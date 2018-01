Destiny 2: Curse of Osiris teszt

A Destiny 2 immáron több, mint negyed éve gazdagítja a játékostársadalmat, legyen szó PC-ről vagy konzolról. Talán meglepő egyeseknek, hogy máris megjelent az első DLC, de elég csak egy kicsit is elkalandozni a játékban, és könnyedén látni fogjuk ennek az okát. MMO viszonylatban hamar végig lehet menni a tartalmon, ezért elengedhetetlen egy jól beütemezett kiegészítő tervezet, amit a Bungie nagyszerűen be is tart.

Sajnos a PC-s játékosok kicsit ráfáztak, mivel nekik némileg kevesebb idejük volt az "End-Game-Content"-eket nyüstölni, de a most megjelenő Curse of Osiris minden platformot szintre hoz, és tavaszig zavartalanul irthatjuk a galád Vex-et.Az Utazó által eredetileg megszépített, de a Vörös Háborúnak és a Vex-nek hála darabokra tört, és gépesített planéta lesz a centruma az eseményeknek, ezen belül is a Világítótorony fog szociális központként szolgálni az Őrzőknek.

A Merkúr sötét oldala... tele szép kék szalagokkal.

A játék címével ellentétben, csak szellemével, Sagirával, aki hű követőnk és felvilágosítónk lesz, miközben bejárjuk Merkúrt, a Végtelen Erdőséget és néhány már ismert helyet. Ezen utóbbi Erdőség egy időn kívül álló hely, ahol a Vex próbál szimulációk segítségével egy olyan jövőt létrehozni, melyben minden élőt el tudnak törölni a naprendszerből. A kampány célja ennek megakadályozása, Őrzőnkkel a főszerepben.Ha ti is lehúzott rókabőr illatot éreztek, akkor jó a szaglásotok, viszont. A Vex egy tipikusan olyan ellenségtípus, amit élvezet ölni, tudván, hogy minden egyes széthulló rosszaság egy lépéssel közelebb hozza a békét (hiába mondja tudatalattink, hogy egy perc múlva "respawn"-ol az összes). Ami viszont már jobban feltűnik, hogy az alapjátékhoz képest

A Végtelen Erdőség szimulációban kombinálja Büszke Birtokot és a ronda Vex-et.

Nagyon kevés új célpont áll majd rendelkezésünkre, úgyhogy szokjunk hozzá a Goblin, Hobgoblin seregekhez, sőt, még a visszatérő Cabal-okhoz is, akik gyakori lakói a különféle szimulációknak, illetve régebbi helyszíneket is fel fogunk újra keresni, ott sem fáradtak Bungie-ék az új ellenségekkel. Az meg csak hab a tortán, hogy. A színvilág, a környezet és a zene hangulatos játéktérré varázsolja mindkét helyszínt, vizuális gyönyör lesz minden perc, amit bennük tölthetünk. Egyetlen bibi, hogy eléggé limitált lesz az élmény; Merkúr ijesztően kicsi, gyorsan bejárható, és a Kalandokon (Adventures), illetve az új "Public Event"-en kívül semmi más nem vár ránk ott.

A jó csapattárs türelemmel várja kiskacsa sikerét a "Strike" során.

A Végtelen Erdőség ennek az ellentéte: oda csak küldetések során juthatunk el, és ugyan hatalmas, de az utunk a feladat által lesz lehatárolva. De sebaj, legalábbEgy hosszadalmas esemény, ami külső szemmel nézve akár cirkuszi mutatványnak is tűnhet, mivel karakterek repkednek ide-oda, és golyókkal rohangálnak fel s alá.Ezt szólózni szinte biztos, hogy nem lehet, idő és gyakorlás kell ahhoz, hogy magabiztosan teljesíteni tudjuk, hogy aztán a "Heroic" variánsra válthassunk, melynek előfeltételei sem egyértelműek. A tréning itt mindenképpen megéri, mivel ez egy jobb opció az új "Strike"-okkal ellentétben.Ezen utóbbiak eddig sem voltak a "Raid"-re készülők kedvencei, és ez most sem fog igazán változni. A recept továbbra is a jól bevált formulát követi: egy már ismert sztori küldetést játszunk le, némileg megváltoztatott dialógussal, ami elvileg megindokolja, hogy miért nem kapunk egyedi tartalmat, és miért kell ugyanazt a feladatot újra megcsinálnunk.

