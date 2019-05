Team Sonic Racing teszt

Emlékeztek még a Sonic & All Stars Racing című csodára? A maga nemében egy nagyon jó kis játék volt, arról már nem is beszélve, hogy milyen jó értelemben szürreális élmény Sonic képében mondjuk a Shenmue főszereplője ellen versenyezni. Amikor beérkeztek az első hírek a Team Sonic Racing -ről, egyből az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy lehet-e ez egy méltó utód, vagy inkább egy újabb rossszul sikerült darab lesz a kék sün hullámzó minőségű kalandjai között. Néhány jó ötlet ide vagy oda, sajnos inkább az utóbbiról van szó.

Ahogy a címe is mutatja, a Team Sonic Racing elsősorban csapatjáték. A legtöbb autóversennyel ellentétben. Természetesen megtehetjük, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezt az aspektust, és csak magunkra figyelünk, de az igazi funt mindenképpen az AI-társakkal, vagy épp egy barátunkkal való küzdelem adja., időlegesen növelhetjük egymás teljesítményét, vagy épp kitolhatunk a riválisokkal. Továbbmegyek, az is egy jó taktika lehet, ha mondjuk a csapattársunk mögött autózunk, és pontosan az ő nyomvonalát követjük (ebben a segít a program is), mert így a szélárnyék-effektust kihasználva gyorsabban haladhatunk.

Hamilton a kanyarban sincs.

A már említett segítségeket, tárgyakat egyetlen gombnyomással kérhetjük a társainktól, vagy épp adhatjuk át, ha esetleg nekik van rá szükségük. Végül, de nem utolsó sorban ha elegendő pontot szedtünk össze, akkor minden körben aktiválhatunk egy Ultimate Ability néven futó képességet. Ennek a segítségével pár pillanatra óriási sebbeségre kapcsol kicsi kocsink, igaz, ezzel együtt meglehetősen irányíthatatlanná is válik, de jól használva például egyenes szakaszokon perdöntő lehet.Ez, az ember szinte megfeledkezik róla, hogy tulajdonképp csak egy Sonic gokart-versenyben vesz részt. Mindennek tetejébe ritkán, de előfordulhat az is, hogy mi magunk első végzünk ugyan, viszont a társunk annyira lemarad, hogy az összesített pontszámok alapján mégis az ellenfél csapata kerül ki győztesen. Tisztára, mint a Forma 1-ben.

Krúzolunk a bícsen.

Utóbbi eshetőség miatt gyakorlatilag elengedhetetlen, hogy összedolgozzunk...és akkor kezdhetem is fikázni egy kicsit a játékot. Ha AI-partnerekkel nyomultam, akkor. Én magam hiába vertem utcahosszal a teljes mezőnyt, ha a drágalátos haverjaim meg annyira leszakadtak, hogy nem volt az a segítség, ami előbbre hozta volna őket.Ez a kellemetlenség legfőbbképp a Team Adventure nevű játékmódnál ütközött ki, ami a tulajdonképpeni egyjátékos kampányt jelenti a Team Sonic Racing -ben., mindezt úgy, hogy még mindenféle kikerülendő robot-szerűségek is nehezítik az életünket. A legtöbb ötlettel itt találkozhatunk, kicsit kár is érte, hogy ezeket kevésbé sikerült átmenteni a játék többi részébe.

Biztos, hogy nem volt más színben?

A Sonic-univerzum karakterei közül egészen sok feltűnik az egyes csapatokban, viszont magán a versenyzésen kívül velük sem kezdtek túl sokat. Arra gondolok itt például, hogy az egyjátékos kampány egy jó kis átvezető animációval indít, de ehhez hasonlót legközelebb már csak órákkal később látunk. A SEGA korábban már bizonyította, hogy Sonic és barátai vagy akár ellenségei megfelelően kezelve milyen jól tudnak működni, egyszerűen azért, mert kedves, aranyos karakterek. Itt mintha kissé megfeledkeztek volna róluk, ami egy ilyen cím esetében azért elég nagy csalódás.A karakterek mellett. Mindegyiknek jól megkülönböztethető, eltérő külseje van, és a pályán való viselkedésük is némileg változó. Meglepően nagy odafigyelést igényel, ha tökéletes körre törekedünk, tehát korántsem amolyan gyermeteg szórakozásról van itt szó. Igen ám, de, valahogy még a legkisebb járgány is több tonnásnak érződik, ha kicsúszunk velük, akkor meg hirtelen minden súlyukat és stabilitásukat elvesztik. Egyszerűen természetellenes, ahogy viselkednek a pályán.

Itt épp elképzelhetetlen sebességre kapcsoltam.

Törésről természetesen semmilyen formában nem beszélhetünk, de egy ilyesféle stuffnál azt gondolom, hogy ez érthető, végülis ki akarna autóbalesetet szenvedni egy piros kutyával, nem igaz?, tehetünk rájuk mindenféle alkatrészeket, ami által nőhet a végsebességük, javulhat a gyorsulásuk, hatékonyabbak, strapabíróbbak lehetnek. Van itt mélység bőven.Legalábbis papíron meg a reklámszövegekben mindenképp, a valóságban viszont ebből vajmi keveset érzékelünk.. Körülbelül úgy, mintha egy Skoda 120 L-ből próbálnánk meg kihozni valamit, de biztos akadnak sufnituning-mesterek, akik csúnyán néznek majd rám ezért a mondatomért. Na, nekik mondjuk biztosan nem való a Team Sonic Racing , bár van egy erős megérzésem, hogy nem is érdekli őket túlzottan.

Kiengedték a Krakent.

Magukat. Ezek egészen pontosan a sebesség, az erő és a technika, minden hármas csapatban található belőlük egy-egy képviselő. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy lehet én vagyok érzéketlen az ilyen mérnöki finomságokra, de nem kimondottan vettem észre közöttük a különbséget.Viszonylag tapasztalt gamerként hajlok arra, hogy ezesetben is csak valami reklámfogásról lehet szó, mert a lényeg mindegyik állatkával csak annyi, hogy. Pontosabban a pályákat, mert még meg sem említettem hogy összesen huszonegy van belőlük, hét úgynevezett zónára osztva. Bárhogy is nézem, ez elég szép szám, ráadásul kellőképp változatosak és ötletesek is, úgy jár értük a plusz pont, meg a pacsi, meg minden.

Arccal a jackpot felé.

Próbáljuk meg összegezni a leírtakat. Adott néhány remek ötlet, többnyire a csapatban való versenyzéshez köthetők, ami viszont szenved egy-két gyermekbetegségtől főleg AI-téren, és hosszú távon kétséges a szórakoztatási értéke., és itt már vannak bizonyos hiányosságok.A pályadizájn minőségét ráadásul sok esetben olyan érthetetlen dolgok is lerontják, hogy. Teljesen random ez a dolog, mert más helyeken meg minden működik, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Azt hiszem, erre mondják, hogy egy kicsit még pofozgathatták volna, vagy visszatehették volna a sütőbe, kinek melyik hasonlat szimpatikusabb.

Ööö, hát van ilyen pálya is, na.

Nehéz szívvel adnék túl kevés pontot a Team Sonic Racing -nek, mert sokszor tényleg szórakoztató, a karakterek pedig továbbra is kedvesek. Ennek ellenére mégis. Ha hozzáadjuk még az érdekes autófizikát és a többi hiányosságot is, akkor nagyjából kijön az a pontszám, amit alább láthattok.Szerintem ennyit érdemel, de, úgyhogy az ő feltétlen rajongói talán megláthatnak benne valami olyasmit is, ami a többi gamernek elkerüli a figyelmét.