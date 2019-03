Konkrétan 93 dolláros szezonbérletet adtak ki a Dead or Alive 6-hoz

Koei Tecmóéknál egy hangyányit elszaladt a ló, amikor az előzetes kritikák alapján kiválóan sikerült Dead or Alive 6 szezonbérletét árazták be, ugyanis a kiadó képes volt egy 93 dolláros (!) - nagyjából 30 ezer forintos - cédulát aggatni rá.

Na persze ezzel semmi probléma nem lenne, ha bődületes mennyiségű tartalmat adnának érte, de sajnos nem erről van szó.. Sőt, a Koei Tecmo "Season 1" névvel látta el a bérletet, így számíthatunk rá, hogy a jövőben további bérleteket gördítenek ki.Bár lebontva már annyira nem vészes a helyzet, mert lényegében egy karaktert 15 dollárért, a kosztümöket pedig 1 dollárért adják, csak ez így egy csomagban roppant előnytelennek bizonyul. Egyébiránt az is sokat elárul az alkotásról, hogy már magát az alapjátékot is 70 euróra lőtték be, a szimpla szezonbérlet meg még ennél is jóval többe kerül. Tán új Electronic Arts van születőben..?