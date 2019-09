Ghost Recon Breakpoint bétateszt előzetes

Bár elég sok kritika éri (sokszor jogosan) az utóbbi évek játékfejlesztési szokásait, azt senki nem vetheti többek között a UbiSoft programozó gárdájának szemére, hogy ne tudnának még mindig jó eredményeket elérni egy-egy címmel. A Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ugyan nem lett korszakalkotó, viszont az állandó frissítéseknek hála egy igencsak híres játékká nőtte ki magát, és egyáltalán nem volt meglepő, mikor az idei év májusában bejelentették a folytatást.

A Tom Clancy's Ghost Recon Brakepoint október negyedikén fog a polcokra kerülni, ám nekünk volt lehetőségünk már most, egy béta teszt keretei között meglesni, hogy pontosan mivel is lesz dolgunk. Talán nem fog senkit sem meglepni, hogy az alaprecepten nem igazán változtattak, és a körítésben dugták el az érdekességeket.Főhősünk ismételten Anthony "Tony" Perryman, avagy Nomad, ki csapatával felkerekedett (felsőbb utasításra természetesen), hogy felderítse, miért szakadt meg a kapcsolat a híres neves Skell Cég főhadiszállásával, az Aurora nevű szigettel, pont akkor, mikor a közvetlen közelében süllyedt el egy amerikai teherhajó.

Ez az újfajta kommandós Tai Chi

Talán mondanom sem kell, hogy hamar kiborul a bili, ugyanis az elit szellemgárda helikopterei egytől egyig egy rendkívül ijesztően zümmögő drónraj áldozatává válnak, és a kevés túlélőnek pedig menekülnie kell a rájuk vadászó, "Wolves" névre hallgató ellenséges alakulat elől.A hangsúly továbbra is a lopakodáson, taktikázáson és a csapatmunkán van, ebből kifolyólag lesz lehetőségünk a kooperatív játékra, melyet. Egyelőre négy lehetséges szerepből válogathatunk: medikus, rohamozó (Assault), párduc (lopakodó), és mesterlövész. Mind a négy kaszt egyedi képességekkel és eszközökkel látja el a játékost, de egyszerre csak egy lehet aktív (feltéve, ha képzettségpontból megvettük az összest).

A fa mögött a cél... a GTA azt tanította, hogy most repülnöm kell.

Így csapatunk minden lehetséges szituációra adekvát módon tud reagálni, de alkothatunk akár egy mesterlövész kvartettet is, és terrorizálhatjuk Aurora növényi világát túlzott jelenlétünkkel. Apropó sziget, állítólag. Mint említettem, a szóban forgó sziget az előző játékból már megismert Skell cég tulajdonában van; a cég feje, Jace Skell, illetve az ugyancsak a Wildlands-ben megismert Cole D. Walker is tiszteletüket teszik majd.A már megszokott szintlépős, és képzettségpont osztogatós rendszer mellett, hogy könnyebben lehessen vizualizálni a fejlődési utat a tapasztalati szintek mellett, illetve egyszerűbben be lehessen mérni az erőegyensúlyt PvP-nél, mely, szerencsére, már az elejétől kezdve elérhető lesz.

Bumm a fejbe, oszt fuss el haver (mert jön a csapat, aki lever)

A fősztori mellett rengeteg mellékküldetés is fog ránk várni (mily meglepő); lesznek külön frakcióküldetések és PvP orientáltak is. Továbbá; olyan, a Wildlands-ből kimaradt, végjátékos tartalmakra, melyek teljesítéséhez egy alaposan felszerelt, tapasztalt csapatra lesz szükségünk.A táborhelyünkön való felkészülés is nagy hangsúlyt kap a játékban állítólag, de egyelőre ez nem több, egy hatvan perces bónusznál valamelyik statisztikánkra, melyből egyszerre csak egy lehet rajtunk. Nem rossz, ám nem is életbevágóan fontos, de legalább lehet gyors-utazni a már látott táborok között, és van lehetőségünk különféle kiegészítőket készíteni, feltéve, ha elegendő anyagot szedtünk össze az Aurora szigetét járva.

Marco Megintbenézte gépfegyvert jutalmazott a mesterlövésznek... mert csak

Mivel Aurora szigete hatalmas, ezért, ha nem akarjuk fél életünket szaladgálással tölteni. Így, mondjuk, sokkal kevesebb gyűjtögetnivalót fogunk találni, de hát valamit valamiért. Azért remélem, hogy a Wildlands hibájából tanulva irányítható járművekkel fognak megáldani minket, bár ezt a béta nem sugallta... sőt épp az ellenkezőjét tapasztaltam, de én még reménykedek.Összességében azonban a Brakepoint egyelőre nem tűnik többnek egy felturbózott Wildlands-nél, viszont nincs is semmi olyan, ami miatt igazán aggódni kéne. Rengeteg történet kiegészítőként szolgáló dokumentum és kikérdezhető civil vár ránk a sziget eldugottabb bugyraiban, így lesz lehetőségünk beleásni magunkat a sztoriba, amellett, hogy továbbra is mértéktelen mennyiségű fegyver fog a rendelkezésünkre állni; remélhetőleg, több, mint amennyi "bug" lesz (remény hal meg utoljára).