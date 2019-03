Továbbra is az Anthem áll a brit játékeladások csúcsán

Vélhetőleg most már mindenki találkozott az Anthem mel, például hallott a PS4-gyilkos bugról , vagy esetleg olvasta iPet tesztjét (ugye mindenki olvasta?), és bár jót ritkán hallani egyelőre a közösségtől a játékról, az eladási listákon még mindig tarol a cím.

Az egy dolog, hogy a japánoknál kiválóan megy , de az angoloknál már második hete van a csúcson, ezzel maga mögé szorítva a Far Cry New Dawnt, a FIFA 19-et, az újonnan debütált The Lego Movie 2 Videogame-et és a Red Dead Redemption 2-t is.Sőt,, elképzelhető, hogy az embereknek nem túlzottan jött be, hogy 30 ezer forintos szezonbérlettel szúrják ki a szemüket.1. Anthem 2. FIFA 193. Far Cry New Dawn4. The Lego Movie 2 Videogame5. Red Dead Redemption 26. Dirt Rally 2.07. Metro Exodus8. Mario Kart 8 Deluxe9. Super Smash Bros. Ultimate10. Trials Rising: Gold Edition11. Grand Theft Auto V12. Resident Evil 2 remake13. Call of Duty: Black Ops 414. Spyro Reignited Trilogy15. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy16. Forza Horizon 417. New Super Mario Bros. U Deluxe18. Super Mario Odyssey19. The Legend of Zelda: Breath of The Wild20. Assassin's Creed Odyssey