Tipikus PvP meccs: sehol senki, de a fél világ ég.

a nagyobb kihívás és a "Luminous Engram" miatt, melyre az ezekhez köthető "Milestone" segítségével lehet szert tenni, de a "Heroic Public Event"-ek összességben időtakarékosabbak, és kifizetődőbbek.Hasonló lenne a helyzet a most bevezetett "Heroic" Kalandokkal, melyek a már lejátszott Kalandok nehezebb kiadásai. Itt előtérbe kényszeríti a játék virtuóz szociális képességeinket, ugyanis nincs hozzájuk "Matchmaker", így nekünk kell összegereblyézni a csapattársakat, hisz szólóban csinálni eléggé macerás ezeket.Viszont itt érdemes majd befektetni időt és energiát, mivela Kalandok teljesítéséért, melyek egyszerűbben fogalmazva fegyver tervrajzok. Hetente váltogatja a tíz lehetséges opciót, melyekből egyszerre csak három elérhető, és a "craft"-oláshoz szükséges hozzávalókat "Heroic Strike"-ok vagy Kalandok során szerezhetünk. Erős fegyverekről van szó, úgyhogy farmoljunk bátran.

Küldetések a Végtelen Erdőn át általában a jövőbe vezetnek...

csalódást okozhat első ránézésre olyanoknál, akik valami nagy újításra számítottak, hisz ismét a "Leviathan"-ra kell felkéredzkednünk, hogy részt vehessünk ezen a "Raid-Lair" megnevezésű eseményen.Ha ezen a kezdeti hasfájáson túltettük magunk, akkor észre fogjuk venni, hogyvár minket, melynek rugalmas rendszere értékeli a kreatív hozzáállást. Itt egy lazább, nem annyira fegyverorientált megmérettetésnek kell eleget tennünk, teli fejtörőkkel, és kevésbé szigorú feltételekkel a sikerhez. Rövidebb, mint a "Raid" maga, de sokkal szórakoztatóbb, mely nem megy a kihívás rovására.

...vagy a múltba. Az persze senkit sem zavar, hogy közben lángra kaptunk.

A szintlimitet kitolták 25-re, amilátszólag teljesen felesleges, mert semmi látványos extrával nem jár a szintlépés, az "Iluminated Engram"-on kívül, mely a "Bright Engram" helyére került az új szezonban, és kozmetikai tuningelemekkel áraszt el minket. A "Power" szint is felcsúszott 335-re, és vele együtt a különböző tartalmak előfeltételei is megnőttek.A PvP részleg extra pályákkal gyarapodott, illetve most már több XP jár egy-egy meccs után, és gyakrabban fogunk tárgyakat is kapni, ritkaságtól függetlenül. Emellett, ha eddig nem volt elég opció a "Power" szint feltolásához.Ezen fegyverek esése a 250-es "Power" szint után indul be, és erősebb típusai a legendás megfelelőjüknek. Van egy véletlenszerűen kiválasztott értékük, melyre bónuszt kapnak, és egymásutáni ölések esetén "Orb"-okat is generálnak.

Egy kisebb napot vágtunk hozzá, ami látszólag lepattant róla. Van baj.

Ilyeneket "Raid"-en vagy a "Trials of the Nine"-nál tudunk a leggyakrabban kapni, nem meglepő mód. Az attribútum bónuszt újra lehet választani (véletlenszerűen persze) némi értékes nyersanyag kicsengetése után, vagy, ha nincs kedvünk a szerencsénkre hagyatkozni, akkor magunk is "Craft"-olhatunk "Masterwork" fegyvert, elég súlyos összegekért.Összességében egy kielégítő DLC-vel gazdagodott a Destiny 2, és minden hiányossága ellenére csak ajánlani tudom ezt a kiegészítőt. Nem érződik kevesebbnek a játék tőle; az új dolgok nem feltétlenül tűnnek újnak, hisz legtöbbje a régi sémát követi, de a megnövekedett tartalom és fejlődési lehetőség biztos, hogy le fog minket foglalni tavaszig, a következő letölthető tartalom megjelenéséig.