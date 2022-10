A Halloween véget ér filmkritika

Az utóbbi időben több horror franchise-t is újra elővettek Hollywoodban. Ám míg a Sikoly legújabb felvonása például egész jól sült el, addig a Halloween-széria tavalyi folytatása inkább felemás képet mutatott. Egy slasher horrornak ugyan elment, ám azon kívül nem sokat tudott felmutatni - ráadásul sokszor mind a történet, mind a szereplők felettébb idegesítőek voltak.

Ideje volt hát, hogy az immár több mint 40 éves franchise megkapja végső lezárását - már csak azért is, mert a főszereplő Jamie Lee Curtis időközben elmúlt hatvanéves, miközben karaktere még mindig hajmeresztő dolgokat művel, legalábbis ami a korát és gyenge női mivoltát illeti.Nem mintha bármi probléma lenne azzal, ha egy nő egy horror főszereplője, hiszen Ellen Ripley és mások is sikerrel vették már a feladatot a filmtörténelemben. A Gyilkos Halloweenben azonban az elpusztíthatatlannak tűnő, felettébb impozáns fizikummal bíró Michael Myers gyakorlatilag mindenkin átgázolt, így nehéz volt elképzelni, hogy bárki is képes lehet megállítani.A Halloween véget ér ugyanakkor, és nem pusztán arról szól, hogy a maszkos rém hogyan irtja ki a fél várost, amely ráadásul tele van öntelt és félvak idiótákkal. A kérdés, hogy akkor ez most tényleg jobb-e nekünk, nézőknek?

Allyson (Andi Matichak) nem gondolta volna, hogy még egyszer szembe kell néznie a rémmel

Négy évvel járunk a Gyilkos Halloween eseményei után. Habár Michael Myersről (James Jude Courtney) azóta sem hallottak Haddonfield városában, legendája tovább él a helyi szóbeszédben és kultúrában. A lányát elveszítő Laurie (Curtis) időközben újraépítette az életét egy másik házban, unokája, Allyson (Andi Matichak) oldalán, és úgy döntött, hogy tanulságképpen megírja a vele történteket.Az újabb Halloween alkalmával azonban megintcsak fellángolnak az indulatok a kisvárosban. Az események középpontjában ezúttal Cory Cunningham (Rohan Campbell) áll, akit egy három évvel korábbi, szerencsétlen eset miatt sokan azóta is megvetnek vagy gúnyolnak Haddonfieldben.Ennek ellenére Allyson meglátja a jót a srácban és randizni kezd vele, amit kezdetben nagyanyja is támogat. Amikor azonban Myers árnyéka ismét rávetül a városra, újfent elszabadul a pokol, és a poszt-traumatikus stresszből lábadozó Laurie is kezdi egyre jobban elveszíteni a fonalat...

A mitugrászok folyamatosan emlékeztetik Corey-t (Rohan Cunningham) élete legnagyobb ballépésére

A Halloween véget ér talán nem annyira véres, mint elődje, aannál. Családi, illetve emberi drámaként is egész jól működik, és a bennünk rejlő gonoszságról is sokkal érthetőbben beszél.A narratíva világosan rámutat, hogy Haddonfield közösségére kifejezetten rossz hatással van Michael Myers jelenléte, ugyanakkor ez most másképpen nyilvánul meg, mint a Gyilkos Halloween esetében. Míg abban a helyi lakosok eszüket vesztve igyekeztek kézre keríteni az ismételten feltűnt mészárost, a folytatás kevésbé direkt (és idegesítő) módon ábrázolja a gonosz felbukkanását.Az, hogy az emberek egymás ellen fordulnak, és olyan dolgok miatt is egymásnak esnek, ami miatt végképp nem szabadna egy ilyen kis közösségben, ezúttal jóval személyesebb jelleget ölt, és sokkal kevésbé bocsátkozik túlzásokba. Mindeközben, s ezáltal rávilágítani bizonyos valós emberi problémákra - erre kiváló példaként szolgál a Corey által okozott, véletlen tragédia, ami teljes hátralevő életére rányomja a bélyegét.

Laurie (Jamie Lee Curtis) már készülődik a végső leszámolásra

Mindez mai társadalmaink egészére vonatkoztatva is fontos üzenettel bír, amennyiben nagyon könnyen beskatulyázunk mindenkit, aki akár csak egyszer is vétett a normák ellen, miközben mi magunk is - legfeljebb nem olyan kirívó mértékben - lépten-nyomon megszegjük a szabályokat.A Laurie által elbeszélt, papírra vetett történetből szintén egyértelműen kiderül, hogy nem Michael Myerstől kell félnünk elsősorban, hanem attól a gonoszságtól, amelyet képvisel, és amely mintegy fertőzés módjára képes terjedni az emberek között. Ez pedig legalább annyira igaz a főszereplőre, mint bárki másra: Laurie túlságosan sokáig hagyta, hogy a démon meghatározza az életét, és ezzel alighanem a kisváros egész közösségére is negatív hatást gyakorolt.A személyesebb hangvételnek köszönhetően a film jobban képes építkezni, így ezúttal nézőként is sokkal inkább, mint a Gyilkos Halloween esetében, ahol sokkal kevésbé voltak árnyaltak a karakterek, és a cselekmény is nagyjából olyan volt, mint egy húsdaráló.

Hawkins seriff-helyettes (Will Patton) nem akarja elhinni, mi történt

Ami A Hallowen véget ért illeti, a cselekmény ugyan meglehetősen kiszámítható, de ez alkalommal nem is a meglepetésfaktor kimaxolása volt az alkotók célja. Persze itt is vannak igencsak nehezen hihető jelenetek, mint ahogy a közhelyektől sem teljesen mentes a produkció.Ennek ellenére, és alapvetően működőképesnek bizonyul. S bár az elénk táruló, időnként szívszorító emberi drámák miatt aligha érzünk a végén különösebb megkönnyebbülést, annyi biztos, hogy Laurie és Michael Myers története ezzel lezárult.Hogy aztán az elkövetkező években vagy évtizedekben valaki hozzányúl-e még a franchise-hoz némi siker és bevétel reményében, az a jövő zenéje...

A Halloween véget ér előzetes