semmitől sem riad vissza.Ám ha úgy tűnik, újfent egykaptunk, a helyzet e téren sem teljesen egyértelmű, mivel egy idő után azt is felettébb nehéz eldönteni, valójában ki a főellenség a történetben. Az, hogy végül a kelleténél kicsit talán több van belőlük, nem feltétlenül kedvez az amúgy is döcögő narratívának.

Orm (Patrick Wilson) nem ijed meg a rossz külsejű technikai szörnyszülöttektől

Noha már az első résznek sem feltétlenül a története volt a legnagyobb erőssége, az kétségtelen, hogy látványosságokban és világépítésben jeleskedett. S bár ez lényegében a folytatás esetében sincs másképpen,Az még hagyján, hogy a hasonló produkciónál szokásos logikátlanságok és következetlenségek itt is szép számmal előfordulnak, mint ahogy az Aquaman-folytatást nem kerülték el a klisék sem.Ám mivel a filmben bemutatott világ igencsak leegyszerűsített mása a valódinak,. És amikor egyszerre próbál laza és komoly lenni a narratíva, az időnként felettébb esetlen jelenetekben nyilvánul meg.

Na mi van, miért nem lősz fejbe most rögtön a lézereddel?!

Összességében sajnos azt kell mondjam, kevés az igazán jó poén, hiába próbálkoznak az alkotók. Ez pedig így - a továbbra is figyelemreméltó vizuális megvalósítás ellenére - igazi bluckbusternek kicsit kevés, és nehéz elképzelni, hogy képes lesz akár csak megközelíteni az első rész sikerét.Az Aquaman és az Elveszett Királyság mindezek ellenére, a látvány miatt pedig ajánlott az IMAX 3D-ben történő megtekintése - még akkor is, ha az utóbbi lehetőségeit jobban ki lehetett volna használni.Mindazonáltal Aquaman önálló sztorijából aligha lehet többet kihozni ennél, és ennek megfelelően egyelőre elvileg nem is tervezik folytatni a szériát. Ha hinni lehet a pletykáknak, a DC ezután az univerzum újraindítására helyezi a hangsúlyt - remélhetőleg az eddigiekhez képest némileg nagyobb sikerrel.

Aquaman és az Elveszett Királyság előzetes